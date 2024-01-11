Санчо объявили в стиле Майкла Джордана. Тот факс «Я вернулся» – вместо тысячи слов

Майкл Джейдон.

Карьера Джейдона Санчо заходит на круг: он снова в Дортмунде. Так и не помирился с Эриком тен Хагом в «МЮ», поэтому возвращается в «Боруссию».

Переход громкий и сам по себе, а «Дортмунд» привлек внимание еще и объявлением с отсылом к великом моменту.

I’m back от Санчо – слова Майкла Джордана. Когда он вернулся в баскетбол после бейсбола

Дортмундцы перед объявлением о трансфере коротко написали в соцсетях: «Следующее заявление опубликовано сегодня Джейдоном Санчо в ответ на вопросы о его планах на будущее:

«Я вернулся».

Это отсылка к гениальному пресс-релизу в истории спорта. Его автор – Майкл Джордан, который в 1995-м возвращался в баскетбол после полутора лет перерыва.

В офис НБА тогда пришел факс всего с двумя словами – «Я вернулся».

«Он считал, что такие вещи не требуют объяснения или обоснования, – вспоминал агент баскетболиста Дэвид Фальк. – Он сел за стол и, поразмыслив пару минут, все написал. В этом был весь Майкл Джордан. Как Арнольд Шварценеггер в «Терминаторе»: «Я вернусь». Иногда, чтобы выразить все эмоции, не нужно быть многословным, элегантность заключается в простоте».

Терминатор говорил в будущем времени, а Джордан утверждал в прошедшем, как о факте: «Я вернулся». Известно, что агент собирался написать от имени великого баскетболиста что-то развернутое, пояснить детали, но Майкл сформулировал все сам.

Вышло незабываемо.

Джордан возвращался в баскетбол из бейсбола: барахтался там во второй лиге, только мечтал об МЛБ. Из-за локаута лишился шансов туда подняться и пошел обратно к истокам. Хоть Майкл и оставался в профессиональном спорте, долго тренировался совсем в другом режиме, работал над бегом вместо прыжка, так что ждали как минимум трудностей обратного перехода в «Чикаго Буллз».

Реальность только подтвердила величие Джордана: через 10 дней после возвращения он положил 55 очков «Нью-Йорк Никс» на главной арене мирового спорта, в «Мэдисон Сквер Гарден». И сразу стало ясно, что он действительно вернулся – не только на словах из факса.

Метод Джордана уже использовали в футболе. Так Дефо воссоединился с «Сандерлендом»

Зимой 2022-го такой креатив уже приходил в голову «Сандерленду».

Объявляли о возвращении 39-летнего Джермейна Дефо.

Форвард приходил до конца сезона с важной миссией: помочь клубу вернуться из третьего дивизиона в Чемпионшип.

«Сандерленд» в итоге задачу выполнил, хотя Дефо не сильно помог: ноль голов в семи матчах.

Сейчас «Дортмунд» взял 23-летнего Санчо в аренду до лета. По информации инсайдера Фабрицио Романо, заплатить нужно четыре миллиона евро, а еще взять на себя часть зарплаты. Опции выкупа нет.

Джейсон счастлив: «Когда я сегодня вошел в раздевалку, у меня было ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб изнутри, всегда был очень близок к болельщикам «Дортмунда» и никогда не терял связи с людьми в клубе. Мне не терпится снова увидеть партнеров по команде, играть в футбол с улыбкой на лице, раздавать передачи, забивать и помочь клубу выйти в Лигу чемпионов».

В дортмундском клубе тоже надеются на возвращение прежнего Санчо.

Фото: bvb.de