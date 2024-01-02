Это будет год... Мбаппе? Беллингема? Литвинова?

Авторы Sports.ru делятся надеждами (именно надеждами, а не прогнозами) на 2024-й.

…Килиана Мбаппе, который наконец-то готов (Дмитрий Письменский)

Килиану Мбаппе постоянно что-то мешает.

Сначала – возраст. На ЧМ-2018 разрывал 20-летний парень с внешностью черепашки-ниндзя – такому рановато быть лучшим в мире. Ведь Месси и Роналду еще никуда не делись.

На Евро Мбаппе столкнулся с проблемой супергероя: большая сила = большая ответственность. Промах в серии со Швейцарией – глухой нокаут и возвращение в реальность (только один ассист за весь турнир).

А в какой-то момент Мбаппе начал мешать себе сам. У мечты появилась цена, у наследия – перспектива ограничиться Францией.

2024-й – важнейший год, когда нужно все исправить.

В феврале Мбаппе должен смять «Сосьедад» в ЛЧ и идти дальше. В команде на него больше никто не отбрасывает тень, теперь это «ПСЖ» Килиана. Привести клуб к первой ЛЧ в истории – настоящий рывок в вечность.

В июне Мбаппе должен вернуть самому себе долги за 2021-й – теперь он не просто суперзвезда, он капитан сборной-фаворита. Для успеха нужно не так много – в каждом матче играть, как в финале ЧМ против Аргентины.

Возможный бонус – статус лучшего бомбардира в истории сборной. У Жиру заметный отрыв (10 голов), но разве это должно быть преградой для лучшего футболиста в мире?

В августе Килиана, возможно, ждет еще один вызов – борьба за олимпийское золото. L’Equipe уверен, что Мбаппе усилит сборную, которая не побеждала на Играх с 1924-го.

Под тяжестью будущих медалей (верю, что Мбаппе прилично нагрузит шею в 2024-м) нужно не забыть о главном – пора ехать в Мадрид, где уже сбываются мечты другого яркого игрока поколения. Пока Мбаппе фиксирует прибыль, Джуд сокрушает рекорды Роналду – кумира Килиана. Еще один болезненный удар по эго.

Кажется, пора атаковать в ответ.

…Руслана Литвинова, которого чрезмерно воспитывали в 2023-м (Глеб Чернявский)

Даже появление Мозеса и Медины на позиции восьмерок не раздражало меня так, как наказание Руслана Литвинова за ошибки в той самой игре «Спартака» с «Уралом» (2:3). Да, полузащитник (при этом вышел в том матче в защите) заработал пенальти и вместе с вратарем Свиновым привез 3-й гол, но явно не согрешил настолько, чтобы шесть матчей не выходить в старте.

К счастью, упертость Абаскаля была временной, и Литвинов вернулся. Без него в старте «Спартак» победил всего однажды в пяти матчах. Кажется, очень говорящая статистика.

Я к чему все это? А к тому, что Литвинов – абсолютно незаменимый игрок для «Спартака», в команде и близко нет опорника его уровня. И очень странно, когда тренер не использует всю имеющуюся мощь во имя странной воспитательной работы.

Надеюсь, все это в прошлом. И весеннюю часть Литвинов начнет на любимой позиции. Будет давать тот же объем, биться в единоборствах, делать кроссы, бить издалека.

Мне кажется, что потенциально Руслан способен выходить на другой уровень и даже волновать серьезные клубы из топ-5 лиг. Если ему не будут мешать, все обязательно получится.

Литвинов – моя главная надежда-2024.

…Джима Рэтклиффа, который начнет очищение «Ман Юнайтед» (Руслан Копылов)

Джим Рэтклифф в Рождество дал фанатам «Ман Юнайтед» надежду – купил 25% акций за 1,03 млрд фунтов и пообещал к 2026-му избавить Манчестер от семейки Глейзеров.

Работа начинается прямо сейчас, ведь американцам плевать на «МЮ» примерно с 2005-го, клуб отстал от конкурентов на световые годы во всем – от инфраструктуры до подходов к скаутингу.

Вот лишь пара шагов, через которые пройдет сэр Джим и его команда.

● 100-дневный аудит клуба.

● Увольнение минимум 30% сотрудников – сейчас их больше тысячи.

● Обновление всего спортивного отдела: спортивного директора, главного скаута и т.д.

У «Манчестера» нет времени на раскачку: с каждым годом клуб проваливается все глубже. Пример «Ньюкасла», «Астон Виллы» и «Брайтона» показывают, что подтянуться можно быстро – нужно просто работать 24 часа в сутки.

Рэтклифф не боится работы, ему все равно, что его считают безжалостным и жестоким – таким он был всегда.

…Джуда Беллингема, в котором раскрылся художник (Любовь Курчавова)

Надо ли что-то объяснять, когда я выбираю Джуда Беллингема?

Он провел вторую половину 2023-го так, что это сложно описать словами. 17+5 за 21 матч у полузащитника – это что-то за гранью. И кажется, это не предел. Для него нет ничего невозможного.

А вы точно в него верили? Признайтесь, думали, не переплата ли это? Сомневались, что он справится с давлением? Это же «Реал», требовательный «Сантьяго Бернабеу», 100+ млн евро и 5-й номер Зидана. Да и вообще, он же англичанин. А у англичан в «Реале» не получается.

Оказалось, что Беллингема не напрягают условности – взял и забил 5 голов в 4 стартовых играх Ла Лиги. И не остановился: 13 голов в чемпионате за 15 матчей – как у Роналду в 2009-м.

«Сантьяго Бернабеу» покорился ему с первых матчей: это фирменное празднование с раскинутыми вверх руками свело болельщиков с ума. Теперь ему, 20-летнему, каждый матч поют Hey Jude. Адаптация вообще получилась удивительно плавной. Вернее, ее словно и не было. Теперь партнеры смеются над Беллингемом, который во время матчей сборной Англии кричит Vamos!, а не Come on!

Игра Беллингема – это атлетизм и грация. Он может сыграть где угодно, а Анчелотти раскрыл в нем еще и художника.

В 2024-й Беллингем входит в статусе главного игрока «Реала» и лидера пугающе сильной сборной Англии. Шансы есть и на Лигу чемпионов, и на победу на Евро, и на неоспоримое величие. И все это – про человека, которому 21 исполнится в июне.

…Эндрика, который способен задавать тренды (Вадим Кораблев)

Я не считаю, что Эндрик взломает футбол в 2024-м, но он точно способен подарить один из лучших сюжетов года. В июле Эндрик наконец-то переедет в «Реал» (35+25 млн евро), получит 9-й номер и, в отличие от Винисиуса, сразу подключится к первой команде. Да, в обход «Кастильи».

Здесь не обойтись без параллелей с Неймаром. Мегаталантливый и мегараспиаренный юноша (только хайлайтов поменьше) уезжает в испанский топ-клуб, а трансфер раскручивают еще за год-полтора.

Эндрик уже дебютировал за сборную Бразилии (в 17 лет и 118 дней, стал самым юным со времен Роналдо) и не вылезает из основы «Палмейрас». За U17 клуба он впервые сыграл в 14, за U20 – в 15, а всего в молодежках забил 165 голов за 169 матчей – феноменально!

Я верю в Эндрика не только из-за его сумасшедших навыков, а еще из-за грамотного подхода к карьере. Сразу после рукопожатия с «Реалом» он нанял персонального тренера (акцент на скорости, выносливости и координации) и набрал сумасшедшую мышечную массу. Только поглядите – и это 17-летний пацан?!

«Он все еще ребенок, но у него менталитет звезды, – рассказывал Жоау Пауло, тренер из академии «Палмейрас». – Эндрик понимает, как важна физика. Он работает, жаждет стать еще сильнее. Природа одарила его отличными данными – сильные ноги, невероятный рывок с места».

«Мы подписали контракт с лучшим талантом, – емко резюмирует Карло Анчелотти. – Все в клубе счастливы и взволнованы».

2024-й – год, когда в элитный футбол ворвется Эндрик. Человек, который может определять тренды в ближайшие 10-15 лет и уже вот-вот конкурировать с Холандом, Мбаппе и Беллингемом.

Фото: Gettyimages.ru/Johannes Simon, Stu Forster, Florencia Tan Jun, Pedro Vilela; РИА Новости/ААлексей Филиппов