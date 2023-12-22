7 ужасных вещей, которые случились с «Аяксом» впервые в истории

Новое достижение: вылет из кубка от любителей.

«Аякс» постепенно выздоравливает после жуткого начала сезона. Команда заняла третье место в группе Лиги Европы и спустилась в плей-офф Лиги конференций, выбралась из зоны вылета в чемпионате, вернулась в топ-5 – хотя отставание даже от четвертого места серьезное, 8 очков.

И вдруг «Аякс» с треском вылетел из кубка – поражение «Херкулесу», середняку четвертого дивизиона. И еще как: амстердамцы уступали 0:2 до 83-й минуты, героически отыгрались, но пропустили решающий гол на третьей добавленной. 2:3!

Тут можно было бы рассказать, что весь состав «Херкулеса» стоит меньше, чем, например, Брайан Бробби, но нет. У игроков любительского клуба буквально нет цены на сайте Transfermarkt!

Поэтому мы просто зафиксируем те ужасы, которые в этом сезоне случились с «Аяксом» впервые в истории.

❌ Худший старт сезона в истории клуба

Если смотреть матчи во всех турнирах, то «Аякс» начал сезон с двух побед и четырех ничьих в первых 13 матчах.

До этого худшим стартом в истории клуба считался сезон-1964/65. Тогда под руководством начинающего Ринуса Михелса было 3 победы и 2 ничьи за те же 13 матчей. Тогда закончили на тринадцатом месте.

Если давать за победу по 3 очка, а за ничью по одному, то «Аякс-64» обыгрывает «Аякс-23» по очкам со счетом 11-10.

❌ Пять поражений в чемпионате подряд

После относительно неплохого старта (2 победы, 2 ничьи) случились худшие полтора месяца в истории клуба – пять поражений в Эредивизи подряд.

Началось все с 1:3 от «Твенте». Потом были поражения от «Фейеноорда» (0:4), АЗ (1:2), соседей по зоне вылета из «Утрехта» (3:4) и, наконец, 2:5 от лидирующего ПСВ. Жуть.

❌ Последнее место в Эредивизи

Как раз после поражения от ПСВ опустились на последнюю строчку. Так плохо клубу никогда не было.

Но есть нюанс: у «Аякса» к тому моменту было две игры в запасе. Так что тут последнее место было скорее формальным.

❌ Серия из 10 матчей без побед

К концу октября сложилась ужасающая ситуация: серия из семи поражений и трех ничьих во всех турнирах. Такое случилось впервые в истории клуба – подсчет ведется с 1954 года, когда клуб получил профессиональный статус.

❌ Шесть домашних матчей без побед в еврокубках подряд

Формально серия началась еще в прошлом сезоне: в Амстердаме проиграли «Наполи» (1:6) и «Ливерпулю» (0:3), а потом в плей-офф ЛЕ добавили ничью против «Униона» (0:0). В этом сезоне продолжили прямо с отбора: 0:1 с «Лудогорцем», 3:3 с «Марселем» и 0:2 от «Брайтона».

Тут немного повезло: в последнем туре группы ЛЕ прервали серию против АЕК и вышли хотя бы в Лигу конференций.

❌ Вылет из Кубка от любительской команды

Поблагодарим за этот пункт бесценных героев из «Херкулеса». Теперь последний шанс «Аякса» на трофей – победа в Лиге конференций.

Фото: East News/Gerrit van Keulen / ANP / AFP; IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Box to Box Pictures/Yannic/Global Look Press