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«Это великий день». «Реал» и «Барселона» едины в поддержке Суперлиги

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«Клубы теперь хозяева своей судьбы».

Европейский суд признал, что Суперлига может продолжать развитие своего проекта, у ФИФА и УЕФА нет оснований его блокировать.

Это победа в первую очередь для «Реала» и «Барселоны» – только два испанских гранда до сих пор оставались среди участников.

Клубы отреагировали.

«Этот день делит на «до» и «после». «Реал» в восторге от решения

Заявление Флорентино Переса.

«Реал» с огромным удовлетворением приветствует решение суда Европейского союза, отвечающего за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. В ближайшие дни мы внимательно изучим, как применить эту резолюцию, но я предвижу два особенно ценных вывода, имеющих огромное историческое значение.

Во-первых, европейский клубный футбол – не монополия и больше никогда ей не будет. И, во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Клубы считают, что имеют право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира. Свободная Европа вновь восторжествовала, а футбол и его болельщики одержали победу.

Мы подвергались давлению более двух лет, но сегодня преобладают закон, разум и свобода. Поэтому «Реал» продолжит работать на благо футбола.

Как и почти семьдесят лет назад, когда мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок Европейских чемпионов, на нас лежит долг и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так остро нуждается.

Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать наш проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах – который будет эффективно обеспечивать соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков, порадует болельщиков по всему миру.

Мы сделаем это, несмотря на кампании, от которых мы пострадали. Которые, без сомнения, дня будут только усиливаться. Но никто не говорил, что покончить с монополией после стольких десятилетий будет легко.

Перед нами прекрасная возможность улучшить европейский клубный футбол. Футбол на пике XXI века, с прозрачным управлением, который способен сосуществовать с новыми технологиями и снова вызывает страсть и эмоции, которые так нужны болельщикам.

Хотел об обратиться к европейским клубам: мы находимся в начале нового времени, когда мы можем свободно работать, вести конструктивный диалог, без угроз, не действуя против чего-либо или кого-либо, с целью продолжения инноваций и модернизации футбола.

С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола, наконец, в руках клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит большая ответственность.

Этот день ознаменует собой «до» и «после». Это великий день для истории футбола и всего спорта».

«Нужна новая система. Призываем к конструктивным дебатам». От «Барселоны» тоже полная поддержка 

Обезличенное заявление от имени клуба.

«Как один из клубов, поддерживающих проект Суперлиги, «Барселона» считает, что решение прокладывает путь к созданию нового футбольного турнира элитного уровня в Европе и не дает развивать монополию. Клуб желает начать новые дискуссии о том, по какому пути должны двигаться европейские соревнования в будущем.

С момента основания в 1899 году «Барселона» всегда была новатором в мире спорта, возглавляя движение к более профессиональным структурам как на внутреннем, так и на международном уровне.

Поэтому, как и в последние годы, клуб считает, что среднесрочная устойчивость европейского футбола предполагает необходимость концепции, подобной Суперлиге, предложенной компанией A22.

Нужна система турниров, которая будет решать проблему перегруженности матчами, работать над регулированием финансового фэйр-плей, ставить во главу угла игроков и болельщиков. Эта система должна уважать внутренние турниры и быть меритократией, основанной на результатах на поле.

В год, когда клуб празднует свое 125-летие, «Барса» хочет продолжать использовать свой опыт и знания в различных видах спорта, чтобы предложить решения для текущих проблем в элитном спорте.

Именно поэтому мы заявляем о поддержке Суперлиги, продвигаемой A22, и призываем к конструктивным дебатам между национальными и международными организациями, которые сегодня были поддержаны сегодняшним решением суда».

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Denis Doyle

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2666 голосов
Да
61%
Суперлига Европы
Нет
39%
УЕФА
26 комментариев
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Газпром, твой выход.
Реальная возможность нагнуть весь футбол 😅
+21
-7
+14
Перес может решить любую проблему на свете. Гениальный управленец.
+16
-6
+10
Ответ Я люблю картошку
У Переса телефон такой ... новый))) Моторола какая-то. Видимо, фотография из нулевых.
А то что сам Перес на фото лет на 20 моложе тебя не смущает?)
+9
-1
+8
Ответ tumas
Все очень даже реально. Просто представьте, что в этом году: В АПЛ мимо ЛЧ : Сити, МЮ, Чесли. В Италии мимо ЛЧ: Милан, Рома, Наполи. В Испании мимо ЛЧ: Атлетико, Севилья, Валенсия. А в Германии мимо ЛЧ: Лейпциг и Боррсиуя. Во Франции мимо ЛЧ: Лион и Марсель и Монако Почему бы этим командам не собраться в суперлигу? Плюс добавьте сюда Пару клубов из Южной Америки и пару клубов саудитов.
Так что значит супер лига то? Те кто стал хуже играть в своих чемпионатах?)) Кого вытеснили развивающиеся клубы, но бабла бесконечный поток... ?
+2
0
+2
Перес гений,спас бчк от банкротства
+8
-7
+1
Фанты бчк приписывают заслуги Лапорты. Тот обычный приспособленец, спасавшийся от банкротства. С долгом 1,2 млрд.
Конечно, это заслуга Переса.
+6
-5
+1
Роман не неси чушь Чушь. Лапорта просто заберет миллиард от суперлиги в казну Барсы, закрыв все текущие накладки, а потом будет видно, не выгорит - продолжит нагибать всех в ЛЧ(с миллиардом это не вопрос).

И да, 14 ЛЧ считаться разумеется больше не будут. Ну вернее будут…на уровне олимпиад до появления чм и кубков ярмарок. Надеюсь СЛ быть хехе.
+1
0
+1
Вот тут-то Зенит и впишется в структуру новой мегалиги
+2
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+1
Перес утер нос Владельцам ПСЖ и всем остальным..
+4
-3
+1
У Переса телефон такой ... новый))) Моторола какая-то. Видимо, фотография из нулевых.
+1
-1
0
Великий день только для Переса и Лапорты, которые наполнят свои пустующие карманы баксами, а на остальные команды и этот футбол класть вообще. Щас фанаты Реала и Барсы ликуют, а потом будут ныть мол чето скучно одни и те же матчи, где темные лошадки и новые команды.

Единственный плюс что болото УЕФА зашевелиться, но это не благодаря а вопреки.
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Хороший у Барсы опыт и знания - как влезть в долги на миллиард и встрять с многолетним подкупом чиновника федерации))
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Главное проблема создания Суперлиги в том, что эту идею возглавляют люди, которые не очень похожи на "голодающих Поволжья от футбола". Как родственники управдома второго дома собеса не очень походили на старушек в "12 стульях". И ФИФА, и УЕФА погрязли в бюрократии и корупции, и явно требуют реформации. Но то, что "восстание" возглавляют не самые чистоплотные в законопослушности и финансовых операциях деятели - ставит под сомнение, что их целью служит забота о простом народе. Почему то даже в Ла Лиге именно клубы инициаторы Суперлиги стремятся распределять деньги "по братски", а не поровну. Так что пока больше похоже - у вас будет Перес вместо Чеферина, который будет думать за вас.
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Ответ TaR
Газпром, твой выход. Реальная возможность нагнуть весь футбол 😅
Дай ему разогнуться от Занзибара
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Ответ Роман
Фанты бчк приписывают заслуги Лапорты. Тот обычный приспособленец, спасавшийся от банкротства. С долгом 1,2 млрд. Конечно, это заслуга Переса.
Что такое «бчк»?
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Ответ Фахрат Гасанов
Что такое «бчк»?
Больше чем клуб
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Ответ tumas
Все очень даже реально. Просто представьте, что в этом году: В АПЛ мимо ЛЧ : Сити, МЮ, Чесли. В Италии мимо ЛЧ: Милан, Рома, Наполи. В Испании мимо ЛЧ: Атлетико, Севилья, Валенсия. А в Германии мимо ЛЧ: Лейпциг и Боррсиуя. Во Франции мимо ЛЧ: Лион и Марсель и Монако Почему бы этим командам не собраться в суперлигу? Плюс добавьте сюда Пару клубов из Южной Америки и пару клубов саудитов.
Что за чушь написал? Половина из этих команд будет в ЛЧ, условные Лион, Севилья, Валенсия, Лейпциг или МЮ с Челси в нынешней форме на фиг никому не нужны в лч кроме своих болел.
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