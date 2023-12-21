«Это великий день». «Реал» и «Барселона» едины в поддержке Суперлиги

«Клубы теперь хозяева своей судьбы».

Европейский суд признал, что Суперлига может продолжать развитие своего проекта, у ФИФА и УЕФА нет оснований его блокировать.

Это победа в первую очередь для «Реала» и «Барселоны» – только два испанских гранда до сих пор оставались среди участников.

Клубы отреагировали.

«Этот день делит на «до» и «после». «Реал» в восторге от решения

Заявление Флорентино Переса.

«Реал» с огромным удовлетворением приветствует решение суда Европейского союза, отвечающего за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. В ближайшие дни мы внимательно изучим, как применить эту резолюцию, но я предвижу два особенно ценных вывода, имеющих огромное историческое значение.

Во-первых, европейский клубный футбол – не монополия и больше никогда ей не будет. И, во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы . Клубы считают, что имеют право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира. Свободная Европа вновь восторжествовала, а футбол и его болельщики одержали победу.

Мы подвергались давлению более двух лет, но сегодня преобладают закон, разум и свобода. Поэтому «Реал» продолжит работать на благо футбола.

Как и почти семьдесят лет назад, когда мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок Европейских чемпионов, на нас лежит долг и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так остро нуждается.

Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать наш проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах – который будет эффективно обеспечивать соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков, порадует болельщиков по всему миру.

Мы сделаем это, несмотря на кампании, от которых мы пострадали. Которые, без сомнения, дня будут только усиливаться. Но никто не говорил, что покончить с монополией после стольких десятилетий будет легко.

Перед нами прекрасная возможность улучшить европейский клубный футбол. Футбол на пике XXI века, с прозрачным управлением, который способен сосуществовать с новыми технологиями и снова вызывает страсть и эмоции, которые так нужны болельщикам.

Хотел об обратиться к европейским клубам: мы находимся в начале нового времени, когда мы можем свободно работать, вести конструктивный диалог, без угроз , не действуя против чего-либо или кого-либо, с целью продолжения инноваций и модернизации футбола.

С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола, наконец, в руках клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит большая ответственность.

Этот день ознаменует собой «до» и «после». Это великий день для истории футбола и всего спорта».

«Нужна новая система. Призываем к конструктивным дебатам». От «Барселоны» тоже полная поддержка

Обезличенное заявление от имени клуба.

«Как один из клубов, поддерживающих проект Суперлиги, «Барселона» считает, что решение прокладывает путь к созданию нового футбольного турнира элитного уровня в Европе и не дает развивать монополию. Клуб желает начать новые дискуссии о том, по какому пути должны двигаться европейские соревнования в будущем.

С момента основания в 1899 году «Барселона» всегда была новатором в мире спорта, возглавляя движение к более профессиональным структурам как на внутреннем, так и на международном уровне.

Поэтому, как и в последние годы, клуб считает, что среднесрочная устойчивость европейского футбола предполагает необходимость концепции, подобной Суперлиге, предложенной компанией A22.

Нужна система турниров, которая будет решать проблему перегруженности матчами, работать над регулированием финансового фэйр-плей, ставить во главу угла игроков и болельщиков. Эта система должна уважать внутренние турниры и быть меритократией, основанной на результатах на поле.

В год, когда клуб празднует свое 125-летие, «Барса» хочет продолжать использовать свой опыт и знания в различных видах спорта, чтобы предложить решения для текущих проблем в элитном спорте.

Именно поэтому мы заявляем о поддержке Суперлиги, продвигаемой A22, и призываем к конструктивным дебатам между национальными и международными организациями, которые сегодня были поддержаны сегодняшним решением суда».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Denis Doyle