«Ман Сити» достался «Копенгаген».

УЕФА провел жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов – мы узнали пары, за которыми будем следить в конце февраля/начале марта.

Вот они:

•‎ «Порту» – «Арсенал» •‎ «Наполи» – «Барселона» •‎ «ПСЖ» – «Реал Сосьедад» • «Интер» – «Атлетико» •‎ ПСВ – «Боруссия» •‎ «Лацио» – «Бавария» •‎ «Копенгаген» – «Ман Сити» •‎ «РБ Лейпциг» – «Реал» ‎ ‎‎

● «Арсенал», который не был в плей-офф ЛЧ с 2017-го, получил «Порту». УЕФА напоминает, что в 2010-м Лорд Никлас Бендтнер завалил португальцев хет-триком («Арсенал» выиграл 5:0).

● «Наполи» играл с «Барселоной» совсем недавно: в 2022-м устроили перестрелку в Лиге Европы (2:4, 1:1).

● А еще нас ждет дерби имени Диего Симеоне. Еще одно: на групповом этапе «Атлетико» играл с «Лацио».

● У ПСВ и «Боруссии» свое дерби: Петер Бос работал в «Дортмунде» с июня по декабрь 2017-го.

● «Копенгагену» достался «Ман Сити» – как в группе прошлого розыгрыша.

● «Реал» тоже встречается с «Лейпцигом» второй сезон подряд – до этого 0 пересечений.

Когда матчи?

Первые игры пройдут 13/14 и 20/21 февраля, ответные – 5/6 и 12/13 марта.

Сеянные команды (занявшие первые места в группах) ответные матчи играют дома.

А что потом?

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 15 марта − уже без посева и ограничений.