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«Наполи» – «Барселона», дерби Симеоне и Захарян против «ПСЖ». Это жеребьевка 1/8 ЛЧ 🍿

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«Ман Сити» достался «Копенгаген».

УЕФА провел жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов – мы узнали пары, за которыми будем следить в конце февраля/начале марта. 

Вот они:

•‎ «Порту» – «Арсенал» •‎ «Наполи» – «Барселона» •‎ «ПСЖ» – «Реал Сосьедад» • «Интер» – «Атлетико» •‎ ПСВ – «Боруссия» •‎ «Лацио» – «Бавария» •‎ «Копенгаген» – «Ман Сити» •‎ «РБ Лейпциг» – «Реал» ‎ ‎‎

● «Арсенал», который не был в плей-офф ЛЧ с 2017-го, получил «Порту». УЕФА напоминает, что в 2010-м Лорд Никлас Бендтнер завалил португальцев хет-триком («Арсенал» выиграл 5:0). 

● «Наполи» играл с «Барселоной» совсем недавно: в 2022-м устроили перестрелку в Лиге Европы (2:4, 1:1). 

● А еще нас ждет дерби имени Диего Симеоне. Еще одно: на групповом этапе «Атлетико» играл с «Лацио». 

● У ПСВ и «Боруссии» свое дерби: Петер Бос работал в «Дортмунде» с июня по декабрь 2017-го. 

● «Копенгагену» достался «Ман Сити» – как в группе прошлого розыгрыша.

● «Реал» тоже встречается с «Лейпцигом» второй сезон подряд – до этого 0 пересечений. 

Когда матчи?

Первые игры пройдут 13/14 и 20/21 февраля, ответные – 5/6 и 12/13 марта.

Сеянные команды (занявшие первые места в группах) ответные матчи играют дома.

А что потом?

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 15 марта − уже без посева и ограничений.

102 комментария
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Боруссия М, Спортинг, РБ Лейпциг, Копенгаген - это не группа в Лиге Европы, это соперники Ман Сити по 1/8 финала ЛЧ последние 4 года.)
+88
-8
+80
Дилемма болельщиков мю: так хочется сказать, что Сити достался очень слабый соперник. Но вот в группе этот слабый соперник оставил не у дел мю
+39
0
+39
Ответ Е.Р.
Оба Симоны из Интера и Атлетико частенько прибегают к заунылому амёбному инертному безыдейному автобусу. А тут как раз матчи на вылет. В общем у кого проблемы со сном рекомендую к просмотру это снотворное противостояние.
Как болельщик Атлетико, я обязательно буду смотреть оба матча. Не пропадай - обсудим в марте, прав ты был или нет.
+26
-3
+23
Кто бы сомневался насчет Сити😂
+27
-10
+17
«Сити» хоть раз доставался серьёзный соперник в 1/8 финала?
+31
-16
+15
Ответ JENNINGS
«Сити» хоть раз доставался серьёзный соперник в 1/8 финала?
Да, реал в каком то году 20 вроде бы, барса в 16 году
+19
-4
+15
Ответ JENNINGS
«Сити» хоть раз доставался серьёзный соперник в 1/8 финала?
Если команда занимает всегда 1 место в группе, то какой соперник ей должен доставаться? При 1 место большая вероятность получить проходимого соперника. Ну, и какой в этом году соперник из вторых мест сложный для Сити? Только ПСЖ.
+17
-3
+14
Оба Симоны из Интера и Атлетико частенько прибегают к заунылому амёбному инертному безыдейному автобусу. А тут как раз матчи на вылет.
В общем у кого проблемы со сном рекомендую к просмотру это снотворное противостояние.
+22
-12
+10
Великий Копенгаген кстати вынес Маню из ЛЧ ☝️🤭
+10
-1
+9
Ответ Е.Р.
Оба Симоны из Интера и Атлетико частенько прибегают к заунылому амёбному инертному безыдейному автобусу. А тут как раз матчи на вылет. В общем у кого проблемы со сном рекомендую к просмотру это снотворное противостояние.
Вообще мимо, Интер будет в атаку играть! Матчи огонь будут
+10
-2
+8
Ответ arsenal_fanboy
Боруссия М, Спортинг, РБ Лейпциг, Копенгаген - это не группа в Лиге Европы, это соперники Ман Сити по 1/8 финала ЛЧ последние 4 года.)
Олимпиакос, Спортинг, Вильярреал - это не группа в ЛЕ, это соперники, выбивавшие Арсенал в последние годы
+9
-2
+7
Интересно, некоторые радуются когда случается "красивая сказка" в виде Копенгагена, а потом говорят про слабых соперников. Лучше бы Галатасарай прошёл. Вообще плохо, что группа свела Боруссию, ПСЖ, Ньюкасл, Милан и пара топ-клубов вылетели.
+7
0
+7
Надеюсь, Арсен вкатит долларумме!
+7
-2
+5
Ответ Tornado of Souls
ПСЖ это не поможет - Реал Сосьедаду они сейчас на закуску.
Сейчас - возможно, а через 2 месяца многое может измениться.
+5
0
+5
Почти во всех парах очевидный фаворит. Кроме Атлетико - Интер и как ни странно, Наполи - Барселона.
+5
0
+5
Ответ arsenal_fanboy
Боруссия М, Спортинг, РБ Лейпциг, Копенгаген - это не группа в Лиге Европы, это соперники Ман Сити по 1/8 финала ЛЧ последние 4 года.)
Это все случайно-жребий так лёг....
А вы как хотели?
Пеп же гений!!!!Не все могут Спортинги побеждать с составом на 2 миллиарда.
+11
-6
+5
Хорошо, что почти во всех парах есть явный фаворит. Если не будет сюрпризов, то матчи 1/4 будут огонь
+4
0
+4
Ответ JENNINGS
«Сити» хоть раз доставался серьёзный соперник в 1/8 финала?
Напомнить, как 2010-12 гг. реалу в 1/8 и 1/4 доставались АПОЭЛ, Тоттенхэм, Галатасарай, Лион, цска, а фанаты моуриньо потом кичились, что жозе спустя столько лет вывел реал в 1/2
+4
-1
+3
Ответ glukharka
Как болельщик Атлетико, я обязательно буду смотреть оба матча. Не пропадай - обсудим в марте, прав ты был или нет.
я тоже буду смотреть так как за Интер болею.
если и пропаду, то по ходу матча. Значит уснул как убитый.
+3
0
+3
Ответ Максим Черкашин
Так Сити, первое место в группе занимает. Вот команды которые вторые места занимают попадают Сити.:)))))
Сосьедад вот тоже первое место занял и ему ПСЖ)
+4
-1
+3
Ответ JENNINGS
«Сити» хоть раз доставался серьёзный соперник в 1/8 финала?
Кто им должен был достаться? Занимают первое место ,все по делу. То что реалу достался лейпциг не смущает ? Ответ очевиден , не должно смущать в принципе. Это норма что победителям групп часто в 1/8 достаются проходимые соперники
+3
0
+3
Ответ Е.Р.
Оба Симоны из Интера и Атлетико частенько прибегают к заунылому амёбному инертному безыдейному автобусу. А тут как раз матчи на вылет. В общем у кого проблемы со сном рекомендую к просмотру это снотворное противостояние.
ахахахахаха, бро это лучший коммент🤣🤣🤣
+2
0
+2
Равные по силе пары Наполи-Барселона и Атлетико Интер. Плюс Сосьедад-ПСЖ. Лейпциг и Порту могут крови попить у фаворитов. В остальном легкие для топов пары
+3
-1
+2
Ответ LeroySaneMCITY
Как же я люблю жеребьевку 1/8 для Сити
Согласен, Сити вынесут всех опять и опять возьмут ЛЧ, очень мощно идут 👍
+2
0
+2
Ответ arsenal_fanboy
Боруссия М, Спортинг, РБ Лейпциг, Копенгаген - это не группа в Лиге Европы, это соперники Ман Сити по 1/8 финала ЛЧ последние 4 года.)
Совпадение?)
+4
-2
+2
Ответ A1190
Вообще мимо, Интер будет в атаку играть! Матчи огонь будут
ага, как вчера с Лацио. Или с Ювентусом, как с Реал С недавно...да ещё были матчи. и ещё были. залипал под них. точно помню.
+2
0
+2
Ответ arsenal_fanboy
Боруссия М, Спортинг, РБ Лейпциг, Копенгаген - это не группа в Лиге Европы, это соперники Ман Сити по 1/8 финала ЛЧ последние 4 года.)
Так Сити, первое место в группе занимает. Вот команды которые вторые места занимают попадают Сити.:)))))
+4
-2
+2
Ответ Ivan Ivanych
Не знаю, шары греют или ещё что, но не верю я в такие совпаденияигасчёт сити...
МЮ где? 🤡
+3
-1
+2
Ответ zzzeeerrrooo
Определенно нет Бавария Сити или Реал забрали бы там первое место без проблем
Ты вообще понимаешь смысл? Ньюкасл и Милан сильнее Порту, Лейпцига, Копенгагена, РС, ПСВ, Лацио
+1
0
+1
Ответ Александр Сандалов
Скажите кто в паре ПСВ -Дортумунд фаворит?
Боруссия, конечно. 1-1 в гостях, 3-1 дома.
+1
0
+1
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