«Наполи» – «Барселона», дерби Симеоне и Захарян против «ПСЖ». Это жеребьевка 1/8 ЛЧ 🍿
«Ман Сити» достался «Копенгаген».
УЕФА провел жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов – мы узнали пары, за которыми будем следить в конце февраля/начале марта.
Вот они:
• «Порту» – «Арсенал» • «Наполи» – «Барселона» • «ПСЖ» – «Реал Сосьедад» • «Интер» – «Атлетико» • ПСВ – «Боруссия» • «Лацио» – «Бавария» • «Копенгаген» – «Ман Сити» • «РБ Лейпциг» – «Реал»
● «Арсенал», который не был в плей-офф ЛЧ с 2017-го, получил «Порту». УЕФА напоминает, что в 2010-м Лорд Никлас Бендтнер завалил португальцев хет-триком («Арсенал» выиграл 5:0).
● «Наполи» играл с «Барселоной» совсем недавно: в 2022-м устроили перестрелку в Лиге Европы (2:4, 1:1).
● А еще нас ждет дерби имени Диего Симеоне. Еще одно: на групповом этапе «Атлетико» играл с «Лацио».
● У ПСВ и «Боруссии» свое дерби: Петер Бос работал в «Дортмунде» с июня по декабрь 2017-го.
● «Копенгагену» достался «Ман Сити» – как в группе прошлого розыгрыша.
● «Реал» тоже встречается с «Лейпцигом» второй сезон подряд – до этого 0 пересечений.
Когда матчи?
Первые игры пройдут 13/14 и 20/21 февраля, ответные – 5/6 и 12/13 марта.
Сеянные команды (занявшие первые места в группах) ответные матчи играют дома.
А что потом?
Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 15 марта − уже без посева и ограничений.
В общем у кого проблемы со сном рекомендую к просмотру это снотворное противостояние.
А вы как хотели?
Пеп же гений!!!!Не все могут Спортинги побеждать с составом на 2 миллиарда.
если и пропаду, то по ходу матча. Значит уснул как убитый.