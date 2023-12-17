Клубный ЧМ раздуют до месяца – по модели сборных. Известны уже 19 участников

Календарь уплотнят дико.

ФИФА модернизировала клубный чемпионат мира: появилось больше подробностей турнира на 32 команды. Он пройдет в США летом 2025-го и будет длиться месяц – с 15 июня по 13 июля.

Кто уже точно сыграет: «Челси» едет, «Ливерпуль» – точно нет. Будут «Порту» и «Бенфика»

ФИФА утвердила квоты в феврале 2023-го: 12 команд выставляет Европа, шесть – Южная Америка, по четыре – Азия, Африка и Северная Америка, одну – Океания, еще одну – страна-организатор. Так как турнир пройдет в США, от Северной Америки фактически будет не четыре клуба, а пять.

19 из 32 участников уже утверждены.

Принципы отбора внутри конфедераций:

● От Европы победители четырех последних сезонов Лиги чемпионов, поэтому уже точно выступят «Челси» (выиграли сезон-2020/21), «Реал» (2021/22) и «Манчестер Сити» (2022/23), а также лучшая команда ЛЧ-2023/24.

Еще восемь команд попадут по рейтингу УЕФА за последние четыре сезона. Daily Mail пишет, что ФИФА для Европы наложит ограничения в виде двух клубов из одной страны, так что, например, от АПЛ не стоит ждать ни «Ливерпуля», ни «Манчестер Юнайтед». Разве что «Арсенал», если он выиграет ЛЧ – тогда будет можно (но лучше бы заручиться подтверждением от ФИФА).

Точно сыграют «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту» и «Бенфика». На оставшиеся четыре слота явно претендуют «Боруссия» Д, «Барселона», «Атлетико», «Лейпциг», «Ювентус», «Наполи», «Лацио» и «Зальцбург».

Но что если «Ман Сити» снова выиграет ЛЧ? Поедут ли девять лучших команд из рейтинга вместо восьми? Такие детали пока не слишком ясны, потому что нет документа, который четко бы разъяснял условия.

● Южная Америка отправит четырех победителей последних Кубков Либертадорес – это уже точно «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» и чемпион-2024. Еще два слота – лучшие команды по четырехлетнему рейтингу КОНМЕБОЛ (близки «Ривер Плейт» и «Атлетико Минейро»).

● От Азии поедут победители трех последних азиатских ЛЧ – стопроцентно «Аль-Хилаль» и японская «Урава» плюс чемпион-2023/24. Еще один слот – лучшая команда по четырехлетнему рейтингу АФК (шанс «Аль-Насра» Криштиану Роналду).

● Африку представят победители местной ЛЧ – «Аль-Ахли» и «Видад», плюс чемпион-2023/24. И тоже – лучшая команда за четыре года в КАФ (идет к «Мамелоди Сандаунс»).

● От Океании сразу «Окленд Сити» – даже не стали ждать окончания ЛЧ: «Окленд» выиграл два предыдущих турнира, а по четырехлетнему рейтингу его уже никто не обгонит.

Формат клубного ЧМ: восемь групп по четыре команды, выходят по две лучшие, далее – плей-офф, начиная с 1/8 финала. Все как на чемпионате мира у сборных. Финалисты сыграют по семь матчей.

А как же календарь? Все и так страдают, а тут такой долгий и насыщенный турнир

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) озвучила ФИФА свои опасения. Во-первых, игрокам необходим обязательный 28-дневный перерыв в межсезонье. Во-вторых, у некоторых футболистов в сезоне-2024/25 может набежать более 80 матчей за клуб и сборную – на 10% выше нынешнего максимума.

Получается, что часть футболистов будет занята практически без остановки три года подряд. Например, в АПЛ сезон стартует в десятых числах августа, а кончается в 20-х числах мая. В 2024-м с середины июня по середину июля пройдут Евро и Кубок Америки, в 2025-м – клубный ЧМ, в 2026-м – чемпионат мира.

Несмотря на все это, Джанни Инфантино летом заявил: «Клубный чемпионат мира станет вершиной элитного профессионального клубного футбола».

Кстати, будет еще и Межконтинентальный кубок, но тут все проще для европейцев: в 2024-м победитель ЛЧ сыграет один матч против команды с другого континента.

С кем именно – будет ясно после отдельного плей-офф. Система такая: в одном четвертьфинале зарубятся команды из Азии, Африки и Океании, в другом – представители Северной и Южной Америк, в мини-турнире они определят соперника европейской команды.

Клубный ЧМ идет сейчас – что там? Двух голов Бензема не хватило «Аль-Иттихаду», «Ман Сити» ждут японцы

В Саудовской Аравии идет клубный чемпионат мира старого образца.

В первом раунде «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема легко устранил «Окленд Сити» (три гола за 11 минут – 3:0), но затем не выдержал против египетского «Аль-Ахли» (1:3). Так что голы Ромариньо, Нголо Канте и Бензема (два) не позволили попасть в полуфинал. Зато туда вышла японская «Урава» – благодаря минимальной победе над мексиканским «Леоном».

Полуфиналы: «Флуминенсе» – «Аль-Ахли» (18 декабря) и «Урава» – «Ман Сити» (19-го), оба начнутся в 21:00 мск. 22 декабря сыграют матч за третье место (17:30) и финал (21:00).

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON, IMAGO/Danilo Fernandes/Global Look Press