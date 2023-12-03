«Ман Юнайтед» уничтожен. Поражение «Ньюкаслу» без шансов
«Манчестер Юнайтед» играл в гостях у «Ньюкасла» в главном матче субботы в АПЛ. Проиграл минимально, но по содержанию это был матч в одни ворота.
«Ньюкасл» дал поиграть «МЮ» только в конце, до этого доминировал
На 55-й минуте Энтони Гордон, уже забивавший «Арсеналу» и «Челси», замкнул прострел Кирана Триппьера – этот мяч стал единственным в матче. И счет 1:0 совершенно не отражает подавляющего преимущества хозяев.
«Ньюкасл» многократно превосходил «МЮ» по ударам незадолго до конца матча – 22:3. За последние минуты гости били почаще, так что все закончилось такими цифрами – 22:8, но ничего не изменило.
Хотя в створ «Ньюкасл» попадал редко – всего четыре раза. Но «МЮ» – вообще лишь однажды. Да и по владению у гостей еще на 73-й минуте было всего 37% - к концу подросло до 41,7%.
При этом особенно мощно выглядит xG: 2,98 против 0,38!
Правда, «МЮ» при такой дикой статистике даже забил в самом конце. Но мяч прилетел в ворота через находившегося в офсайде Харри Магуайра, так что счет не изменился.
Еще один интересный момент: «Ньюкасл» за два сложных матча за эту неделю (против «ПСЖ» и «МЮ») произвел только две замены, а если не считать компенсированного времени против «МЮ», когда ушел Гордон, то вообще всего одну. И не полевого игрока, а вратаря: Мартин Дубравка в конце заменил Ника Поупа.
«МЮ» плохо играет против топ-соперников. В прошлом сезоне такого не было
«МЮ» остается единственной командой АПЛ без ничьих и всегда плохо начинает – в 14 турах он выиграл только два первых тайма. Зато исправно пособирал очки в матчах с командами из нижней части.
Но мало что получается в играх с топ-соперниками: 0:2 от «Тоттенхэма», 1:3 от «Арсенала», 0:3 от «Ман Сити», теперь 0:1 от «Ньюкасла». Следующий – «Челси» (его и дальше считаем топом), позже – еще и «Ливерпуль».
А как было в прошлом сезоне против сильных соперников? Если брать топ-6 плюс «Ньюкасл», то в 12 матчах «МЮ» выиграл пять раз, а проиграл четырежды. Результат совсем не провальный, если забыть про 0:7 в «Ливерпуле» и шесть голов от «Сити».
Еще одну интересную статистику подкинула Opta: «МЮ» с октября 2021-го не выигрывает в гостях у команды, которая начинала тур в восьмерке сильнейших. Более того, сыграв вничью трижды, «МЮ» проиграл десять раз. И при Эрике тен Хаге еще не побеждал.
С того же 2021-го «МЮ» не может забить «Ньюкаслу» в АПЛ (тогда сыграли 1:1, отличился Эдинсон Кавани), три матча с тех пор – 0:0, 0:2, 0:1.
Дальше – жуткий календарь. Справятся?
Но сначала – как выглядит таблица на данный момент.
В воскресенье «МЮ» может отстать от топ-4 уже на семь очков, хотя при определенных раскладах в этом розыгрыше ЛЧ, уже очень мало зависящих от самого «МЮ», лигочемпионским станет и пятое место – оно поближе. Но беспокоить фанатов клуба должна даже не позиция в таблице, а игра в атаке. «МЮ» так и остается с отрицательной разницей мячей и забивает на уровне «Ноттингем Форест». «Эвертон» и «Бернли» из зоны вылета забили всего на гол меньше.
Календарь в декабре не щадит – дальше «Челси», а после «Борнмута» – «Бавария» в ЛЧ и тяжелые подряд сражения с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». Предугадать место «МЮ» в АПЛ к концу года совершенно невозможно.
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Гол:
- 1:0 – 55 Гордон.
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Ньюкасл –
Поуп (Дубравка, 86), Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон (Ритчи, 90), Исак.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Уан-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 80), Гарначо, Марсьяль (Хейлунд, 61), Рэшфорд (Антони, 61).
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Фото: AFP/PAUL ELLIS
Но вот пенсионер уже отправлен доигрывать к арабам, а игры и результата все нет и нет, при чем и игра, и результат еще хуже, чем при Роналду. И при этом, у того же 10Хага не возникает вопросов к нулевому Рэшфорду, который видимо "отрабатывает" и к кисло-минному, который всю игру ходит по полю с лицом, будто бы вынужден нюхать что-то неприятное...
Когда ему игры вытаскивают те, от кого он, по слухам, хотел избавиться летом, это очень многое объясняет.
Например 80 миллионов - это гигантские деньги и даже по меркам топ-клубов - не копейки, ну и этот молодой датчанин из Аталанты как-то исправил положение? При этом один из наименее безнадежных игроков на поле, это как раз лесоруб-дровосек Маггуайр, которого поносили на чем свет стоит, а сам Хаг хотел от него избавиться. Мужик хотя бы старается играть в футбол, чего не скажешь о 70% ростера клуба, а то, что нет особого желания играть и внятной модели игры - вопросы к тренеру.
Не сказать, что МЮ прям закупался откровенно шлаком, Мартинес, Маласия, Хейлунд - это вполне неплохие подписания. Амрабат, несмотря на то, что его часто критикуют, в целом неплохое усиление, просто он пришел в команду, которая не видит собственного рисунка игры, он игрок абсолютно структурный, и очень страдает от того, что ему приходится гонять несколько позиций на поле, не может показать свои реальные качества.
А так вообще кажется, что Тен Хаг вроде нащупал в ноябре какую-то нить, у МЮ даже при отсутствии серьезного игрового прогресса удалось найти сочетание, которое позволяло брать очки в АПЛ, пусть и в вымученной манере. Но сам Тен Хаг, наверное, не понял, как ему сделать из этого варианта рабочую схему, а времени на это у него осталось, наверное, до весны. Опять же, увольнение сейчас не ожидается, пока в МЮ происходят перестановки в спортивном блоке, ждать уход голландца бесполезно.
Но уже видно, что крах рано или поздно неминуем. Если Тен Хаг найдет возможность выйти из ситуации - будет волшебником. Нет - получит неустойку и уйдет, освободив место под кого-то другого.
В матче были абсолютно голые фланги и центрфорвард, который изображал час на поле свое присутствие. У Хейлунда нет здравой ротации, на флангах некому играть не столько из-за упертости тренера, на них некому было играть изначально. Перенасыщен игроками только центр поля, где только на одну десятку три претендента потенциальных. В клубе должны делать чистки и разгребать состав, сливая реально ненужных игроков даже ниже их цены.
А Ньюкасл молодцы, движутся своим путем к успеху. Хау выиграл этот матч вчистую. Он толковый тренер, а при хорошем составе еще и может пошуметь.
МЮ нужен новый тренер, абсолютно любой специалист с лицензией про сможет играть лучше на данный момент.