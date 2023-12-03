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«Ман Юнайтед» уничтожен. Поражение «Ньюкаслу» без шансов

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Энтони Гордон Энтони Гордон
Ньюкасл Ньюкасл
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Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» играл в гостях у «Ньюкасла» в главном матче субботы в АПЛ. Проиграл минимально, но по содержанию это был матч в одни ворота.

«Ньюкасл» дал поиграть «МЮ» только в конце, до этого доминировал

На 55-й минуте Энтони Гордон, уже забивавший «Арсеналу» и «Челси», замкнул прострел Кирана Триппьера – этот мяч стал единственным в матче. И счет 1:0 совершенно не отражает подавляющего преимущества хозяев.

«Ньюкасл» многократно превосходил «МЮ» по ударам незадолго до конца матча – 22:3. За последние минуты гости били почаще, так что все закончилось такими цифрами – 22:8, но ничего не изменило.

Хотя в створ «Ньюкасл» попадал редко – всего четыре раза. Но «МЮ» – вообще лишь однажды. Да и по владению у гостей еще на 73-й минуте было всего 37% - к концу подросло до 41,7%.

При этом особенно мощно выглядит xG: 2,98 против 0,38!

Правда, «МЮ» при такой дикой статистике даже забил в самом конце. Но мяч прилетел в ворота через находившегося в офсайде Харри Магуайра, так что счет не изменился.

Еще один интересный момент: «Ньюкасл» за два сложных матча за эту неделю (против «ПСЖ» и «МЮ») произвел только две замены, а если не считать компенсированного времени против «МЮ», когда ушел Гордон, то вообще всего одну. И не полевого игрока, а вратаря: Мартин Дубравка в конце заменил Ника Поупа.

«МЮ» плохо играет против топ-соперников. В прошлом сезоне такого не было

«МЮ» остается единственной командой АПЛ без ничьих и всегда плохо начинает – в 14 турах он выиграл только два первых тайма. Зато исправно пособирал очки в матчах с командами из нижней части.

Но мало что получается в играх с топ-соперниками: 0:2 от «Тоттенхэма», 1:3 от «Арсенала», 0:3 от «Ман Сити», теперь 0:1 от «Ньюкасла». Следующий – «Челси» (его и дальше считаем топом), позже – еще и «Ливерпуль».

А как было в прошлом сезоне против сильных соперников? Если брать топ-6 плюс «Ньюкасл», то в 12 матчах «МЮ» выиграл пять раз, а проиграл четырежды. Результат совсем не провальный, если забыть про 0:7 в «Ливерпуле» и шесть голов от «Сити».

Еще одну интересную статистику подкинула Opta: «МЮ» с октября 2021-го не выигрывает в гостях у команды, которая начинала тур в восьмерке сильнейших. Более того, сыграв вничью трижды, «МЮ» проиграл десять раз. И при Эрике тен Хаге еще не побеждал.

С того же 2021-го «МЮ» не может забить «Ньюкаслу» в АПЛ (тогда сыграли 1:1, отличился Эдинсон Кавани), три матча с тех пор – 0:0, 0:2, 0:1.

Дальше – жуткий календарь. Справятся?

Но сначала – как выглядит таблица на данный момент.

В воскресенье «МЮ» может отстать от топ-4 уже на семь очков, хотя при определенных раскладах в этом розыгрыше ЛЧ, уже очень мало зависящих от самого «МЮ», лигочемпионским станет и пятое место – оно поближе. Но беспокоить фанатов клуба должна даже не позиция в таблице, а игра в атаке. «МЮ» так и остается с отрицательной разницей мячей и забивает на уровне «Ноттингем Форест». «Эвертон» и «Бернли» из зоны вылета забили всего на гол меньше.

Календарь в декабре не щадит – дальше «Челси», а после «Борнмута» – «Бавария» в ЛЧ и тяжелые подряд сражения с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». Предугадать место «МЮ» в АПЛ к концу года совершенно невозможно.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
2 декабря, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 55 Гордон.
НьюкаслПоуп (Дубравка, 86), Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон (Ритчи, 90), Исак.
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 80), Гарначо, Марсьяль (Хейлунд, 61), Рэшфорд (Антони, 61).
Предупреждения:
Магуайр (77), Антони (90), Жоэлинтон (90).

Игроки АПЛ подсели на снюс – закидываются прямо на матчах. Что это такое и в чем его опасность?

Фото: AFP/PAUL ELLIS

22 комментария
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Странно, вроде бы 10Хаг и многие уверяли в том, что проблема "исключительно" в Роналду. Мол он старый, ленится, не дорабатывает, все портит... Как при этом ОДИН игрок может начисто портить вообще "всю игру целиком во всех линиях" - это вопрос открытый, как и то, почему "гениальный тренер" не может как-то умело компенсировать недостатки пенсионера или хотя бы постараться это сделать...

Но вот пенсионер уже отправлен доигрывать к арабам, а игры и результата все нет и нет, при чем и игра, и результат еще хуже, чем при Роналду. И при этом, у того же 10Хага не возникает вопросов к нулевому Рэшфорду, который видимо "отрабатывает" и к кисло-минному, который всю игру ходит по полю с лицом, будто бы вынужден нюхать что-то неприятное...
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Зато якобы есть великий победоносный прессинг, который высокомерный Хаг так рьяно требовал в свои первые полсезона в МЮ
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Абрамович раз 20 уже бы уволил
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Ответ Pasta
Странно, вроде бы 10Хаг и многие уверяли в том, что проблема "исключительно" в Роналду. Мол он старый, ленится, не дорабатывает, все портит... Как при этом ОДИН игрок может начисто портить вообще "всю игру целиком во всех линиях" - это вопрос открытый, как и то, почему "гениальный тренер" не может как-то умело компенсировать недостатки пенсионера или хотя бы постараться это сделать... Но вот пенсионер уже отправлен доигрывать к арабам, а игры и результата все нет и нет, при чем и игра, и результат еще хуже, чем при Роналду. И при этом, у того же 10Хага не возникает вопросов к нулевому Рэшфорду, который видимо "отрабатывает" и к кисло-минному, который всю игру ходит по полю с лицом, будто бы вынужден нюхать что-то неприятное...
До второй половины ноября можно было еще оправдания искать в том, что полкоманды находились в лазарете, сейчас уже очевидно, что Тен Хаг стремительно теряет все.

Когда ему игры вытаскивают те, от кого он, по слухам, хотел избавиться летом, это очень многое объясняет.
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да суть не в самом поражение, вообще плевать, суть в том КАК МЫ ПРОИГРЫВАЕМ, это просто какой-то позор, Ньюкасл Юнайтед как будто против Шеффилд Юнайтед играли которые приехали и боялись играть в футбол и даже высунуться из своей штрафной и к сожалению это был Манчестер Юнайтед... при тен Хаге никакой игры нет, от слова "совсем". К сожалению давно пора признать что тен Хан не тренер для Манчестер Юнайтед и банально этому клубу не подходит. Сначала мне казалось что может так сказывается большое давление на тренера, ведь столько внимания к нему не было в Аяксе и никто там не просил многого, ну выигрывай чемпионат Нидерландов где в те времена никакой борьбы не было и хорошо, но спустя время пришло осознание что дело не в давление, а в каких-то вечных авантюрах и мутных действиях тен Хага, который всё это время проворачивает странные трансферы и отказывается признавать что эти трансферы полное гамно, это касается абсолютно всех футболистов которых он купил (кроме пожалуй Мартинеса, но и тот оказался хрустальным и больше лечится чем играет), так же постоянно конфликты с футболистами, я убежден на 200% что абсолютно все футболисты уже давно между собой обсуждают "его увольнение" и ждут этого
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Почему без шансов? Там Севен Хаг в интервью сказал, что камбек был.
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Ответ Man in Blanco
Уже и злорадствовать как-то не хочется. Это тот случай, когда упёртость и чрезмерная уверенность ЭТХ превращаются в негативные качества. Абсолютное отсутствие адекватной оценки своих возможностей. А странные трансферы из эридивизи ещё прокуратура должна расследовать
А разве напыщенная и ничем не обоснованная самоуверенность и баранья, узколобая и недальновидная упёртость когда-то являлись положительными качествами?
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Ответ Роман
Почему без шансов? Там Севен Хаг в интервью сказал, что камбек был.
Скорее камшот
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Ответ S100 Winner
Зато якобы есть великий победоносный прессинг, который высокомерный Хаг так рьяно требовал в свои первые полсезона в МЮ
Есть же. Но в этой игре прессинговал НЮ, поэтому было принято волевое решение не копировать соперника, чтобы не выглядеть повторюшками.
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Всё по плану 😁
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Уже и злорадствовать как-то не хочется. Это тот случай, когда упёртость и чрезмерная уверенность ЭТХ превращаются в негативные качества. Абсолютное отсутствие адекватной оценки своих возможностей. А странные трансферы из эридивизи ещё прокуратура должна расследовать
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Тёрнер, Тёрнер!!!!!))))Вылезая дай оценке данной игре!!!!Seven Хааг аут.
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А причем Кавани?
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Ответ a2wai
До второй половины ноября можно было еще оправдания искать в том, что полкоманды находились в лазарете, сейчас уже очевидно, что Тен Хаг стремительно теряет все. Когда ему игры вытаскивают те, от кого он, по слухам, хотел избавиться летом, это очень многое объясняет.
Верно подмечено. И еще стоит отметить, что новые игроки, приобретенные 10Хагом и на которых он делал ставку/рассчитывал, ну не особо то впечатляют. Сколько еще нужно потратить денег на новых игроков и какие это должны быть игроки, чтобы все заработало?

Например 80 миллионов - это гигантские деньги и даже по меркам топ-клубов - не копейки, ну и этот молодой датчанин из Аталанты как-то исправил положение? При этом один из наименее безнадежных игроков на поле, это как раз лесоруб-дровосек Маггуайр, которого поносили на чем свет стоит, а сам Хаг хотел от него избавиться. Мужик хотя бы старается играть в футбол, чего не скажешь о 70% ростера клуба, а то, что нет особого желания играть и внятной модели игры - вопросы к тренеру.
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Ответ Pasta
Странно, вроде бы 10Хаг и многие уверяли в том, что проблема "исключительно" в Роналду. Мол он старый, ленится, не дорабатывает, все портит... Как при этом ОДИН игрок может начисто портить вообще "всю игру целиком во всех линиях" - это вопрос открытый, как и то, почему "гениальный тренер" не может как-то умело компенсировать недостатки пенсионера или хотя бы постараться это сделать... Но вот пенсионер уже отправлен доигрывать к арабам, а игры и результата все нет и нет, при чем и игра, и результат еще хуже, чем при Роналду. И при этом, у того же 10Хага не возникает вопросов к нулевому Рэшфорду, который видимо "отрабатывает" и к кисло-минному, который всю игру ходит по полю с лицом, будто бы вынужден нюхать что-то неприятное...
"будто бы вынужден нюхать что-то неприятное" - снюс же!
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Ответ Pasta
Верно подмечено. И еще стоит отметить, что новые игроки, приобретенные 10Хагом и на которых он делал ставку/рассчитывал, ну не особо то впечатляют. Сколько еще нужно потратить денег на новых игроков и какие это должны быть игроки, чтобы все заработало? Например 80 миллионов - это гигантские деньги и даже по меркам топ-клубов - не копейки, ну и этот молодой датчанин из Аталанты как-то исправил положение? При этом один из наименее безнадежных игроков на поле, это как раз лесоруб-дровосек Маггуайр, которого поносили на чем свет стоит, а сам Хаг хотел от него избавиться. Мужик хотя бы старается играть в футбол, чего не скажешь о 70% ростера клуба, а то, что нет особого желания играть и внятной модели игры - вопросы к тренеру.
К Хейлунду особо нет претензий, честно говоря. Парень не забивает в АПЛ, но это скорее следствие того, что он что-то пытается делать, а его партнеры по команде ведут себя как стадо пассивов. Он инициативный и пытается как-то выйти на пространство, чтобы либо сам забить, либо скинуть партнеру на гол. Но увы. В ЛЧ-то он свои 5 мячей забил, он бы и в АПЛ мог это делать, но по факту у него в атаке нет таких подносчиков мячей, кроме Бруну. Да и Бруну не очень подносит сейчас мячи.

Не сказать, что МЮ прям закупался откровенно шлаком, Мартинес, Маласия, Хейлунд - это вполне неплохие подписания. Амрабат, несмотря на то, что его часто критикуют, в целом неплохое усиление, просто он пришел в команду, которая не видит собственного рисунка игры, он игрок абсолютно структурный, и очень страдает от того, что ему приходится гонять несколько позиций на поле, не может показать свои реальные качества.

А так вообще кажется, что Тен Хаг вроде нащупал в ноябре какую-то нить, у МЮ даже при отсутствии серьезного игрового прогресса удалось найти сочетание, которое позволяло брать очки в АПЛ, пусть и в вымученной манере. Но сам Тен Хаг, наверное, не понял, как ему сделать из этого варианта рабочую схему, а времени на это у него осталось, наверное, до весны. Опять же, увольнение сейчас не ожидается, пока в МЮ происходят перестановки в спортивном блоке, ждать уход голландца бесполезно.

Но уже видно, что крах рано или поздно неминуем. Если Тен Хаг найдет возможность выйти из ситуации - будет волшебником. Нет - получит неустойку и уйдет, освободив место под кого-то другого.
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Ньюкасл хорошо сыграл, давил туда, где можно было больно уколоть МЮ. Манчестер еще на стадии стартового состава против Ньюкасла поплыл откровенно, никаких вопросов не вызывала только пара Майну - Мактоминей в центре поля.

В матче были абсолютно голые фланги и центрфорвард, который изображал час на поле свое присутствие. У Хейлунда нет здравой ротации, на флангах некому играть не столько из-за упертости тренера, на них некому было играть изначально. Перенасыщен игроками только центр поля, где только на одну десятку три претендента потенциальных. В клубе должны делать чистки и разгребать состав, сливая реально ненужных игроков даже ниже их цены.

А Ньюкасл молодцы, движутся своим путем к успеху. Хау выиграл этот матч вчистую. Он толковый тренер, а при хорошем составе еще и может пошуметь.
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Ответ Столичный Чел
С чего взяли что с Баварией будет тяжело? Те уже в 1/8 с первого места и борятся с Байером. В Манчестер приедет второй состав.
как будто этот мю от второго состава Баварии не отлетит
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И самое странное то, что МЮ мог чудом спасти этот матч, и защитники Тен Хага бросались бы "фактами", мол столько то матчей без поражений и тп. Ну вот возмёт МЮ в этом году топ 4, и что? Кому то нужна такая игра? где их команду возят как мальчишек?

МЮ нужен новый тренер, абсолютно любой специалист с лицензией про сможет играть лучше на данный момент.
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