«Ман Юнайтед» уничтожен. Поражение «Ньюкаслу» без шансов

«Манчестер Юнайтед» играл в гостях у «Ньюкасла» в главном матче субботы в АПЛ. Проиграл минимально, но по содержанию это был матч в одни ворота.

«Ньюкасл» дал поиграть «МЮ» только в конце, до этого доминировал

На 55-й минуте Энтони Гордон, уже забивавший «Арсеналу» и «Челси», замкнул прострел Кирана Триппьера – этот мяч стал единственным в матче. И счет 1:0 совершенно не отражает подавляющего преимущества хозяев.

«Ньюкасл» многократно превосходил «МЮ» по ударам незадолго до конца матча – 22:3. За последние минуты гости били почаще, так что все закончилось такими цифрами – 22:8, но ничего не изменило.

Хотя в створ «Ньюкасл» попадал редко – всего четыре раза. Но «МЮ» – вообще лишь однажды. Да и по владению у гостей еще на 73-й минуте было всего 37% - к концу подросло до 41,7%.

При этом особенно мощно выглядит xG: 2,98 против 0,38!

Правда, «МЮ» при такой дикой статистике даже забил в самом конце. Но мяч прилетел в ворота через находившегося в офсайде Харри Магуайра, так что счет не изменился.

Еще один интересный момент: «Ньюкасл» за два сложных матча за эту неделю (против «ПСЖ» и «МЮ») произвел только две замены, а если не считать компенсированного времени против «МЮ», когда ушел Гордон, то вообще всего одну. И не полевого игрока, а вратаря: Мартин Дубравка в конце заменил Ника Поупа.

«МЮ» плохо играет против топ-соперников. В прошлом сезоне такого не было

«МЮ» остается единственной командой АПЛ без ничьих и всегда плохо начинает – в 14 турах он выиграл только два первых тайма. Зато исправно пособирал очки в матчах с командами из нижней части.

Но мало что получается в играх с топ-соперниками: 0:2 от «Тоттенхэма», 1:3 от «Арсенала», 0:3 от «Ман Сити», теперь 0:1 от «Ньюкасла». Следующий – «Челси» (его и дальше считаем топом), позже – еще и «Ливерпуль».

А как было в прошлом сезоне против сильных соперников? Если брать топ-6 плюс «Ньюкасл», то в 12 матчах «МЮ» выиграл пять раз, а проиграл четырежды. Результат совсем не провальный, если забыть про 0:7 в «Ливерпуле» и шесть голов от «Сити».

Еще одну интересную статистику подкинула Opta: «МЮ» с октября 2021-го не выигрывает в гостях у команды, которая начинала тур в восьмерке сильнейших. Более того, сыграв вничью трижды, «МЮ» проиграл десять раз. И при Эрике тен Хаге еще не побеждал.

С того же 2021-го «МЮ» не может забить «Ньюкаслу» в АПЛ (тогда сыграли 1:1, отличился Эдинсон Кавани), три матча с тех пор – 0:0, 0:2, 0:1.

Дальше – жуткий календарь. Справятся?

Но сначала – как выглядит таблица на данный момент.

В воскресенье «МЮ» может отстать от топ-4 уже на семь очков, хотя при определенных раскладах в этом розыгрыше ЛЧ, уже очень мало зависящих от самого «МЮ», лигочемпионским станет и пятое место – оно поближе. Но беспокоить фанатов клуба должна даже не позиция в таблице, а игра в атаке. «МЮ» так и остается с отрицательной разницей мячей и забивает на уровне «Ноттингем Форест». «Эвертон» и «Бернли» из зоны вылета забили всего на гол меньше.

Календарь в декабре не щадит – дальше «Челси», а после «Борнмута» – «Бавария» в ЛЧ и тяжелые подряд сражения с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». Предугадать место «МЮ» в АПЛ к концу года совершенно невозможно.

Фото: AFP/PAUL ELLIS