«Возили Далера, отскочил Далер». «Гавр» Кузяева чуть не обыграл «Монако» Головина: запороли пенальти на 100-й минуте

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Вывеска «Гавр» – «Монако» для нас в этом сезоне особенная. Далер Кузяев и Александр Головин вышли в основе и 90 минут из 100, до замены Далера, играли друг против друга.

Головин и Кузяев выделялись по цифрам. И шутили друг с другом (и Шмурновым!) после матча

«Монако» считали фаворитом, но выезд ожидался непростым – вроде бы и к новичку, но на самом деле к седьмой команде лиги, которая хоть и шла с отрицательной разницей (12:13), за 11 туров проиграла лишь трижды.

За первый тайм, прошедший при преимуществе «Монако», россияне создали для партнеров по моменту – реализовать не получилось.

На 67-й минуте в метре от Головина его одноклубник Денис Закария на грани желтой скосил Кузяева. Далер полежал полминутки на газоне, встал, поморщился – и снова отправился пахать. В середине второго тайма показали статистику пробега: первый среди всех игроков на поле – Кузяев, второй – Головин.

Уже в конце отличный момент упустил Эдан Диоп из «Монако» – промазал почти с угла вратарской. Тут же Головин прошел аж четверых соперников и мягко навесил в штрафную, но голкипер «Гавра» забрал мяч. Почти сразу – на 90-й минуте – заменили Кузяева.

Далер завершил матч с 77% точных передач, половиной выигранных единоборств (5 из 10), четырьмя перехватами, двумя отборами и двумя передачами под удар. У Головина – 84%, пять из пяти единоборств , передача под удар и четыре успешные обводки из четырех.

А закончился матч на пенальти, который привез несчастный Диоп. Но Самюэль Грансир не забил, 11-метровый взял кипер «Монако» Филипп Кен – намертво забрал мяч.

Это была десятая добавленная минута.

После матча россияне, конечно, проводили время вместе. А рядом с ними был Александр Шмурнов – он выложил короткий ролик в телеграм-канале своего нового проекта.

«Возили Далера, отскочил Далер, – шутил Головин. – Да не, нормально играли. Плюс-минус равная игра».

«Боевая ничья», – отреагировал Кузяев.

«Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть», – панч Головина.

«Думаю, болельщикам понравилась такая игра, – сказал Далер. – Насыщенная событиями, моментами, пенальти – вратарь спас в конце. Так что игра прошла на славу, я считаю».

Команда Кузяева еще никогда не забивала клубу Головина. Тренд актуален и во Франции

Любопытные детали личных встреч.

Головин играл в РПЛ за ЦСКА до лета 2018-го. Кузяев за это время выступал в «Ахмате» и провел один сезон в «Зените».

Все три матча, где Головин играл против Кузяева, ЦСКА у «Ахмата» выиграл – 1:0, 3:0 и 1:0. Две дуэли уже в ЦСКА и «Зените» завершились со счетом 0:0.

То есть до французской встречи Головин вел у Кузяева с разницей мячей 5:0. Она и не изменилась, просто теперь есть третья нулевая ничья между ними.

«Монако» – в тройке, «Гавр» пока шестой. Им друг за другом играть с «ПСЖ»

После паузы на сборные у «Монако» суперматч – в гостях против «ПСЖ»! В декабре будут игры с середняками и соперниками из нижней части – «Монпелье», «Ренном», «Лионом» и «Тулузой».

«Гавр» завершит осень встречей с соседями по таблице из «Нанта», а потом примет «ПСЖ». То есть Килиан Мбаппе сыграет сначала против Головина, а затем против Кузяева. Еще три игры до праздников у «Гавра» непростые: ладно «Страсбур», но потом «Реймс» и «Ницца», которые идут в группе лидеров.

А перед этим Головин и Кузяев отправятся в сборную России на матч против Кубы в Волгограде.

Фото: Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф