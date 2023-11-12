О духе времени
Блог

«Возили Далера, отскочил Далер». «Гавр» Кузяева чуть не обыграл «Монако» Головина: запороли пенальти на 100-й минуте

Гавр Гавр
Монако Монако
лига 1 Франция лига 1 Франция
Александр Головин Александр Головин
Далер Кузяев Далер Кузяев
Футбол Футбол

Наши в центре внимания.

Вывеска «Гавр» – «Монако» для нас в этом сезоне особенная. Далер Кузяев и Александр Головин вышли в основе и 90 минут из 100, до замены Далера, играли друг против друга.

Головин и Кузяев выделялись по цифрам. И шутили друг с другом (и Шмурновым!) после матча

«Монако» считали фаворитом, но выезд ожидался непростым – вроде бы и к новичку, но на самом деле к седьмой команде лиги, которая хоть и шла с отрицательной разницей (12:13), за 11 туров проиграла лишь трижды.

За первый тайм, прошедший при преимуществе «Монако», россияне создали для партнеров по моменту – реализовать не получилось. 

На 67-й минуте в метре от Головина его одноклубник Денис Закария на грани желтой скосил Кузяева. Далер полежал полминутки на газоне, встал, поморщился – и снова отправился пахать. В середине второго тайма показали статистику пробега: первый среди всех игроков на поле – Кузяев, второй – Головин.

Уже в конце отличный момент упустил Эдан Диоп из «Монако» – промазал почти с угла вратарской. Тут же Головин прошел аж четверых соперников и мягко навесил в штрафную, но голкипер «Гавра» забрал мяч. Почти сразу – на 90-й минуте – заменили Кузяева.

Далер завершил матч с 77% точных передач, половиной выигранных единоборств (5 из 10), четырьмя перехватами, двумя отборами и двумя передачами под удар. У Головина – 84%, пять из пяти единоборств , передача под удар и четыре успешные обводки из четырех.

А закончился матч на пенальти, который привез несчастный Диоп. Но Самюэль Грансир не забил, 11-метровый взял кипер «Монако» Филипп Кен  – намертво забрал мяч.

Это была десятая добавленная минута.

После матча россияне, конечно, проводили время вместе. А рядом с ними был Александр Шмурнов – он выложил короткий ролик в телеграм-канале своего нового проекта.

«Возили Далера, отскочил Далер, – шутил Головин. – Да не, нормально играли. Плюс-минус равная игра».

«Боевая ничья», – отреагировал Кузяев.

«Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть», – панч Головина.

«Думаю, болельщикам понравилась такая игра, – сказал Далер. – Насыщенная событиями, моментами, пенальти – вратарь спас в конце. Так что игра прошла на славу, я считаю».

Команда Кузяева еще никогда не забивала клубу Головина. Тренд актуален и во Франции

Любопытные детали личных встреч.

Головин играл в РПЛ за ЦСКА до лета 2018-го. Кузяев за это время выступал в «Ахмате» и провел один сезон в «Зените».

Все три матча, где Головин играл против Кузяева, ЦСКА у «Ахмата» выиграл – 1:0, 3:0 и 1:0. Две дуэли уже в ЦСКА и «Зените» завершились со счетом 0:0.

То есть до французской встречи Головин вел у Кузяева с разницей мячей 5:0. Она и не изменилась, просто теперь есть третья нулевая ничья между ними.

«Монако» – в тройке, «Гавр» пока шестой. Им друг за другом играть с «ПСЖ»

После паузы на сборные у «Монако» суперматч – в гостях против «ПСЖ»! В декабре будут игры с середняками и соперниками из нижней части – «Монпелье», «Ренном», «Лионом» и «Тулузой».

«Гавр» завершит осень встречей с соседями по таблице из «Нанта», а потом примет «ПСЖ». То есть Килиан Мбаппе сыграет сначала против Головина, а затем против Кузяева. Еще три игры до праздников у «Гавра» непростые: ладно «Страсбур», но потом «Реймс» и «Ницца», которые идут в группе лидеров.

А перед этим Головин и Кузяев отправятся в сборную России на матч против Кубы в Волгограде.

Гавр – Монако 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ГаврДема, Него, Льорис, Кенку, Санганте, Кузяев (Кешта, 90), Туре (Ндиайе, 81), Алиуи (Грансир, 72), Байо (Логбо, 90), Жужу (Сабби, 72), Казимир.
МонакоКен, Марипан, Синго, Магасса, Якобс, Диатта (Диоп, 46), Головин, Закария, Фофана, Аклиуш (Минамино, 66), Бен-Йеддер (Балогун, 73).
Предупреждения:
Байо (10), Закария (21), Туре (68), Диоп (90), Фофана (90).

У Мбаппе первый хет-трик за год. Но тренеру «ПСЖ» и этого мало

Кейн уже забил больше лучших бомбардиров прошлого сезона! За 11 туров 🤯

Фото: Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Доронин
Рад видеть наших парней при деле во Франции.
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Молодцы ребята, приятно видеть, на первых ролях в своих командах в топовом чемпионате.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krimax
Вот, кстати, ответ на вопрос, зачем Кузяев перешёл играть в Гавр: чтобы биться вот в таких вот мечтах.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тамерлан Поздняков
Вот зачем им ехать в сбродную? Чтобы травму не дай Бог получить? Вообще не вижу смысла вызывать на никому ненужные матчи игроков, которые выступают не в плюшевом чемпионате
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гекдениз Кардениз
гордость нашего футбола пацаны поехали играть в топ чемпионате , а не вариться в местном дурдоме пешеходном и по пробегу топ жаль Кузяев раньше не уехал , успехов обоим просто молодцы ребята могете умеете))! четко)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
они похожи как братья.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Кёнигсберг
Как хочется, чтобы такие матчи стали обычным делом, а не событием
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Обидно, что наши игроки вместо игры в сильнейшей лиге мира - РПЛ выбрали играть в лёгкий футбол в пиар-лиге. Было видно, насколько ведущие игроки РПЛ сильнее тамошних днищ.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
оба красавчики! надеюсь Монако не завалит как обычно концовку сезона и до конца поборется за титул, а Куязеву и Гавру закрепиться в Лиге 1 надолго!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Молодцы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ligalaiz
Ответ Юрий Доронин
Рад видеть наших парней при деле во Франции.
Кстати, все ныли что типо Гавр дно когда Кузяев переходил, а он шестой идет))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий