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«Величайший игрок в истории Англии и выдающийся джентльмен». Мир прощается с Бобби Чарльтоном

Гари Невилл Гари Невилл
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Бобби Чарльтон Бобби Чарльтон
Хуан Мата Хуан Мата
Гари Линекер Гари Линекер
Мартин Киоун
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Футбол Футбол

В субботу умер сэр Бобби Чарльтон – чемпиону мира, победителю Кубка европейских чемпионов с «МЮ» и обладателю «Золотого мяча» было 86 лет.

В последние несколько лет сэр Бобби страдал от деменции – как и многие другие чемпионы мира-1966.

«МЮ» выпустил заявление: «Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба.

Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол. Им восхищались как за честность, так и за выдающееся футбольное мастерство. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры».

Рафаэль Варан: «Мы, игроки этого особенного клуба, каждый день стоим на плечах гигантов, и сэр Бобби был самым большим из них. Он повлиял на будущие поколения». 

С легендой попрощались «Арсенал», «Челси» и Премьер-лига – называют Чарльтона одним из величайших футболистов и настоящей легендой этой игры. «Мы никогда не забудем тебя, сэр Бобби», – это уже твиттер сборной Англии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Мы оплакиваем потерю героя команды, выигравшей ЧМ-1966, и легенды футбола, чья игра повлияла на несколько поколений».

Гари Невилл: «Очень печально слышать новости о сэре Бобби Чарльтоне. Величайший английский футболист и величайший посол «Манчестер Юнайтед». Чемпион на поле и за его пределами. Малыш Басби, который проложил путь в «Юнайтед» для всех. Покойся с миром, сэр Бобби».

В эфире Sky Sports Гари добавил: «Возможно, мы считали само собой разумеющимся, что этот легендарный человек приходит к нам в раздевалку, чтобы поздравить с победой или поддержать после поражений. Традиции и стандарты, а также все хорошее, что есть в «Манчестер Юнайтед», олицетворяет сэр Бобби Чарльтон. Он был золотой нитью от сэра Мэтта Басби до сэра Алекса Фергюсона».

Гари Линекер тоже отмечает не только футбольный талант, но и человеческие качества: «Глубоко опечален новостью о смерти сэра Бобби Чарльтона. Поистине замечательный футболист и по-настоящему прекрасный человек.

Чемпион мира и, по моему мнению, величайший игрок Англии за всю историю. Возможно, его больше нет с нами, но его ждет футбольное бессмертие. Покойся с миром, сэр Бобби».

И еще деталь от Линекера: «Если бы вы сказали мне, когда я начинал карьеру в сборной Англии, что в итоге я отстану от рекорда сэра Бобби Чарльтона всего на один гол, я бы отрубил вам руку – настолько он был хорош. Он забивал правильные голы. Он забивал любые голы».

Последний английский чемпион Джефф Херст: «Мы никогда не забудем его, как и весь футбол. Отличный коллега и друг, его будет очень не хватать всей стране – не только как футболиста, но и как человека».

Еще одно сообщение о великом человеке — от Мартина Киоуна: «Он был поистине замечательным игроком и огромным талантом. В последние годы он был отличным послом «Ман Юнайтед» и на протяжении многих лет – ярким представителем этого футбольного клуба. Поведение этого достойного человека будут помнить очень долго. Великий игрок всех времен и народов, абсолютная легенда».

Эрик Кантона: «Покойся с миром, дорогой сэр Бобби Чарльтон. Один из лучших в истории футбола».

Хуан Мата: «Покойся с миром, сэр Бобби, абсолютная легенда 🙏❤️😢».

В 2016-м испанец признавался в любви Чарльтону: «С момента своего появления в клубе я чувствовал поддержку сэра Бобби: он наполняет вас спокойствием и позитивом. Это эталон, который фактами доказал, что никогда не следует сдаваться. Он представляет все ценности, которые определяют этот клуб. Даже в настоящем он по-прежнему идеально показывает, что значит быть «красным дьяволом».

Рой Ходжсон: «Мои мысли сейчас с его семьей. Бобби был невероятным семьянином, поэтому я надеюсь, что [жена] Норма и дети справятся с этой утратой. Думаю, сегодня скорбит вся Англия: мы потеряли еще одного из тех невероятно знаковых, легендарных игроков, которые на какое-то время поставили нас на вершину футбольного мира».

Дэвид Бекхэм в инстаграме вспомнил: «Все началось с сэра Бобби❤️ Именно он стал причиной того, что у меня появилась возможность играть за «Манчестер Юнайтед»… Я буду вечно благодарен человеку, на которого я равнялся и который был героем для многих во всем мире – не только в Манчестере и Англии... Настоящий джентльмен, семьянин и настоящий национальный герой… Сегодня не просто печальный день для «Манчестер Юнайтед» и Англии, это печальный день для футбола».

Джейми Каррагер тоже ценит человеческие качества: «Абсолютный джентльмен в любой день, когда бы я его ни встретил. Без сомнения, для меня величайший английский игрок всех времен».

Алан Ширер: «Если вы не смотрели футбол и не видели игру сэра Бобби, подумали бы: это обычный парень. Он никогда не хвастался трофеями – был невероятно скромен. Я не думаю, что вы когда-нибудь услышите плохое слово в его адрес от кого-либо».

Уэйн Бартон, автор 20 книг о «Манчестер Юнайтед»: «Парень с северо-востока, влюбившийся в «Ман Юнайтед», пережил мюнхенскую авиакатастрофу и стал лучшим игроком в мире. Он установил рекорды клуба и страны, выиграл чемпионат мира и Кубок европейских чемпионатов. Это была величайшая история в футболе».

Пеп Гвардиола: «Это огромная потеря. Великая легенда. От имени «Манчестер Сити» мы выражаем соболезнования его семье, «Манчестер Юнайтед» и всем. Премьер-лига в нынешнем виде появилась благодаря таким людям, как сэр Бобби».

Журналист ВВС Саймон Стоун резюмирует: «Люди постоянно говорят о великих. Это слово должно быть зарезервировано для самого лучшего. Сэр Бобби Чарльтон был великим».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Hulton Archive, Alex Liveseyc

8 комментариев

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corazón blanco
Так же Реал Мадрид официально на своих соц.платформах попрощался с легендой. Вообще тогда Мадрид сильно помог Юнайтед и сэру Бобби восстановится после катастрофы. Юнайтед и сэра Чальтрона очень уважают и чтут в Мадриде.
+12
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soda overdose
Помню классе в восьмом тетя подарила мне диск "100 лучших голов мирового футбола", вот тогда я впервые узнал о Чарльтоне. Уже позже, когда появился интернет, так же узнал о золотом мяче 1966, о золотом мяче лучшему игроку чемпионата мира и о самом чемпионстве со сборной Англии в том же 66-ом. Но больше всего поразил тот факт, что имея столько поколений крутых нападающих, лучшим бомбардиром долгие годы оставался чаще игравший полузащитника Чарльтон. Все меньше остается легенд из того золотого поколения. Теперь их четверо: Каллаган, Пейн, Истхем и герой финала Херст
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Alex Rhea
загуглил сейчас "лучшие футболисты 60-х", перешёл по первой ссылке
Яшин умер давно
Пушкаш тоже, как и Бобби Мур
Зеелер, Хенто и Пеле умерли в 2022
Бест в 2005 ещё
вот теперь и Чарльтон
Из списка остался в живых только Джанни Ривера
+3
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+3
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lalas1968
Покойся с миром.
+2
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Антон Князев
Херст последний из оставшихся в живых кто выходил в старте в финале с Германией. А так еще кроме него несколько чемпионов мира живы, Пэйн, Каллагэн, Истхэм. Каллагэн ведет активный образ жизни до сих пор, ходит на всякие встречи с фанатами Ливерпуля.
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Barcelonec1986
дед все детство рассказывал мне про него, восхищался им, и Эйсебио. Вечная память сэру Бобби, величайший английский игрок .
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лишь бы забили гол и посвятили
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AmanEsen
Ответ soda overdose
Помню классе в восьмом тетя подарила мне диск "100 лучших голов мирового футбола", вот тогда я впервые узнал о Чарльтоне. Уже позже, когда появился интернет, так же узнал о золотом мяче 1966, о золотом мяче лучшему игроку чемпионата мира и о самом чемпионстве со сборной Англии в том же 66-ом. Но больше всего поразил тот факт, что имея столько поколений крутых нападающих, лучшим бомбардиром долгие годы оставался чаще игравший полузащитника Чарльтон. Все меньше остается легенд из того золотого поколения. Теперь их четверо: Каллаган, Пейн, Истхем и герой финала Херст
Этот диск насколько помню шел в комплекте журнала "Total football"

https://www.youtube.com/watch?v=M1obTcmf82k
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