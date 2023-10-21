«Величайший игрок в истории Англии и выдающийся джентльмен». Мир прощается с Бобби Чарльтоном

В субботу умер сэр Бобби Чарльтон – чемпиону мира, победителю Кубка европейских чемпионов с «МЮ» и обладателю «Золотого мяча» было 86 лет.

В последние несколько лет сэр Бобби страдал от деменции – как и многие другие чемпионы мира-1966.

«МЮ» выпустил заявление: «Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба.

Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол. Им восхищались как за честность, так и за выдающееся футбольное мастерство. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры».

Рафаэль Варан: «Мы, игроки этого особенного клуба, каждый день стоим на плечах гигантов, и сэр Бобби был самым большим из них. Он повлиял на будущие поколения».

С легендой попрощались «Арсенал», «Челси» и Премьер-лига – называют Чарльтона одним из величайших футболистов и настоящей легендой этой игры. «Мы никогда не забудем тебя, сэр Бобби», – это уже твиттер сборной Англии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Мы оплакиваем потерю героя команды, выигравшей ЧМ-1966, и легенды футбола, чья игра повлияла на несколько поколений».

Гари Невилл: «Очень печально слышать новости о сэре Бобби Чарльтоне. Величайший английский футболист и величайший посол «Манчестер Юнайтед». Чемпион на поле и за его пределами. Малыш Басби, который проложил путь в «Юнайтед» для всех. Покойся с миром, сэр Бобби».

В эфире Sky Sports Гари добавил: «Возможно, мы считали само собой разумеющимся, что этот легендарный человек приходит к нам в раздевалку, чтобы поздравить с победой или поддержать после поражений. Традиции и стандарты, а также все хорошее, что есть в «Манчестер Юнайтед», олицетворяет сэр Бобби Чарльтон. Он был золотой нитью от сэра Мэтта Басби до сэра Алекса Фергюсона».

Гари Линекер тоже отмечает не только футбольный талант, но и человеческие качества: «Глубоко опечален новостью о смерти сэра Бобби Чарльтона. Поистине замечательный футболист и по-настоящему прекрасный человек.

Чемпион мира и, по моему мнению, величайший игрок Англии за всю историю. Возможно, его больше нет с нами, но его ждет футбольное бессмертие. Покойся с миром, сэр Бобби».

И еще деталь от Линекера: «Если бы вы сказали мне, когда я начинал карьеру в сборной Англии, что в итоге я отстану от рекорда сэра Бобби Чарльтона всего на один гол, я бы отрубил вам руку – настолько он был хорош. Он забивал правильные голы. Он забивал любые голы».

Последний английский чемпион Джефф Херст: «Мы никогда не забудем его, как и весь футбол. Отличный коллега и друг, его будет очень не хватать всей стране – не только как футболиста, но и как человека».

Еще одно сообщение о великом человеке — от Мартина Киоуна: «Он был поистине замечательным игроком и огромным талантом. В последние годы он был отличным послом «Ман Юнайтед» и на протяжении многих лет – ярким представителем этого футбольного клуба. Поведение этого достойного человека будут помнить очень долго. Великий игрок всех времен и народов, абсолютная легенда».

Эрик Кантона: «Покойся с миром, дорогой сэр Бобби Чарльтон. Один из лучших в истории футбола».

Хуан Мата: «Покойся с миром, сэр Бобби, абсолютная легенда 🙏❤️😢».

В 2016-м испанец признавался в любви Чарльтону: «С момента своего появления в клубе я чувствовал поддержку сэра Бобби: он наполняет вас спокойствием и позитивом. Это эталон, который фактами доказал, что никогда не следует сдаваться. Он представляет все ценности, которые определяют этот клуб. Даже в настоящем он по-прежнему идеально показывает, что значит быть «красным дьяволом».

Рой Ходжсон: «Мои мысли сейчас с его семьей. Бобби был невероятным семьянином, поэтому я надеюсь, что [жена] Норма и дети справятся с этой утратой. Думаю, сегодня скорбит вся Англия: мы потеряли еще одного из тех невероятно знаковых, легендарных игроков, которые на какое-то время поставили нас на вершину футбольного мира».

Дэвид Бекхэм в инстаграме вспомнил: «Все началось с сэра Бобби❤️ Именно он стал причиной того, что у меня появилась возможность играть за «Манчестер Юнайтед»… Я буду вечно благодарен человеку, на которого я равнялся и который был героем для многих во всем мире – не только в Манчестере и Англии... Настоящий джентльмен, семьянин и настоящий национальный герой… Сегодня не просто печальный день для «Манчестер Юнайтед» и Англии, это печальный день для футбола».

Джейми Каррагер тоже ценит человеческие качества: «Абсолютный джентльмен в любой день, когда бы я его ни встретил. Без сомнения, для меня величайший английский игрок всех времен».

Алан Ширер: «Если вы не смотрели футбол и не видели игру сэра Бобби, подумали бы: это обычный парень. Он никогда не хвастался трофеями – был невероятно скромен. Я не думаю, что вы когда-нибудь услышите плохое слово в его адрес от кого-либо».

Уэйн Бартон, автор 20 книг о «Манчестер Юнайтед»: «Парень с северо-востока, влюбившийся в «Ман Юнайтед», пережил мюнхенскую авиакатастрофу и стал лучшим игроком в мире. Он установил рекорды клуба и страны, выиграл чемпионат мира и Кубок европейских чемпионатов. Это была величайшая история в футболе».

Пеп Гвардиола: «Это огромная потеря. Великая легенда. От имени «Манчестер Сити» мы выражаем соболезнования его семье, «Манчестер Юнайтед» и всем. Премьер-лига в нынешнем виде появилась благодаря таким людям, как сэр Бобби».

Журналист ВВС Саймон Стоун резюмирует: «Люди постоянно говорят о великих. Это слово должно быть зарезервировано для самого лучшего. Сэр Бобби Чарльтон был великим».

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