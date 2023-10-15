Катарцы вышли из гонки за «МЮ», миллиардер Рэтклифф покупает 25% акций. Как там переговоры с Глейзерами?

Сага затянулась.

Катар и «МЮ» – все: шейх Джасим бин Хамад Аль Тани больше не ведет переговоры по покупке манчестерского клуба. Разозлился после очередного отказа от семьи Глейзеров.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, катарская бизнес-группа представила новое предложение на сумму, почти вдвое превышающую рыночную стоимость клуба (она составляет 3,5 млрд долларов). Шейх Джасим был готов приобрести 100% акций «МЮ», погасить все долги и инвестировать дополнительные 1,5 млрд.

Глейзеры не соблазнились и отклонили предложение – после этого катарцы окончательно вышли из переговоров.

Как развивались переговоры?

В ноябре 2022-го семейство Глейзеров объявило о готовности рассмотреть продажу «Манчестер Юнайтед».

Катарцы долгое время считались фаворитами в борьбе за сделку. Были настолько уверены, что поползли неофициальные слухи о том, что торги выиграны – позже их опровергли. Шейх Джассим так хотел купить «МЮ», что обещал трансфер Килиана Мбаппе – или, по крайней мере, включиться в борьбу за француза.

Конкурент сэр Джим Рэтклифф не отставал и тоже боролся: «У нас хорошее предложение. Мы встречались с Глейзерами пару раз и хорошо поговорили, но, в конце концов, решение за ними.

«Манчестер Юнайтед» и подобные клубы больше не делают. Это как искусство или нечто подобное – когда у тебя есть особенные вещи, их стоимость продолжает расти с течением времени, потому что они очень особенные и редкие».

Однако сделка откладывалась по разным причинам: в основном из-за того, что не все совладельцы договорились о цене и одобрили сделку с шейхом. Предложение Рэтклиффа и вовсе обрекали на провал из-за того, что оно не устраивало миноритарных акционеров «МЮ».

Примерно тогда же стала известна сумма, которую рассчитывали получить Глейзеры за клуб: 6 млрд фунтов. В августе журналист The Sun Нил Кастис сообщил, что шейх Джассим окончательно согласовал покупку «МЮ» в октябре – объявление запланировали месяцем ранее.

Однако и после этого сделка застопорилась. Гари Невилл недоумевал: «Я не верю в историю о том, что Глейзеры ничего не продают или ничего не делают. Они должны что-то делать. У них закончились деньги, а финансовая ситуация весьма отчаянная. Им нужны инвестиции. Кроме того, они оказывают токсическое воздействие на клуб изнутри».

Чуть позже добавил: «Для них это просто игра, они думают, что это игрушка! Владельцы одного из величайших клубов в мире валяют дурака».

В сентябре Глейзеры и вовсе сняли клуб с продажи – на фоне этого клуб подешевел аж на полмиллиарда фунтов. По информации The Daily Mail, теперь они хотели не менее 10 млрд – их уже не мог дать никто. Неудачное начало сезона только поспособствовало всеобщему скепсису.

И тут на авансцену вышел Джим Рэтклифф, который, похоже, максимально близок к сделке.

Рэтклифф хочет покупать по частям и завладеть клубом к 2026-му

Английский бизнесмен еще в конце сентября реструктурировал предыдущее предложение, чтобы переговоры вышли из тупика. До этого он пытался купить 69% акций, оставив нынешним владельцам миноритарный пакет, но последних такой вариант не устраивал.

В начале октября стало известно о планах химической компании Ineos, которой владеет Рэтклифф, получить полный контроль над «МЮ» к 2026 году, а сейчас приобрести миноритарный пакет акций.

14 октября процесс пошел: по информации Майка Кигана из Daily Mail, Джим Рэтклифф приобретет 25% акций клуба за 1,4+ млрд фунтов, а сама сделка будет первым шагом в постепенном поглощении клуба, как и планировал бизнесмен. Журналист The Times Мэтт Лоусон добавляет, что предложение Рэтклиффа оказалось более выгодным и убедило Глейзеров согласиться продать клуб.

Вероятно, все утвердят в самое ближайшее время.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff J Mitchell, Ryan Pierse