Первое большое интервью Холанда в «Ман Сити»: требовательный Пеп, лучшие эмоции в жизни, не боится шуток про себя

Эрлинг Холанд дал интервью The Telegraph – первое большое в Великобритании с момента перехода в «Манчестер Сити».

Истории о голевом чутье, о работе с Пепом Гвардиолой, о давлении в Англии, о влиянии отца и отношении к юмору.

Эмоции после победы в Лиге чемпионов – лучшие в жизни

В финале «Ман Сити» минимально обыграл «Интер», а Холанд даже прослезился. Вспоминает сейчас:

«Сбылось одно из моих самых больших мечтаний. Я мечтал об этом с детства, и теперь достиг этого – было потрясающее чувство. Я был так счастлив. Лучший момент – через 30 секунд после финального свистка. Надеюсь, в жизни еще испытаю такое же чувство. Оно было лучшим из тех, которые я когда-либо испытывал. Это было нереально».

Известна история, как Холанд просыпался каждым утром под гимн Лиги Чемпионов. А сейчас? Он улыбнулся: «Вот, сегодня в 8:15 утра. Эта мелодия до сих пор меня волнует».

Есть требл, а что после? Еще один!

«Для меня все предельно ясно. Самая большая мечта сейчас – повторить требл. Только представьте! Это так просто. Это как когда я забиваю гол: «О, да! Я люблю это чувство и хочу сделать это снова».

Вот и с ЛЧ – то же самое. Я ее выиграл и, ох, хотел бы сделать это снова. Это само по себе мотивирует побеждать. Я голоден как никогда».

Холанд забирает мячи после хет-триков. И что происходит дальше?

«По-моему, их уже 19. Они хранятся у меня в Норвегии, Англии и Испании. У меня есть классная система – один парень делает стеклянные подставки. Я забираю каждый мяч после хет-трика – пишу на нем дату и все такое, чтобы запомнить».

А что насчет «Золотого мяча»?

«Отец всегда говорил – неважно, какой трофей или признание ты получаешь, ты всегда должен ценить того, кто ценит то, что ты делаешь. Вбил мне это в голову. Награды уже были – и это значит, что ты что-то сделал правильно. Мне это тоже нравится: надеть костюм и дать интервью на сцене…

Так и с «Золотым мячом». Не солгу, было бы здорово выиграть его. Но это не главная цель – команда пытается прогрессировать, выигрывать трофеи, а потом уже все остальное».

Как он чувствует себя в чужой штрафной и реагирует на голы

Вы ведь тоже ловили себя на удивлении, когда среди авторов голов «Сити» нет Холанда? Он это упомянул:

«Люди больше удивляются, когда я не забиваю, чем когда забиваю! Норвежские медиа, когда я не забиваю, пишут: «Не забил!» Так выглядит заголовок. Это хорошо. Я совсем не жалуюсь, я перешел в «Сити», чтобы забивать».

Но что он чувствует на поле и как себя ощущает?

«Во время матчей люди обычно критикуют меня за то, что я не касаюсь мяча. Могу коснуться пару раз, но вообще просто разгуливаю, стою, делаю движения, как будто в отдельном мире… это сложно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби, вроде как отключаюсь. Как будто осматриваюсь. Жду шанса. И когда он появится, я знаю, что должен быть готов.

Но я все еще включен, в то же время брожу там и сканирую. Жду шанса и раздумываю: «Если мяч попадет туда, произойдет это, а если туда – вот то». Когда команда строит атаку от обороны, я знаю, что мне не нужно вмешиваться. Я жду подходящего момента.

Говоря о голах в первом туре в ворота «Бернли», он поясняет про первый мяч: «Было похоже на замедленную съемку – Родри скидывает, а я должен забить. У меня было чувство, что мяч полетит туда – и момент будет использован. Это на уровне инстинкта, и первый гол «Бернли» был именно таким – чисто инстинктивным. Я чувствовал, куда полетит мяч – побежал туда и ударил.

Я стараюсь не думать слишком много. Стараюсь следовать чувству. После момента легко говорить, но я стараюсь сделать движение, чтобы избавиться от защитника. Сейчас сложнее, потому что они наваливаются вдвоем, но я двигаюсь на нужное мне расстояние, чтобы ударить и забить».

Давление на Холанда – оно ощущалось, но помогла победа в АПЛ

«Давление было очень большим. Я приехал в новую страну, все взгляды устремлены на меня, люди спрашивали: «Покажет ли он себя в первый год? Ему нужно время» и тому подобное. Я и показал, что могу прийти и добиться результата – это именно то, что я сделал. Давление было серьезным, но оно мне и нравится».

А когда стало легче? После трофея!

«Когда мы выиграли Премьер-лигу. Потому что весь сезон на нас оказывалось давление со стороны «Арсенала». «Сити» побеждал до этого два раза подряд – и если бы я пришел в клуб, и «Сити» остался бы без титула, то выглядело бы как: «И толку? Мы выигрывали до того, как ты пришел – а теперь с тобой не побеждаем!» Так что победа в АПЛ стала облегчением».

Каково работать с Гвардиолой?

«С Пепом нелегко работать – он очень требовательный. Когда я разговаривал с ним перед переходом, он говорил: «Мне все равно, что ты делаешь, делай все, что хочешь. Но со мной на тренировке ты должен быть сосредоточен. Если так не будет – побью!» Он такой, как «Сити» – как команда и как клуб, вот почему они так успешны. Ты должен сосредоточиться на часе тренировок ежедневно, а потом – расслабляться, не думать о футболе. Ты думаешь и развиваешься на поле, когда на нем – концентрируешься. Именно это требует Пеп.

Прогрессировал ли Холанд под руководством Гвардиолы? «Да, намного. Чувствую себя более опытным. В прошлом сезоне я отыграл 53 игры или вроде того. В этом сезоне вы увидите, в чем я стал лучше. Или, может, уже увидели?»

Отец больше как брат – и они дружат

Отец Альфи Холанд долго играл в АПЛ – Эрлинг родился в Лидсе, но за сборную Англии играть не собирался: «Я норвежец. Я никогда не думал об этом. Когда был маленьким, смотрел на него и думал: «Ох, он в АПЛ, вот бы и мне там сыграть. Это всегда было у меня в голове. В Норвегии мы играли в футбол каждый день, даже тогда я думал: «Хочу быть лучше, чем отец». И продолжал над этим работать. Хорошо находить мотивацию в таком.

Мы разговариваем каждый день. Он мой отец, но в каком-то смысле он мне больше как брат. Мы общаемся, у нас действительно хорошие отношения. Мы хорошие друзья – и это важно».

При этом давления именно от отца Холанд не испытывал: «Если бы я захотел бросить футбол, он, вероятно, сказал бы: «Окей, без проблем». Он любит гольф, так что, возможно, хотел бы, чтоб я стал гольфистом!»

Хм. Гольф?

«Когда был помоложе, играл в гандбол, футбол, гольф. А еще была легкая атлетика с мамой. Я был хорош во всем. А со старшим братом мы долго занимались разными видами спорта и быстро добивались успеха. Мы оба долговязые, у нас спортивное телосложение.

Гольф нравится, но отец не давил на меня и не заставлял».

А вообще, Холанд – обычный парень, гулять стало сложнее

«В каком-то смысле я нападающий «Манчестер Сити», на которого каждую неделю смотрят миллионы людей. С другой, я обычный парень из Норвегии, который живет в Англии и хочет хорошо проводить время с окружающими меня людьми».

Поначалу ему было легко гулять по Манчестеру, а сейчас? «Все вполне возможно, но уже посложнее. Я не жалуюсь и никогда не буду – ведь это то, чего я и хотел – но моя жизнь сильно изменилась. Некоторые мелочи уже недоступны. Когда я приехал сюда, то пошел в супермаркет – и газета тут же написала, что я купил, и сколько это стоило!»

В Манчестере приходится общаться с фанатами «МЮ»? «Иногда я встречаю их, и они говорят всякое, что я плох или что-то в этом роде, а я смотрю на них и думаю: «Да ладно!»

А что насчет юмора?

«Очень важно не относиться к себе слишком серьезно. Все так стараются быть идеальными, а я думаю: «Да расслабься ты!»

А если он слышит странные вопросы от журналиста? «Я всегда говорил: если люди задают глупый вопрос, то в ответ получат глупый ответ. Если вы спросите меня: «Какое на тебе нижнее белье?», то я спрошу: «А какое на тебе?» Дам тот же тупой ответ.

Ключевой момент в жизни – много шутить, особенно как я. У многих норвежцев такое же чувство юмора, как и у англичан. Не относитесь к себе слишком серьезно! Это касается и болельщиков других команд. Конечно, они меня освистывают и не только, но это же это просто подшучивание, правда? И мне это нравится».

Отношение Холанда к жизни – ценить момент и наслаждаться

«Никогда не знаешь, что произойдет завтра. Ты должен ценить каждый день, ведь не знаешь, что случится в следующий. Вы видите, что происходит в мире. Иногда нужно просто выдохнуть, оглянуться и подумать: «Моя жизнь действительно хороша. Есть так много людей, которым хуже». И ценить то, что имеешь.

Мне повезло, как и многим людям, но мне – особенно: играть в футбол, выступать на самых больших стадионах мира с лучшими игроками. Мне повезло, и важно признать это и получать от этого удовольствие. Время летит. Через 10 лет, может, я и закончу. Так что важно получать удовольствие от каждого дня».

Фото: Jon Olav Nesvold, Ritchie Sumpter/Global Look Press; Gettyimages.ru/Claudio Villa, Nathan Stirk