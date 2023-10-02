«Дайте лимонам время».

АПЛ-2023/24 для «Челси» – кошмар. 15-е место и лишь одна победа в семи матчах.

У главного тренера Маурисио Почеттино явно есть идеи, как все исправить. Среди них – лимоны.

Аргентинец постоянно держит их рядом. Потому что верит: они поглощают негативную энергию.

«В «Тоттенхэме» лимоны заработали через два года, – рассказывал он сам. – Дайте лимонам время. Мы все в это верим. Если вы хотите обладать хорошей энергетикой, вам нужно делать для этого все».

Почему Почеттино так любит лимоны?

Страсть появилась благодаря другу, который несколько лет назад рассказал тренеру о чудодейственной силе.

С тех пор в кабинете Почеттино всегда есть поднос с лимонами, причем их обновляют каждые 10 дней .

Просто послушайте увлеченного человка:

«Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» им понадобилось время, – делился Маурисио. – Им нужно много времени, они ведь не волшебные, но я верю в них больше, чем когда-либо.

Сейчас в моем офисе есть желтые, зеленые, разных сортов. Из Испании, из Италии.

Не хочу врать, у меня большая коробка лимонов! Я всегда считал, что желтые лимоны работают гораздо лучше, чем зеленые, но теперь верю в любой цвет. Если бы мне удалось достать синий лимон, было бы еще лучше ».

Синий лимон – видимо, в честь «Челси».

Но зеленый – это не то же самое, что лайм, тут Маурисио четко разделяет: «Это брат. Может быть, от другой матери или отца».

Лимоны впитывают негативную энергию и укрепляют организм. Некоторые лечатся от зависти с помощи кожуры

Явно нужен контекст, да?

Во многих культурах лимон ценят особенно: например, в индийской он считается одним из священных плодов, а в нескольких других работал как средство против злых духов.

Лимону приписываются целебные и очищающие свойства. Есть теория, что лимон притягивает положительную энергию, вдохновение, личностный рост, процветание, спокойствие, удачу и любовь. Существует поверье, которого как раз придерживается Маурисио Почеттино, что лимоны могут впитывать в себя как губка всю негативную энергию – то есть, бывшую положительную, которая изменила свою полярность.

Говорят, что энергия влияет на внешний вид лимона. Если вокруг она положительная, плод сохраняет привычный желтоватый цвет, если отрицательная – на лимоне появляются черные точки, или он зеленеет .

С древних времен лимон стал частью практики фэншуй, чтобы отталкивать негативную энергию. Согласно китайской мудрости, девять лимонов, сложенные в миску, обладают очищающей энергетикой, привлекают в дом богатство и защищают от воздействия злых сил. Девять – потому что именно это число обозначает благоприятные изменения и божественную мудрость, а по фэншую это знак связи неба и земли, здоровья и долголетия.

Причем помогают не только цельные плоды: их режут на части, делают лимонный сок и даже используют листья растения или кожуру. Например, говорят, что настойка из листьев лимона укрепляет организм изнутри, а сок содержит много витамина С, полезного для иммунной системы.

Сам плод лимона помогает с детоксикацией организма и способствует улучшению сна. Увлекающиеся люди предлагают даже защититься от зависти с помощью лимонной кожуры.

Фото: East News/HENRY NICHOLLS / AFP; unsplash.com/Auguste A, Myfanwy Owen; Sky Sports