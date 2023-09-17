Захарян не вышел.

Все, первый тур группового этапа ЛЧ-2023/24 завершился. Про матчи «Реал» – «Унион», «Бавария» − «Юнайтед» и «Бенфика» − «Зальцбург» мы рассказали отдельно. Здесь – самое интересное из остальных игр среды.

«Галатасарай» отыгрался с 0:2 за две минуты

В группе А была не только веселая перестрелка «Ман Юнайтед» и «Баварии» в Мюнхене. «Галатасарай» принимал дома «Копенгаген» – и изначально казался явным фаворитом. Но чуть не проиграл.

Датчане включились уже в первом тайме: на 35-й минуте отличился Мохамед Эльюнусси. Уже после перерыва «Копенгаген» укрепил преимущество ударом Диогу Гонсалвеша. После этого команда села в защиту, играла на удержание, но подвел Элиас Йелерт, который получил вторую желтую за 15 минут до конца.

После этого «Галатасарай» проснулся: сначала один мяч отыграл Саша Боэ, а еще через две минуты забил вингер Тете, причем с паса Уилфрида Заа. Это первый матч 30-летнего ивуарийца в ЛЧ – ради этого он и уходил из «Кристал Пэлас».

2:2 перед выездом «Галатасарая» на «Олд Траффорд».

«Брага» почти отобрала очки у «Наполи». Но проиграла из-за автогола

Португальцы начинают с 1:2 против «Наполи», хотя могли рассчитывать на большее.

«Брага» пропустила перед самым перерывом: Джованни Ди Лоренцо мощно попал в девятку. После этого «Наполи» сел в оборону: отдал мяч и прижался к воротам, выскакивая в контратаки. Не помогло: на 83-й минуте Брума оказался один в штрафной – и головой уложил мяч в сетку.

Казалось, португальцы заслужили ничью, но подвел Сику Ниакате: защитник пытался прервать пас Петра Зелиньского, но обидно срезал мяч в ворота.

На последней секунде «Брага» и вовсе попала в штангу. Не повезло.

«Арсенал» не почувствовал ПСВ – 4:0. Тотальное доминирование!

Спустя 6 лет лондонская команда вернулась в Лигу чемпионов. И начала сразу с разгрома ПСВ.

Все решили еще в первом тайме.

⚽️ 8’ – Кипер Вальтер Бенитес отбил удар Эдегора прямо перед собой, первым на добивание пришел Букайо Сака. Легкий гол.

⚽️ 20’ – Сака прорвался по правому флангу и отдал в центр на Троссарда, бельгиец ударил точно в угол.

⚽️ 38’ – Троссард выкатил в центр штрафной на свободного Габи Жезуса. Без шансов.

После перерыва еще один мяч уложил Мартин Эдегор.

Команда Артеты на старте сезона идет без поражений: шесть побед (с учетом серии пенальти в Суперкубке Англии) и ничья с «Фулхэмом» (2:2). Дальше – «Тоттенхэм» в АПЛ.

«Севилья» и «Ланс» не осилили друг друга

Своеобразная афиша для ЛЧ: матч между 17-й командой Ла Лиги и 18-м местом Лиги 1.

«Севилья» ударно начала: смело шла в прессинг, создавала момент за моментом, хотя реализовала чуть ли самый неочевидный − после подачи Ивана Ракитича мяч попал в голову Лукасу Окампосу и по чудесной траектории залетел за спину Бриса Самба.

«Ланс» отыгрался еще в первом тайме: прямым ударом со штрафного забил Анжело Фюльжени. Удар прямо во вратарский угол явно проспал Марко Дмитрович.

После перерыва команды обменялись моментами, но забить не смогли. Не помог даже вышедший на поле Мариано Диас – 1:1.

«Сосьедад» смял «Интер». Спас Лаутаро

«Реал» не показывался в ЛЧ с сезона-2013/14 – и не стал стесняться прошлогоднего финалиста.

«Сосьедад» задавил «Интер» мощнейшим прессингом. Уже к 4-й минуте Андер Барренечеа зарядил в штангу, а через минуту испанцы открыли счет: два игрока «Реала» накрыли Бастони, он растерялся и отдал мяч Браису Мендесу, ловко обыгравшему Яна Зоммера.

Хозяева продолжали душить: под конец тайма могли забивать еще, но спасал Зоммер. После перерыва ситуация не изменилась − и могла ухудшиться для «Интера»: на 65-й минуте Майкл Оливер удалил Николо Бареллу, но после просмотра ВАР изменил решение.

Через пять минут Микель Мерино попал в перекладину, и это, видимо, разбудило «Интер».

Ничью спасли в самом конце: вышедший на замену Давиде Фраттези выкатил мяч прямо на Лаутаро Мартинеса. Аргентинец вколотил мяч с нескольких метров.

Арсен Захарян не вышел на поле − дебюта в Лиге чемпионов придется еще подождать.