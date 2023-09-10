15 комментариев

Фаворит на замену – Нагельсманн.

Ханс-Дитер Флик и сборная Германии – все: руководство Немецкого футбольного союза отправило тренера в отставку сразу после домашних 1:4 от Японии.

«Комитеты сошлись во мнении, что сборная нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Нужны оптимизм и уверенность в преддверии домашнего чемпионата Европы», – подчеркнул руководитель DFB.

Никто не понял разгрома от Японии – даже сам Флик

В домашнем матче с Японией у немцев все сразу пошло не так – уже на 11-й минуте забил Дзюня Ито. Лерой Сане ответил на 19-й, но дальше отличались только японцы – Аясе Уэда, Такума Асано и Ао Танака.

Тренер недоумевал после игры: «Сегодня нужно четко сказать, что мы были не в состоянии победить эту команду. Японские футболисты хорошо обучены и знают все основы игры.

Нам в немецком футболе нужно проснуться и работать над этими вещами. Но мы все равно будем хорошо готовиться к Франции. Понятно, что разочарование велико, и я понимаю критику. Больше ничего не могу сказать по этому поводу».

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус попытался найти причины происходящего: «Знаю, что происходило в Немецком союзе в последние месяцы. Флика уже мало кто поддерживал, кроме Руди Феллера. Но можно ли его еще удержать? Я в этом сомневаюсь.

Да, мы должны поддерживать тренера. Но что-то не так. Где-то он потерял доверие, которое заслужил в «Баварии».

Что-то произошло. И я уже не совсем верю тем словам, которые говорят футболисты. По их словам, они должны что-то вернуть Флику. Так почему же они уже несколько месяцев ничего ему не возвращают? Это заставляет меня о многом задуматься.

Их отношения не такие, какими они представляются внешнему миру. Это также связано с настроением в стране. Речь идет о том, что будут сообщать медиа в ближайшие несколько дней. Мы – футбольная нация, но мы этого не показываем».

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер высказался более критично: «Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счетом 1:4 – это позор. Нам всем следует оценить себя, а потом смотреть, что будет дальше.

Я только что говорил с Ханси, он потрясен. Сейчас нам нужно успокоиться. Завтра поговорим о том, что произошло. Было очень стыдно.

В матче с Францией мы не имеем права обделаться. Мы – Германия. Во вторник никто из нас не должен бояться. Все наши парни играют в топ-клубах».

Флик начинал неплохо, но последние матчи – кошмар

Флик возглавлял команду с 2021 года. Начал неплохо: выход на ЧМ-2022, победы в восьми матчах и монструозные 33-2. Впервые команда не победила лишь в девятом матче при Флике – сыграла вничью товарняк с Нидерландами (1:1).

Через несколько месяцев Флик вошел в список претендентов на приз лучшему тренеру 2021 года (занял пятое место).

Потом что-то сломалось: в сентябре 2022-го сборная Германии проиграла Венгрии (0:1) и не попала в плей-офф Лиги наций, а через несколько месяцев не вышла из группы на ЧМ-2022. Там тоже влетела Японии – 1:2 в первом туре группы. Дальше была ничья с Испанией и победа над Коста-Рикой, которая ни на что не повлияла.

После Катара немцы выиграли только один матч: против Перу в марте 2023-го. В последних пяти играх у Германии четыре поражения (от Бельгии, Польши, Колумбии и Японии) и ничья против Украины (3:3).

Поражение от Японии стало последней каплей.

При этом Флик до конца верил, что останется на посту

Флик не терял оптимизма даже после недавнего разгрома: «Мы делаем все возможное, чтобы всегда идеально подготовить команду. Мы [тренерский штаб] делаем это хорошо. Думаю, я подходящий тренер.

Прежде всего, мы жестоко разочарованы. Мы должны признать, что Япония – хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы переиграть такую ​​компактную защиту. Их просто недостаточно.

Мы начали игру хорошо, но первый момент, который был у Японии, стал голом. Потом мы отыгрались и сделали счет 1:1, потом сразу же снова пропустили.

Не думаю, что можно в чем-то винить игроков. Они пытались снова и снова, но потом они допускали индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу».

Главный кандидат на смену – Юлиан Нагельсманн, с марта находящийся без работы. На матч с Францией команду выведет Руди Феллер – подстрахует, пока не договорятся с Нагельсманном.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel; Federico Gambarini/dpa, IMAGO/Kirchner/David Inderlied, Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press