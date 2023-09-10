15 комментариев

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Флика уволили из сборной Германии. Не простили 1:4 от Японии и провала в товарняках

Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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Фаворит на замену – Нагельсманн.

Ханс-Дитер Флик и сборная Германии – все: руководство Немецкого футбольного союза отправило тренера в отставку сразу после домашних 1:4 от Японии.

«Комитеты сошлись во мнении, что сборная нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Нужны оптимизм и уверенность в преддверии домашнего чемпионата Европы», – подчеркнул руководитель DFB.

Никто не понял разгрома от Японии – даже сам Флик

В домашнем матче с Японией у немцев все сразу пошло не так – уже на 11-й минуте забил Дзюня Ито. Лерой Сане ответил на 19-й, но дальше отличались только японцы – Аясе Уэда, Такума Асано и Ао Танака. 

Тренер недоумевал после игры: «Сегодня нужно четко сказать, что мы были не в состоянии победить эту команду. Японские футболисты хорошо обучены и знают все основы игры.

Нам в немецком футболе нужно проснуться и работать над этими вещами. Но мы все равно будем хорошо готовиться к Франции. Понятно, что разочарование велико, и я понимаю критику. Больше ничего не могу сказать по этому поводу».

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус попытался найти причины происходящего: «Знаю, что происходило в Немецком союзе в последние месяцы. Флика уже мало кто поддерживал, кроме Руди Феллера. Но можно ли его еще удержать? Я в этом сомневаюсь.

Да, мы должны поддерживать тренера. Но что-то не так. Где-то он потерял доверие, которое заслужил в «Баварии».

Что-то произошло. И я уже не совсем верю тем словам, которые говорят футболисты. По их словам, они должны что-то вернуть Флику. Так почему же они уже несколько месяцев ничего ему не возвращают? Это заставляет меня о многом задуматься.

Их отношения не такие, какими они представляются внешнему миру. Это также связано с настроением в стране. Речь идет о том, что будут сообщать медиа в ближайшие несколько дней. Мы – футбольная нация, но мы этого не показываем».

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер высказался более критично: «Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счетом 1:4 – это позор. Нам всем следует оценить себя, а потом смотреть, что будет дальше. 

Я только что говорил с Ханси, он потрясен. Сейчас нам нужно успокоиться. Завтра поговорим о том, что произошло. Было очень стыдно. 

В матче с Францией мы не имеем права обделаться. Мы – Германия. Во вторник никто из нас не должен бояться. Все наши парни играют в топ-клубах».

Флик начинал неплохо, но последние матчи – кошмар

Флик возглавлял команду с 2021 года. Начал неплохо: выход на ЧМ-2022, победы в восьми матчах и монструозные 33-2. Впервые команда не победила лишь в девятом матче при Флике – сыграла вничью товарняк с Нидерландами (1:1).

Через несколько месяцев Флик вошел в список претендентов на приз лучшему тренеру 2021 года (занял пятое место).

Потом что-то сломалось: в сентябре 2022-го сборная Германии проиграла Венгрии (0:1) и не попала в плей-офф Лиги наций, а через несколько месяцев не вышла из группы на ЧМ-2022. Там тоже влетела Японии – 1:2 в первом туре группы. Дальше была ничья с Испанией и победа над Коста-Рикой, которая ни на что не повлияла.

После Катара немцы выиграли только один матч: против Перу в марте 2023-го. В последних пяти играх у Германии четыре поражения (от Бельгии, Польши, Колумбии и Японии) и ничья против Украины (3:3).

Поражение от Японии стало последней каплей.

При этом Флик до конца верил, что останется на посту

Флик не терял оптимизма даже после недавнего разгрома: «Мы делаем все возможное, чтобы всегда идеально подготовить команду. Мы [тренерский штаб] делаем это хорошо. Думаю, я подходящий тренер.

Прежде всего, мы жестоко разочарованы. Мы должны признать, что Япония – хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы переиграть такую ​​компактную защиту. Их просто недостаточно.

Мы начали игру хорошо, но первый момент, который был у Японии, стал голом. Потом мы отыгрались и сделали счет 1:1, потом сразу же снова пропустили.

Не думаю, что можно в чем-то винить игроков. Они пытались снова и снова, но потом они допускали индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу».

Главный кандидат на смену – Юлиан Нагельсманн, с марта находящийся без работы. На матч с Францией команду выведет Руди Феллер – подстрахует, пока не договорятся с Нагельсманном.

Что с Германией? Эксперименты не работают, хуже Флика по результатам только провалившийся Риббек

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel; Federico Gambarini/dpa, IMAGO/Kirchner/David Inderlied, Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

15 комментариев

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igor 123
<50% побед со сборной Германии, даже Энрике не такой бездарный.
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Anton Kortenko
теперь я снова не уверен, что Пеп топ-тренер. он должен доказать это обыграв кем-то японцев.
+5
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№7
Больше похоже на закулисные игры, просто не верится что такой состав и так плохо играет
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grin478
Ответ Имя Фамилия
Всегда забавляли ребята, которые считают Флика топ-тренером. За исключением 3-х ковидных месяцев он провалил абсолютно всё, что можно былол провалить в кач-ве главного тренера. Его бавария играла в отвратительный футбол, построенный на бесконечном флуде навесами с фланга (по 40 за матч!), в этом плане бавария Нагельсманна намного смотрибельнее. Он установил клубный рекорд по пропущенным в Бундеслиге. Квинтэссенция его клубной карьеры это когда Флик выставил ПОЛНОСТЬЮ ОСНОВНОЙ состав на кубок Германии против команды ИЗ ПЕРДИВА, но самое смешное что он в итоге проиграл.
ну сколько можно... ну нагнули, да, всех, до сих пор бомбит
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Тюменский медвежонок
не понимаю хейта в сторону Флика хоть убей, да результаты провальные, но какой смысл от них вообще? это товарищеские матчи которые ничего не несут, Флик в большинстве случаев вообще пытался найти "нужные ключи" и каждый матч сборная выходит как будто заново новая, у него было ДОСТАТОЧНО впереди времени найти эти самые ключи и я уверен это бы могло получится. Даже при условии что на том же Чемпионате Мира Германия не добилась результатов, она при этом играла в достаточно симпатичный футбол
+3
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Имя Фамилия
Всегда забавляли ребята, которые считают Флика топ-тренером. За исключением 3-х ковидных месяцев он провалил абсолютно всё, что можно былол провалить в кач-ве главного тренера. Его бавария играла в отвратительный футбол, построенный на бесконечном флуде навесами с фланга (по 40 за матч!), в этом плане бавария Нагельсманна намного смотрибельнее. Он установил клубный рекорд по пропущенным в Бундеслиге. Квинтэссенция его клубной карьеры это когда Флик выставил ПОЛНОСТЬЮ ОСНОВНОЙ состав на кубок Германии против команды ИЗ ПЕРДИВА, но самое смешное что он в итоге проиграл.
+3
-2
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SergioRamos92
С Японии пошло падение Флика в сборной
Япония же и закончила карьеру Флика в сборной
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Shuller18
Ответ Заяцволк
Ха, глянул состав их сборной, просто стыд какой-то, одни днищща )) Только Гюндоган, Мусиала, Мюллер, и всё, больше из профессиональных футболистов никого нет, остальные какие-то любители, Фолькруг, аааааааахаха, это просто кринж )) Как же так получилось ? Нам же рассказывали, что у них самая качественная подготовка новых поколений, а оказалось, что поколение - дно, странно
Тер Стеген, Киммих, Гнабри, Сане, Горетцка, Рюдигер и другие тоже кринж? Ты хотя бы глянь клубы, за которые они выступают, причем на ведущих ролях.
Фюллькруг имеет 7 голов в 9 матчах за сборную, эдакая немецкая версия Жиру. Какие претензии?
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Arman77
К домашним турнира сборную хорошо готовит Клинсман. Юрген, где ты?
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну теперь по порядку. Сначала Нагельсманн, потом Тухель. Япония злой гений для Германии. Кто бы мог подумать?
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raiseskills
Ухахаха Бавария гении, это их многоходовка, в итоге за уволенного тренера они компенсацию получат от футбольного союза 30-40 млн)
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Заяцволк
Ха, глянул состав их сборной, просто стыд какой-то, одни днищща )) Только Гюндоган, Мусиала, Мюллер, и всё, больше из профессиональных футболистов никого нет, остальные какие-то любители, Фолькруг, аааааааахаха, это просто кринж )) Как же так получилось ? Нам же рассказывали, что у них самая качественная подготовка новых поколений, а оказалось, что поколение - дно, странно
+5
-5
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Enotaz24
Верните Лева
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Makar Tert
Видимо Нагельсманн опять заменит Флика. У них это уже семейное
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