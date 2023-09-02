28 комментариев

Арена из другой эпохи.

В последний раз «Лутон» выступал в высшей английской лиге в сезоне-1991/92, то есть за год до создания Премьер-лиги. Дебютный сезон в АПЛ скромная команда Роба Эдвардса ожидаемо начала с двух выездных поражений: общая разница мячей – 1:7.

Но в Лутоне не унывают и ждут лучших матчей на «Кенилворт Роуд» – самом миниатюрном стадионе АПЛ, вмещающем 10 356 зрителей. Если новичку главной лиги мира в этом сезоне что-то и должно помочь, так это болельщики на родном стадионе.

В пятницу «Кенилворт Роуд» наконец-то дебютировал в Премьер-лиге – в гости приехал «Вест Хэм» и вот такой закат.

«Превратите это место в шумный котел». «Лутон» – домашняя команда, тренер надеется на помощь фанатов

«Кенилворт Роуд» – компактный старичок 1905 года. Как только «Лутон» вышел в элиту, в клубе сразу же заявили: арена сможет принимать матчи АПЛ.

Перед стартом сезона понадобился только небольшой апгрейд стоимостью в 10 миллионов фунтов. Именно из-за ремонта главной трибуны «Лутон» пропустил второй тур с «Бернли», но теперь стадион принарядили (новые билетные кассы, киоски с едой) и даже забрендировали входы на трибуны!

Репетицией матча с «Вест Хэмом» была игра в Кубке лиги с «Джиллингемом» (3:2). На всякий случай вместимость тогда ограничили тестовыми 75%, но в пятницу арена заработала на полную мощность.

«Лутон» – домашняя команда, набравшая 17 очков в последних семи матчах на «Кенилворт Роуд» в Чемпионшипе. Главный тренер Эдвардс верит, что этот фактор сработает и в Премьер-лиге:

«Я надеюсь, что люди увидят позитив на поле. Надеюсь, что фанаты превратят это место в шумный котел, потому что это может изменить ситуацию. Наши болельщики пережили трудные времена в недавней истории, поэтому посетить «Кенилворт Роуд» в эти выходные будет для них чем-то особенным».

Исполнительный директор «Лутона» Гэри Свит ранее предвкушал: «Нравится вам это или нет, «Кенилворт Роуд» – это реальная жизнь, настоящий футбол старой школы».

Это и правда так: от стадиона веет олдскульностью. Как вам клубный магазин?

Подходим к самому стадиону.

Здесь дощечка, которая напоминает о том, когда следующая игра.

Стадион находится в центре густонаселенного района и плотно примыкает к жилым домам.

Очень плотно.

Местные не против, здесь обожают «Лутон». Исследование 2009 года показало: 47% жителей Лутона считают, что качество их жизни ухудшится, если город лишится профессиональной команды.

53,5% респондентов также заявили, что готовы платить больше муниципального налога, чтобы клуб не развалился. А ведь тогда «Лутон» играл в самом подвале английского футбола.

«Кенилворт Роуд», должно быть, сейчас самый обсуждаемый стадион в стране, – говорил в разговоре с BBC 40-летний фанат Ричард Армстронг, который впервые попал на этот стадион еще в трехлетнем возрасте. – Наш выход в Премьер-лигу возвращает в дивизион олдскул».

Ричард говорит, что на эту арену ходил еще его дедушка, а теперь двое его детей: «Это место, застрявшее во времени, когда игра была совсем другой. Стадион многое значит для местных».

Отдельного внимания заслуживают уютные цветные сиденья «Кенилворт Роуд».

Уже очень скоро зрители на них будут смотреть матчи против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Сити».

Впрочем, «Кенилворт Роуд» вернет элиту английского футбола в прошлое ненадолго. «Лутон» с 1955 года стремится переехать на новый стадион. Планам постоянно что-то мешает, но теперь клуб как никогда к этому близок.

«Лутон» и застройщик представили план 23-тысячного стадиона «Пауэр Корт» еще в 2016-м, в 2019-м получили разрешение от города и надеялись завершить работы к 2023-му, но помешал коронакризис. Теперь клуб надеется завершить строительство к концу этого года или началу следующего.

Выход в Премьер-лигу значительно облегчил задачу, фактически это профинансирует проект.

В отличие от большинства новых арен, «Пауэр Корт» будет располагаться не на окраине города, а еще ближе к центру, чем старый стадион. Но болельщики надеются, что перед этим «Лутон» красиво попрощается с «Кенилворт Роуд».

Лучшая для этого возможность – первый в истории клуба сезон в АПЛ. А первый матч «Лутон» уже проиграл – 1:2 с «Вест Хэмом».

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Tony Marshall, David Rogers, Richard Heathcote, Stephen Pond, Alex Burstow, Catherine Ivill; East News/Mark Cosgrove, Richard Washbrooke, HENRY NICHOLLS / AFP