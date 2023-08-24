28 комментариев

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В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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Все ждут собрания федерации в пятницу.

Парадокс: после победы сборной Испании на женском ЧМ под президентом федерации зашаталось кресло – причем с невероятной силой. Вы вряд ли забыли, но на всякий случай напомним: во время церемонии награждения Луис Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу Дженни Эрмосо.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр

Футболистка в трансляции из раздевалки прокомментировала поцелуй так: «Мне это не понравилось, но что оставалось делать?»

Позже в раздевалку пришел сам Рубиалес – сказал, что федерация оплатила команде поездку на Ибицу, а затем своеобразно пошутил, что там он сыграет свадьбу с Эрмосо.

А вот как босс испанского футбола поздравил с победой защитницу «Реала» Атенеа Бейвиде.

А ведь был еще и вот этот жест − в метре от королевы и ее дочери.

«Беспрецедентный международный позор». Мощное заявление от женской лиги Испании 

La Liga Femenina не боится выступать против босса испанского футбола: лига опубликовала в среду заявление, в котором осудила Рубиалеса.

«Один из величайших подвигов в истории испанского спорта был омрачен позорным жестом главного представителя испанского футбола, который в очередной раз, руководствуясь своим постоянным стремлением к славе, повел себя неподобающе.

Праздновать триумф в ложе представителей власти и хвататься за гениталии рядом с Ее величеством Королевой и Ее Королевским высочеством – неприемлемо и отвратительно. То, что начальник хватает свою сотрудницу за голову и целует ее в губы, просто недопустимо. Публично называть «придурками» тех, кто осуждает подобное отношение, неприемлемо и отвратительно. Последующие оправдания не отражают его образа мыслей и являются, по словам председателя правительства, «неадекватными».

Дело не только в поцелуе. Это отношение, которое очень далеко от ценностей нашего общества. Отношение, которое вошло в историю мирового спорта и, что самое серьезное, навсегда останется связанным с нашей женской сборной.

Это беспрецедентный международный позор для Испании, для испанского спорта и женского футбола во всем мире. Когда мир должен был обратить внимание на наших футболисток, президент заставил внимание всего мира сосредоточиться на своей «маскулинности».

Как организация, из чувства ответственности и уважения к спорту, мы не можем позволить, чтобы этот эпизод остался без последствий. Большие перемены обычно наступают после больших кризисов. Единство, продемонстрированное испанским обществом, успех наших футболисток, женского футбола и женщин в спорте изменят судьбу спорта и испанского футбола и положат конец подобному поведению.

Пришло время сделать шаг вперед. В противном случае это было бы унижением для всех женщин и самым большим поражением испанского спорта и нашей страны», – говорится в заявлении лиги.

Федерация созывает Ассамблею, Рубиалеса обвинили в новом домогательстве, Эрмосо защищается через профсоюз

Мы уже рассказывали, что против босса испанского футбола выступили многие политики, в том числе премьер-министр Испании Педро Санчес: «Футболистки сделали все для победы, но некоторые поступки, подобные поведению господина Рубиалеса, напоминают о том, что предстоит еще пройти долгий путь. То, что мы увидели, было неприемлемо, но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию».

Рубиалес сначала игнорировал ситуацию, затем извинился, но этого уже точно мало. С тех пор ситуация для него становится только хуже:

• В пятницу состоится внеочередное собрание Ассамблеи Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). В повестке пока не фигурирует поведение президента. Сообщается, что Рубиалес имеет поддержку большинства членов Ассамблеи. Региональные федерации в основном за него, но в среде клубов и игроков все далеко не так. Например, президент «Хетафе» прямо призывает к отставке и просит вмешаться премьер-министра. Глава женской Ла Лиги Беатрис Альварес, которая называет способ функционирования Ассамблеи федерации не демократичным, тоже призывает власти внимательно последить за ближайшим заседанием.

Политическое давление может стать ключевым в вопросе отставки Рубиалеса. Исполняющая обязанности министра финансов и государственной службы Мария Хесус Монтеро потребовала, чтобы на собрании федерации в пятницу заседающие проявили «образцовость и силу».

Глава администрации премьер-министра и министр по делам судов Феликс Боланьос выступил с еще более прямым намеком: «Мы в правительстве очень внимательно следим за этим делом, потому что все не может так остаться. Конечно, мы ждем новостей. Но если этого не произойдет, правительство будет действовать. Эта позиция была очень четко отмечена как председателем правительства, министром культуры и спорта, так и председателем высшего совета спорта (CSD). Мы надеемся, что события состоятся, а если нет, правительство начнет действовать».

• По информации IUSport, правительство требует, чтобы Рубиалес сам ушел в отставку − иначе парламент будет добивать бана (отстранение от спорта на срок от 2 до 15 лет). 

• ФИФА запрещает властям вмешиваться в дела федераций, но тут уже саму организацию просят провести расследование. К этому ФИФА призвала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело за недостойное поведение. 

У Рубиалеса могут начаться и проблемы с законом. Генеральная прокуратура (FGE) уже получила три жалобы на поцелуй Эрмосо. Известно, что одну из них подал президент Национальной школы футбольных тренеров Испании Мигель Галан, который еще в прошлом году подал жалобу на Рубиалеса за предполагаемые нарушения в RFEF в вопросе переноса Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию. Пока ни одна из трех жалоб не принята к рассмотрению.

• По данным Relevo, Рубиалес уже во время перелета в Мадрид осознал потенциальную силу скандала и отчаянно уговаривал Эрмосо выйти с совместным заявлением: «На карту поставлено мое положение, сделай это хотя бы ради моих дочерей. Мне нужно, чтобы ты поддержала меня».

Отмечается, что главный тренер сборной Хорхе Вильда трижды подходил к семье Эрмосо и убеждал, что лучше выступить на эту тему, чтобы снизить накал и не омрачать завоевание трофея. Но футболистка отказалась, Рубиалесу пришлось записывать ролик в аэропорту Дохи в одиночку.

Также выяснилось, что заявление от лица девушки, в котором говорилось о «совершенно спонтанном взаимном жесте большой радости от победы», было выпущено без участия Дженнифер. Их подготовила пресс-служба федерации – сама же Эрмосо таких слов не произносила.

Эрмосо прервала молчание через третьих лиц: «Мой профсоюз FUTPRO совместно с моим агентством TMJ берет на себя ответственность за защиту моих интересов. Они выступают посредниками по этому вопросу».

Профсоюз, в котором состоит Эрмосо, призвал к санкциям в отношении главы RFEF и принятию мер по защите спортсменок от домогательств.

• Тем временем в домогательствах Рубиалеса обвинила еще одна его бывшая подчиненная – Тамара Рамос занимала пост директора по маркетингу в Ассоциации футболистов Испании (AFE) в то время, когда ее возглавлял Луис – с 2010 по 2017 год. В 2016-м Рамос подала в суд на Рубиалеса, но в итоге достигла досудебного соглашения с AFE.

«Он интересовался у меня: «Интересно, какого цвета нижнее белье на тебе сегодня?» Мне было трудно ему противостоять, будучи женщиной в мире футбола, где нас немного, и с учетом той власти, которой он обладал и обладает до сих пор. Думаю, теперь будет легче мне поверить, ведь все увидели все сами», – рассказала Рамос.

Федерация уже оспорила это заявление, объявив о принятии юридических мер.

• У Рубиалеса давняя война за влияние с боссом Ла Лиги Хавьером Тебасом. Обычно они не стесняются в жестких заявления в адрес друг друга, но сейчас шторм вокруг Рубиалеса настолько мощный, что Тебасу достаточно картинки со смакующей подписью: «Доброе утро!»

Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса перед матчем «Реала» и «Сельты» тоже спросили о самой обсуждаемой теме. Оба дипломатично ответили, что поведение Рубиалеса им не понравилось, но все решат соответствующие органы.

Тем временем Икер Касильяс, который в 2020-м соперничал с Рубиалесом за пост главы федерации, задался главным вопросом: «Так кто-то уже подал в отставку или нет?»

Узнаем в ближайшее время.

Фото: eastnews.ru/DAVID GRAY, PIERRE-PHILIPPE MARCOU, Manu Fernandez

28 комментариев

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Тимур Боков
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Не может лицо испанского футбола так себя вести перед аудиторией и королевской семьей. Это уже не просто вопрос воспитания
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krokodilych
Ответ Алексей Ильин
Мда. Гетеро быть в современном мире опасно...
Опасно делать то, что может быть расценено как харрасмент. И ориентация здесь ни при чем.
+11
-5
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Anton Kortenko
"это хуже чем преступление - это ошибка". быстренько акулы скушают этого раненого президентишку. политический мир жесток.
+5
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Silent2006
А если бы поцеловал не футболистку, а футболиста, получил бы медаль от мультигендерных.
+7
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Не удивлюсь если у них с Эмилиано Мартинесом родинки на одинаковых местах и на самом деле они разлучённые в глубоком детстве братья.
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Афанасий Дирихле
Ответ Алексей Ильин
Мда. Гетеро быть в современном мире опасно...
ничего опасного, если ты командуешь членом, а не наоборот
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Роберт Дауни-средний
вообще его давно гнать надо, и естественно не за поцелуй, а за то, как он сборную на чм18 подставил.
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Raar
Раскатал губу.
Придётся закатать.
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Франк Небо
Да мужЫка надо было целовать. Тогда бы было все ОК.
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Франк Небо
Ответ krokodilych
Я в данном случае сравниваю не обычный поцелуй с изнасилованием, а так называемый общественный резонанс, который в обоих случаях получается куда более громким, чем хотелось бы жертве, - собственно, ей вообще никакого резонанса не хотелось бы. С человеком что-то сделали против его воли. И ему, весьма вероятно, на фиг не нужно, чтобы толпа полицейских, или репортеров, или просто доброхотов оказывали неуместное внимание и задавали вопросы из серии "а что вы почувствовали, когда?.."
Так может тогда надо спрашивать с "толпы полицейских, репортёров или просто доброхотов", которые оказывают неуместное внимание? Вы не подумали, что девушке за этот поцелуй было, ПРИКИНЬТЕ, приятно?? Или такой сценарий в вашей голове не рассматривался? Или конкретно вы или "толпа полицейских..." должны решать за девушку приятно было, когда её поцеловали или нет? Так спешу сообщить для вас новость - для некоторых девушек всё ещё приятно когда их спонтанно поцелуют. Не изнасилуют, как вы там себе уже себе нафантазировали, а просто банально спонтанно поцелуют. Это, ёлки-палки, не одно и то же.
Хотя конечно понимаю, в современном мире целоваться должны только представители одного пола, но уж просите староверов, которые до сих пор оказывают банальные знаки внимания, которые не равны насильственному изнасилованию, людям противоположного пола.
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Lifar Skladchikov
Ответ Silent2006
А если бы поцеловал не футболистку, а футболиста, получил бы медаль от мультигендерных.
оч смешной коммент, часто его читаю, сам выдумал? целовать не свою подругу, жену, дочь, знакомую такое себе. Я бы не хотел, чтобы мою сестру поцеловал коллега по работе или еще какой-нибудь левый человек. я бы тоже попросил, чтобы он извинился или бы его уволили.
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Алексей Ильин
Мда. Гетеро быть в современном мире опасно...
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Франк Небо
Ответ krokodilych
Послушайте, мне 49 лет, я седой и толстый дядя, женатый третьим браком и вообще имеющий некоторое представление о жизни :)
Возраст ещё далеко не показатель ума и опыта. И вы этому яркий пример
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Алексей Ильин
Ответ krokodilych
Я в данном случае сравниваю не обычный поцелуй с изнасилованием, а так называемый общественный резонанс, который в обоих случаях получается куда более громким, чем хотелось бы жертве, - собственно, ей вообще никакого резонанса не хотелось бы. С человеком что-то сделали против его воли. И ему, весьма вероятно, на фиг не нужно, чтобы толпа полицейских, или репортеров, или просто доброхотов оказывали неуместное внимание и задавали вопросы из серии "а что вы почувствовали, когда?.."
Сорян, но пока у вас один поцелуй=изнасилование, мне нечего с вами обсуждать. Подумайте о своём мировоззрении на досуге что ли. Например о том, что поцелуй между двумя людьми касается только этих двух людей, а не третьи, четвёртые, десятые лица. Аривидерчи
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Алексей Ильин
Ответ krokodilych
А как вы думаете, почему далеко не все жертвы изнасилования обращаются с заявлениями в полицию?
Даже не знаю с чего начать. С того, что вы всерьёз сравниваете один обычный поцелуй и изнасилование или с того, что половина этих "жертв" на деле оказывается мошенницами, которые хотят стрясти побольше денег после судебного процесса. Вы хоть в реальную жизнь иногда выходите, за практикой следите?
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Алексей Ильин
Ответ krokodilych
Опасно делать то, что может быть расценено как харрасмент. И ориентация здесь ни при чем.
Разве не логично, что оценка этого действия должна была идти от девушки? Куда остальные то оценивать пошли? Она расценила это как "харрасмент"? Нет. Вопросы?
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Anton Kortenko
если оценивать ситуацию в целом, то мужик на эмоциях от первой победы в истории страны поцеловал авторшу/ку/иссу (я фем позитивный, не благодарите) победного гола. не знаю как вы, но если бы сб. России победила на ЧМ, а условный Миранчук забил победный гол, то я бы, и как простой болельщик засосал его, будь в тот момент на стадионе, не говоря уж, что сделал это как президент федерации, который от этого ещё и практический профит поимеет но вот конкретно Рубику не повезло под каток повестки попасть. надо было в невесты её брать, как Икер журналистку на ЧМ-2010.
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HardEdge
Не знаю, кем надо быть, чтобы защищать этого чудака на букву м.
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Atash Yoldashow
Расстрелять…
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