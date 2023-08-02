51 комментарий

Обошел Магуайра.

Все, защитник Йошко Гвардиол перешел в «Ман Сити»: «РБ Лейпциг» получит за 21-летнего хорвата 90 миллионов евро, журналист Патрик Бергер пишет про 10 млн бонусами. Контракт на 5 лет.

Йошко – приоритетная цель «Сити» на это лето, переговоры шли с мая. «Лейпциг» требовал фиксированные 100 млн, цену удалось сбросить из-за желания игрока перейти в топ-клуб.

«Какая красивая фамилия», – ехидно улыбается Пеп Гвардиола.

Гвардиол – самый дорогой защитник в истории

Так много за защитников еще никогда не платили.

•‎ Предыдущий рекордсмен – Харри Магуайр. Летом 2019-го «Ман Юнайтед» заплатил за англичанина из «Лестера» аж 87 млн евро. Он удерживал лидерство 4 года.

• Три года назад «Ман Сити» отдал за Рубена Диаша очень близкие 72 млн евро, хотя португальцы хотели больше. Цену удалось сбить включением Николаса Отаменди в сделку. Сейчас Диаш седьмой в списке самых дорогих защитников.

• А вот за топ-10 сразу два игрока «Сити» подряд: Эмерик Ляпорт и Жоау Канселу. За каждого платили по 65 млн евро – испанскому «Атлетику» и «Юве» соответственно.

• Интересно, что Маттейс де Лигт дважды попал в топ-10 самых дорогих защитников: после трансфера в «Ювентус» голландец месяц занимал первое место, но потом случился Магуайр. «Бавария» забирала Маттейса из Италии чуть дешевле.

«Сити» снова мощно тратится на защитника

Таблица ниже хорошо иллюстрирует приоритеты Пепа при комплектовании команды. Оценивая ее, конечно, нужно учитывать много факторов – цена зависит не только от качества футболиста, но и его доступности, спроса других топ-клубов.

• Центральный защитник – самое популярное амплуа для трансферов на вход в «Ман Сити». За время Пепа их пришло 10. Самый дешевый – Пабло Мари (2 млн) из «Химнастика», который так и не заиграл в АПЛ, хотя пробовался даже в «Арсенале».

• Больше, чем на центральных защитников, Пеп тратит только на опорников – 43.3 млн евро. Но их пришло всего 3, так что сравнение не совсем корректное.

• Интересно, что на центральных полузащитников Гвардиола тратил так же мало, как и на вратарей. Недавно планку чуть поднял Матео Ковачич, которого купили у «Челси» за 29,1 млн

• Да-да, трансферов вратарей в эпоху Пепа было шесть. Считайте: Эдерсон, Клаудио Браво, Зак Стеффен, Херонимо Рульи, Стефан Ортега, Скотт Карсон.

Что Гвардиол даст «Ман Сити»?

Если коротко, Гвардиол – один из сильнейших центральных защитников мира при игре с мячом. Кроме того, он способен забивать.

Его основная статистика – на картинке ниже.

Как ее читать: чем длиннее луч, тем выше место игрока по определенному параметру среди ЦЗ. Цифра внутри луча – показатель на 90 минут.

• По вовлечению в игру Йошко – один из самых активных центрдефов в топ-лигах: по 87.2 передач за матч (Passes Attempted). Лидер – Рубен Диаш с 89.7. Кроме того, он тащит мяч в ногах смелее коллег по амплуа (Carries).

• Опережает значительное количество ЦЗ по продвигающим передачам и созданным моментам (Progressive Passes, Shot Creating Actions)

• А еще – завершает. 0.1 гола за игру (xG 0.09) – тоже очень высокий показатель для ЦЗ.

Вадим Лукомский уже предвкушает:

«Йошко потрясающе продвигает мяч и по игровому профилю идеален под прошлогоднюю роль Натана Аке в системе «Сити» (левый защитник, но левый центральный при владении). Может сыграть и просто левоногого центрального защитника. В доминантном футболе его качества должны преумножиться.

Вероятно, при переходе в другую команду уместными были бы разговоры про переплату, но тут уж больно очевидная совместимость между клубом и игроком. Йошко придется сильно постараться, чтобы не заиграть».

Гвардиол – третий по стоимости трансфер этого лета

Самый дорогой защитник, самый дорогой хорват, но не самый дорогой новичок.

• Первое место все еще за Декланом Райсом – он обошелся «Арсеналу» в 116 млн евро. Обогнать его может только один потенциальный трансфер, вы и сами знаете, о каком французе мы говорим.

• Второе место тоже за англичанином – Джудом Беллингемом. «Реал» отсыпает за новый фундамент целых 103 млн.

• Первая десятка хорошо подчеркивают доминацию АПЛ на рынке. Только три трансфера вне Англии: Джуд, повышение Мануэля Угарте из «Спортинга» в «ПСЖ» и уход Малкома в «Аль-Хилаль».

• Этим летом «Лейпциг» уже заработал 220 млн евро: кроме Йошко клуб покинули Кристофер Нкунку (ушел в «Челси») и Доминик Собослаи (в «Ливерпуль»).

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff; IMAGO/Roger Petzsche/Global Look Press; twitter.com/mancity