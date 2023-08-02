51 комментарий

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Гвардиол – теперь самый дорогой защитник в истории. Пеп очень любит тратить на ЦЗ (купил уже десятого)

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Обошел Магуайра.

Все, защитник Йошко Гвардиол перешел в «Ман Сити»: «РБ Лейпциг» получит за 21-летнего хорвата 90 миллионов евро, журналист Патрик Бергер пишет про 10 млн бонусами. Контракт на 5 лет.

Йошко – приоритетная цель «Сити» на это лето, переговоры шли с мая. «Лейпциг» требовал фиксированные 100 млн, цену удалось сбросить из-за желания игрока перейти в топ-клуб.

«Какая красивая фамилия», – ехидно улыбается Пеп Гвардиола.

Гвардиол – самый дорогой защитник в истории

Так много за защитников еще никогда не платили. 

•‎ Предыдущий рекордсмен – Харри Магуайр. Летом 2019-го «Ман Юнайтед» заплатил за англичанина из «Лестера» аж 87 млн евро. Он удерживал лидерство 4 года.

• Три года назад «Ман Сити» отдал за Рубена Диаша очень близкие 72 млн евро, хотя португальцы хотели больше. Цену удалось сбить включением Николаса Отаменди в сделку. Сейчас Диаш седьмой в списке самых дорогих защитников.

• А вот за топ-10 сразу два игрока «Сити» подряд: Эмерик Ляпорт и Жоау Канселу. За каждого платили по 65 млн евро – испанскому «Атлетику» и «Юве» соответственно.

• Интересно, что Маттейс де Лигт дважды попал в топ-10 самых дорогих защитников: после трансфера в «Ювентус» голландец месяц занимал первое место, но потом случился Магуайр. «Бавария» забирала Маттейса из Италии чуть дешевле.

«Сити» снова мощно тратится на защитника

Таблица ниже хорошо иллюстрирует приоритеты Пепа при комплектовании команды. Оценивая ее, конечно, нужно учитывать много факторов – цена зависит не только от качества футболиста, но и его доступности, спроса других топ-клубов. 

• Центральный защитник – самое популярное амплуа для трансферов на вход в «Ман Сити». За время Пепа их пришло 10. Самый дешевый – Пабло Мари (2 млн) из «Химнастика», который так и не заиграл в АПЛ, хотя пробовался даже в «Арсенале». 

• Больше, чем на центральных защитников, Пеп тратит только на опорников – 43.3 млн евро. Но их пришло всего 3, так что сравнение не совсем корректное. 

• Интересно, что на центральных полузащитников Гвардиола тратил так же мало, как и на вратарей.  Недавно планку чуть поднял Матео Ковачич, которого купили у «Челси» за 29,1 млн

• Да-да, трансферов вратарей в эпоху Пепа было шесть. Считайте: Эдерсон, Клаудио Браво, Зак Стеффен, Херонимо Рульи, Стефан Ортега, Скотт Карсон. 

Что Гвардиол даст «Ман Сити»?

Если коротко, Гвардиол – один из сильнейших центральных защитников мира при игре с мячом. Кроме того, он способен забивать.

Его основная статистика – на картинке ниже.

Как ее читать: чем длиннее луч, тем выше место игрока по определенному параметру среди ЦЗ. Цифра внутри луча – показатель на 90 минут.

 

• По вовлечению в игру Йошко – один из самых активных центрдефов в топ-лигах: по 87.2 передач за матч (Passes Attempted). Лидер – Рубен Диаш с 89.7. Кроме того, он тащит мяч в ногах смелее коллег по амплуа (Carries).

• Опережает значительное количество ЦЗ по продвигающим передачам и созданным моментам (Progressive Passes, Shot Creating Actions)

• А еще – завершает. 0.1 гола за игру (xG 0.09) – тоже очень высокий показатель для ЦЗ. 

Вадим Лукомский уже предвкушает:

«Йошко потрясающе продвигает мяч и по игровому профилю идеален под прошлогоднюю роль Натана Аке в системе «Сити» (левый защитник, но левый центральный при владении). Может сыграть и просто левоногого центрального защитника. В доминантном футболе его качества должны преумножиться.

Вероятно, при переходе в другую команду уместными были бы разговоры про переплату, но тут уж больно очевидная совместимость между клубом и игроком. Йошко придется сильно постараться, чтобы не заиграть».

Гвардиол – третий по стоимости трансфер этого лета

Самый дорогой защитник, самый дорогой хорват, но не самый дорогой новичок.

• Первое место все еще за Декланом Райсом – он обошелся «Арсеналу» в 116 млн евро. Обогнать его может только один потенциальный трансфер, вы и сами знаете, о каком французе мы говорим.

• Второе место тоже за англичанином – Джудом Беллингемом. «Реал» отсыпает за новый фундамент целых 103 млн.

• Первая десятка хорошо подчеркивают доминацию АПЛ на рынке. Только три трансфера вне Англии: Джуд, повышение Мануэля Угарте из «Спортинга» в «ПСЖ» и уход Малкома в «Аль-Хилаль».

• Этим летом «Лейпциг» уже заработал 220 млн евро: кроме Йошко клуб покинули Кристофер Нкунку (ушел в «Челси») и Доминик Собослаи (в «Ливерпуль»).

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff; IMAGO/Roger Petzsche/Global Look Press; twitter.com/mancity

51 комментарий

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Ответ Andrey Yupin
время показало, что почти все в этой десятке не стоят этих денег)
ван Дейк пару сезонов был лютым топом вытащил ЛЧ ждя Ливера я считаю себя окупил
+32
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Гвардиола купил Гвардиола, хех..
+23
-2
+21
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Ответ Andrey Yupin
время показало, что почти все в этой десятке не стоят этих денег)
Каким бы там Клопп не был гением, получаться у него начало только после двух крупных покупок — Алиссона и Ван Дейка. Без трат побед не бывает.
+9
-1
+8
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челси и мю как всегда шуты с магвайерами и кукарельями за 70-80 лямов 🤦🏼‍♀️
+12
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Может Кейн ещё за похожие деньги уйдёт этим летом
+6
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Ответ D-oh!
Лейпциг нехило так бабла поднял
Достойные конкуренты португальским разводилам
+6
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+6
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Лейпциг нехило так бабла поднял
+6
0
+6
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Скауты и спорт дир Лейпцига на высоте, умеют же вести бизнес и делать деньги как Аякс, Бенфика, Порту. За три игрока заработать 220миллионов?! Браво это выше всех похвал
+5
0
+5
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Ответ Kanan Jarrus
челси и мю как всегда шуты с магвайерами и кукарельями за 70-80 лямов 🤦🏼‍♀️
В футболе всякое бывает,если что то за Магвайера и за Кукцрелью Челси и МЮ конкурировали при покупке именно с Сити,Пеп хотел купить и того и того!
+7
-2
+5
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Гвардиола ещё ни копейки не потратил на главного тренера!
+3
0
+3
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Пепу повезло, что он ещё эти закупки ЦЗ проводил во времена, когда были гораздо меньше цены, а то бы за каждого платили как за Йошку.
+2
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23-летнего? Йошко 21 вообще-то
+2
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фофана и кукуреля сразу видно два топа от мистера боули
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С одной стороны, сомнений в том, что Гвардиол заиграет и будет полезен, минимум. С другой стороны, это выглядит как если бы в 2010 Вилья перешёл бы не в Барселону, а в Реал: с одной стороны отличный трансфер, с другой там уже есть Игуаин и Бензема, и Криш тоже стремится к центру. Подавляющему большинству топ-клубов Гвардиол был более необходим, чем горожанам. А так можно только сделать вывод, что Стоунз окончательно сменил позицию и мы часто будем видеть у Сити 4-5 номинальных цз на поле
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жоско гвардиолу как бы 21)) хотя тимура это мало волнует - для него он навсегда в сердце 23летний мальчуган))
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Ответ Andrey Yupin
время показало, что почти все в этой десятке не стоят этих денег)
Только великий Харри Магуайр оправдал цену
+1
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Больше полуярда за защитников только
Понятно что с бездонным мешком можно купить вся и всех
+6
-5
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Лейпциг переплюнул даже Бенфику за три трансфера взять свыше 220 лямов. Покупать дёшево и перепродавать в три дорого.
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Кукурелья в 10-ке, это просто ОР!!!
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Ответ Aist Marabu
Кукурелья в 10-ке, это просто ОР!!!
Сити развел Челси, по началу Сити им интересовался но давал меньше сумму, ворвался Челси и закидал деньгами его кучеряшки 😀
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время показало, что почти все в этой десятке не стоят этих денег)
+4
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Случаем журналист не тот Патрик Бергер, что феерил на ЕВРО 96?
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Ответ licky3111
Может Кейн ещё за похожие деньги уйдёт этим летом
Леви удавится, но не продаст - он уже всем дал это понять демонстративно уехав на отдых
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Ответ garap83@ukr.net
Больше полуярда за защитников только Понятно что с бездонным мешком можно купить вся и всех
В Арабии «глубокие» месторождения
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главное, чтобы руководство Манчестер Сити не перепутало их зарплаты в день получки, как в анекдоте по пупу и лупу
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