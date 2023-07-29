Фиксируем.

Саудовская Аравия – главный актор летнего трансферного окна. Футболисты один за другим переходят в местные клубы, а от их количества уже глаза разбегаются.

Вот дайджест самых громких трансферов за неделю.

Фабиньо, «Аль-Иттихад» (пока нет подтверждения)

Переход все же состоялся вопреки запрету на ввоз собак в страну – у игрока пара французских бульдогов, которые из-за агрессивности не должны пересекать границу Саудовской Аравии. Неизвестно, как проблему урегулировали, но игрок уже прошел медицинское обследование и вот-вот должен подписать контракт.

Джордан Хендерсон, «Аль-Иттифак» (12 млн евро)

Еще один игрок «Ливерпуля», переехавший этим летом в Саудовскую Аравию. Англичанин начал тренироваться с новой командой еще до объявления трансфера и уже поработал с новым главным тренером Стивеном Джеррардом. Хендерсон сыграл в прошлом сезоне 43 матча и отдал 3 голевые передачи и, казалось, еще тянул уровень топ-клуба АПЛ, но все же решил уехать на Ближний Восток. По данным The Athletic, стоимость трансфера – 14 млн евро. Кажется, не все довольны его решением.

Рияд Марез, «Аль-Ахли» (35 млн евро)

В сезоне-2022/23 алжирец накопил 15+13 в 47 матчах – вполне неплохо для игрока, который часто не играл полные матчи. После пяти лет в «Ман Сити» Марез переезжает в Саудовскую Аравию – подписал контракт до 2027 года.

Садьо Мане, «Аль-Наср» (32 млн евро, пока нет официального объявления)

Сенегальский нападающий очень близок к переходу в клуб Криштиану Роналду, пишет Фабрицио Романо. Саудоаравийцы согласовали трансфер с «Баварией», осталась проверка документов юристами игрока и медобследование. Предполагаемая зарплата игрока – 40 миллионов евро за год (CBS). Журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг пишет о трансферной компенсации менее 32 млн евро.

Мусса Дембеле, «Аль-Иттифак» (свободный агент)

Бывший нападающий «Лиона» потух – лишь 3 гола в прошлом сезоне в Лиге 1, а к весне француз даже присел на скамейку. Теперь будет возвращать форму в «Аль-Иттифаке» Джеррарда, контракт на 4 года.

Малком, «Аль-Хилаль» (60 млн евро)

Бразилец стал одновременно самой крупной продажей в истории российского футбола и самым дорогим подписанием в истории чемпионата Саудовской Аравии. В 33 матчах сезона-2022/23 Малком забил 26 голов и отдал 9 голевых передач – отличный финальный аккорд перед отъездом в другую страну.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Grimm, Mike Hewitt, Julian Finney; РИА Новости/Александр Гальперин