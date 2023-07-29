Мнения авторов Sports.ru.

Прошлый сезон в «Зените» Малком провел настолько мощно, что вряд ли кто-то мог назвать главной звездой РПЛ другого футболиста. Теперь Малкома нет – время выбрать нового суперстара. Мы предлагаем пять вариантов, вы тоже пишите свои в комментах.

Роман Абрамов – Артем Дзюба

Чего вы морщитесь?

Звезда – это не всегда самый мастеровитый. Или самый перспективный. Или самый приятный. Звезда – это самый обсуждаемый. Нравится нам или нет, но Дзюба все еще собирает больше всего внимания. Это его интервью неделю рассасывается в полости медиа. Это на него одного во всем русском футболе до сих пор подписаны больше миллиона человек. Это его любая цитата вспенивает журналистов, вдохновляя придумывать остроумные флипы. Это его безголевые серии мы фиксируем так же тщательно, как голевые. Это его комики зовут на все шоу, а их миллионная неспортивная аудитория запоминает Дзюбу как единственного персонажа из мира русского футбола.

Через месяц Дзюбе – 35. Большой возраст для форварда. Карьерный трек петляет в закат. Вероятно, он больше не станет актуальным героем по спортивным достижениям дольше пары удачных матчей. Но мы все еще выжимаем из личности Дзюбы харизму, живые реакции, нетипичное поведение и разную возбуждающую хреновину. Вся эта ситуация – повод для отдельной рефлексии о тональности лиги и смыслах. Почему нас так тянет к негативу? Почему среди всех новых мастеров нет такого же небанального и сложного? Почему наш интерес всегда устроен так, что нам мало просто красивых голов? Почему вместо наивного вдохновения от звезды ключевая эмоция сейчас – это возмущение и раздражение?

Но думать об этом не забота Дзюбы. Он просто есть и есть. А русский футбол никак не может его отпустить.

Глеб Чернявский – Игорь Акинфеев

Я очень боюсь дня, когда Игорь Акинфеев завершит карьеру. Наверное, тогда придется по-настоящему почувствовать себя взрослым и смириться, что ничего футбольного из детства уже не осталось.

Поэтому с каждым годом все ценнее, что Акинфеев начинает новый сезон в старте, что он с тем же юношеским задором орет на защитников, что он так же вместо прыжков правильно выбирает позицию в воротах, что он так же легко лупит от своих ворот до чужих, что он все тот же, как в 2003-м.

Мне вообще неловко называть главной звездой РПЛ кого-то еще, пока в лиге есть Акинфеев. Хоть с Малкомом, хоть без Малкома. Игорь – звезда такого масштаба, что перебивать ее надо кем-то вроде Самюэля Это’О в «Анжи», а все остальные варианты выглядят все же мелковато.

Вадим Кораблев – Эдуард Сперцян

Когда мы говорим про звезду, подразумеваем эффективность, яркость и стабильность. Может, про стабильность говорить еще рано, но зафиксируем: к 23 годам у Сперцяна два прекрасных взрослых сезона. В позапрошлом он забил восемь и дважды ассистировал, в прошлом – стал единственным в лиге, кто выбил 10 баллов по обеим метрикам гол+пас (10+11).

Сперцян – абсолютный лидер «Краснодара» и консул современного топ-футбола в РПЛ. Классно бежит, дерзко обыгрывает двоих и даже троих, умно пасует и проектирует игру, взрывая или замедляя темп, грозно исполняет стандарты. Включите любой (окей, возвращаемся к первому абзацу – почти любой) матч – этим просто приятно любоваться.

Единственное, что мешает Сперцяну бороться в медиа за статус суперзвезды с Промесом, Клаудиньо и другими, – популярность «Краснодара» за пределами Краснодара. Его смотрят и обсуждают намного меньше и тише, чем московские клубы и «Зенит». А Сперцян – очень скромный парень, притягивает внимание лишь на поле, других способов у него нет.

Последний год вокруг Эдуарда полно красивых новостей об интересе из Европы. От «Аякса», «Реала» и «Интера» до клубов верхней части Бундеслиги. Не сомневаюсь, что в ближайшие два года он окажется в топ-чемпионате.

Главное – не останавливаться и требовать от себя все больше и больше.

Ярослав Сусов – Квинси Промес

Несмотря на все этические вопросы и уголовное дело, назову Промеса. Квинси – главный игрок лиги после ухода Малкома, лучший действующий бомбардир среди иностранцев и самый замотивированный легионер.

Промес точно останется в России и не планирует уезжать. Ему всего 31 год, пик пройден, но время и силы набивать голы еще есть. Да еще и крепких партнеров подвезли. Рядом с Промесом теперь Медина и Бонгонда, а значит – есть неплохие шансы побороться за высокие места и даже чемпионство.

Максим Полтавец – Сергей Пиняев (но на самом деле Карпин)

На мой взгляд, главная звезда РПЛ сейчас – не футболист, а тренер. Валерий Карпин удивительно сочетает в себе хорошие тренерские результаты (место в четверке с «Ростовом») и медийную привлекательность (генерирует мемы, охотно ходит на интервью).

Но если все же выбирать футболиста-звезду, выберу Сергея Пиняева. Парень в 18 лет играет в РПЛ без страха, легко идет в обводки, раскидывает защитников, которые годятся ему в отцы, и вообще много у кого вызывает приятные воспоминания о молодом Аршавине.

За этим интересно следить на футбольном поле: и в моменте, и оценивая перспективы, следя за развитием как игрока. Тут у Сергея вообще мало конкурентов – ни один другой футболист не вызывает своей игрой таких эмоций. А для меня это вполне критерий звезды футбола.

Главное, чтобы Пиняев на поле и дальше оставался интереснее Пиняева за пределами футбола – очень многие молодые звезды разбивались об это испытание. Но в Сергея хочется верить.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Владимир Астапкович