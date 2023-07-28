9 комментариев

Давид Сильва получил травму крестообразных связок и спустя несколько дней объявил о завершении карьеры. В твиттере он приложил видео с яркими моментами своей игры и добавил: «Сегодня грустный день для меня. Пора попрощаться с делом, которому я посвятил всю жизнь. Буду очень по вам скучать».

Позади – потрясающий карьерный путь. Давайте еще раз переживем его вместе с Давидом.

Выиграл ЧМ и Евро, как игрок «Валенсии»

В 14 лет его не принял «Реал», зато пригласила «Валенсия». До перехода к валенсийцам он играл под фамилией отца – Хименес – но в клубе предложили взять фамилию матери: в академии «Валенсии» на тот момент было уже четыре Хименеса. Парень поупирался, но согласился – с того момента стал Давидом Сильвой, о котором весь мир узнал чуть позже.

Еще до дебюта на взрослом уровне Давида заприметили в «Барселоне», но слишком строгая дисциплина в «Ла Масии» притормозила парня. После сезона во второй команде он отбыл в «Эйбар» в Сегунду. А затем дебютировал в Ла Лиге еще в одной аренде – уже в «Сельте».

Цвет ее футболки станет привычным позже.

К этому времени Сильва уже становился чемпионом Европы. Пока в молодежке – в 2004-м в составе команды U-19 вместе с Рамосом, Хуанфраном, Альбиолем и Сольдадо. В полуфинале команда прошла Украину с Чигринским, Алиевым и Милевским в серии пенальти, а в решающей игре победила Турцию с Бураком Йылмазом.

С сезона-2006/07 и в следующие четыре года Сильва – неоспоримая основа «Валенсии» и крутой помощник для Давида Вильи, который уже к тому времени три года был в топе лучших бомбардиров лиги.

Первый трофей на взрослом уровне подоспел в 2008-м – «Валенсия» выиграла Кубок Испании. В финале (3:1 с «Хетафе) забивали 19-летний Мата и Фернандо Морьентес, а Сильва привычно отыграл весь матч.

Вместе с «Валенсией» Сильва распробовал и еврокубки – играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Например, в суперматче 1/8 ЛЕ против «Вердера» (4:4) отметился хет-триком из ассистов (а Вилья – хет-триком из голов).

К тому времени Сильва уже был мировой звездой. В 2008-м он выиграл Евро с испанцами и убил интригу в полуфинале против сборной России – сделал счет 3:0. Давид, нам было обидно!

А через несколько месяцев после того ассистентского хет-трика в ЛЕ добился главной медали в карьере – золота на ЧМ. Пусть и после первого матча сыграл лишь пять минут в полуфинале.

Сразу после ЧМ Сильва был продан «Валенсией» в расцветающий «Манчестер Сити» за 28,75 млн евро. Представьте такую сумму сейчас за полузащитника столь высокого уровня.

10 лет в «Сити» и 13 трофеев

Впереди было 10 сезонов в «Ман Сити» и 436 матчей во всех турнирах за клуб с 77 голами. А еще – 13 трофеев! Начал уже в первом сезоне, когда «Ман Сити» выиграл Кубок Англии, переиграв в финале «Сток Сити» с победным голом Яя Туре.

А на следующий год случилось долгожданное чемпионство, которому Сильва помог 16 ассистами. В той легендарной игре против «КПР» он сделал голевой пас с углового на Эдина Джеко, который сравнял счет.

Через месяц Сильва уже рассекал на полях Польши и Украины, ведя сборную Испании к победе на чемпионате Европы. Сыграл во всех шести матчах, забил ирландцам в группе, а в финале с его гола стартовал разгром Италии (4:0).

Сильва – один из легендарных испанцев, которые за четыре года выиграли ЧМ и два Евро.

Продолжая блистать в «Сити», Сильва выдал мощный сезон-2014/15 с 12+11. К тому времени в Англии он уже выиграл все трофеи – плюс Кубок лиги и Суперкубок к победным Кубку Англии и АПЛ.

В сезоне-2015/16 Сильва впервые сыграл в полуфинале Лиги чемпионов, но в первой игре против «Реала» травмировался еще в первом тайме и пропустил ответку. «Сити» вылетел. Да и весь сезон, несмотря на выигрыш Кубка лиги, мог сложиться лучше, если бы не травмы – Сильва пропустил из-за них 22 матча.

Волнительным выдалось и начало 2018 года, из-за чего Сильва не мог играть. «Хочу поделиться новостью о рождении моего сына Матео, который родился недоношенным. Он каждый день борется за жизнь, и медицинский персонал помогает ему», – сообщил футболист в твиттере. Врачи выписали Матео только спустя пять месяцев после рождения.

А мы впервые увидели Сильву без фирменных длинных волос.

Зато 2019-й год получился мощным – Сильва помог «Сити» выиграть все четыре турнира в Англии, а после ухода Венсана Компани примерил капитанскую повязку. Сезон-2019/20 стал для него последним в клубе. Жаль, что прощальный матч выдался грустным – 1:3 от «Лиона» в Лиге чемпионов и вылет «Сити».

К тому времени Сильва уже завершил карьеру в сборной Испании, отыграв на трех ЧМ и трех Евро. Последней была игра против сборной России в 1/8 финала в «Лужниках» и закончилась вылетом в серии пенальти. 125 матчей – это седьмое место в истории испанской национальной команды.

Что было после «Сити»: три стабильных сезона, возвращение в ЛЧ, выигранный Кубок

Летом 2020-го 34-летний Давид Сильва готовился к переходу в «Лацио», но в итоге стал игроком «Реал Сосьедад». И в первом же сезоне выиграл Кубок Испании – тогда из-за пандемии коронавируса финал прошлого сезона проводился 3 апреля 2021 года, а финал нового – через две недели после этого.

«Реал Сосьедад» и «Атлетик» должны были играть в финале-2019/20 – и клуб Сильвы победил благодаря голу Оярсабаля с пенальти. Последний трофей в карьере Сильва выиграл при пустых трибунах.

Сильва провел три сезона в «Реал Сосьедад». Ниже шестого места команда при нем не опускалась, а в прошлом розыгрыше даже пробилась в Лигу чемпионов. Сильва же неизменно забивал по два гола и отмечался 4-5 голевыми передачами.

Сильва перезаключил контракт, но завершил карьеру. Все испортила травма

Вероятно, через пару месяцев он снова бы вернулся в Лигу чемпионов. Еще в мае Сильва и «Реал Сосьедад» заключили новое соглашение до конца сезона-2023/24. Причем сделали это эффектно – в стиле постера видеоигры Hogwarts Legacy.

Но уже в июле он травмировался на тренировке – получил травму передней крестообразной связки. По-видимому, смысла в контракте больше нет – восстановление будет очень долгим. Сильва решил завершить карьеру и больше не выйдет на поле в официальных матчах. Будем скучать.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, Denis Doyle, Laurence Griffiths, Michael Steele, Shaun Botterill, Oleg Nikishin. Shaun Botterill, Michael Regan, Alex Livesey, Jamie McDonald; Mutsu Kawamori/Global Look Press