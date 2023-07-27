О духе времени
Блог

Исповедь Иско: его игнорили в «Реале», босс хватал за горло в «Севилье», все пошло не так еще после ЧМ в России

Реал Мадрид Реал Мадрид
Иско Иско
Сантьяго Солари Сантьяго Солари
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Унион Берлин Унион Берлин
Севилья Севилья
Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
Рамон Родригес Мончи Рамон Родригес Мончи
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Иско будет возрождать карьеру в «Бетисе»: севильский клуб объявил о подписании испанца на год как свободного агента.

Новичка представили роликом с отсылом к «Игре престолов»: показали сцену оживления Джона Сноу со слегка адаптированым текстом, а в финальном кадре воскресает вместо героя саги сам Иско.

Это, конечно, метафора – но оснований для нее немало. Подобного пробуждения ждут теперь в «Бетисе», потому что Иско уже восемь месяцев не играл официальные матчи, последний был в ноябре.

Незадолго до возвращения в Андалусию 31-летний игрок объяснился в интервью «Марке». Издание предупредило, что в тексте почти нет редактуры – чтобы сохранить максимум от самого Иско.

Мы выбрали главное.

Почему пять лет молчал? Говорит, это было ошибкой

«Хотел оставаться незамеченным.

В последнее время было некомфортно находиться перед журналистами. Мне не нравится, какой стала спортивная пресса, где сначала публикуют «новости», а уже потом сопоставляют факты.

В конце концов, мы – люди, и когда многое из опубликованного – неправда, это причиняет боль. И семье, и детям.

При этом Иско считает, что такое долгое молчание было ошибочным: «Люди сразу должны знать, что происходит. Многое произошло, и многое – по моей вине, но кое-что – нет. Время от времени, можно рассказывать – снять груз с себя и чтобы люди знали».

Что сломалось в «Реале» и когда вообще все пошло не так?

Иско говорил, что в 2018-м его притормозила операция после аппендицита, а врачи не рекомендовали возвращаться раньше: «Но у команды было сложное время, несколько поражений – как от «Алавеса» или ЦСКА, так что я чувствовал, что должен приложить усилия и помочь».

После увольнения Хулена Лопетеги и с приходом Сантьяго Солари появились сложности: «С того времени Иско уже ни для кого не существовало. Никто не объяснял, почему я вдруг перестал играть. Когда спросил Солари, тот сказал, что все нормально, просто так решил тренер. Помню, играл против «Мелильи», а потом без слов даже не попадал в запас, как в матче с «Ромой». Ни от кого не было поддержки.

Ожидал ли я большего от [прихода] Зидана? Нет, думаю, это Зидан ждал от меня большего. Он пришел в концовке сезона, и я точно не был в порядке. Был очень сложный год, я был полностью деморализован. После ЧМ-2018 все пошло не так».

При этом свой единственный гол на чемпионатах мира Иско забил именно в 2018-м – марокканцам в Калининграде. Но уже через несколько дней Испания вылетела в 1/8 финала в «Лужниках».

«В следующем сезоне я не играл на старте, но что-то перемкнуло в голове, что происходило раньше – ушло, я стал играть в важных матчах – с «ПСЖ», «Барселоной», в Суперкубке, забил «Ман Сити» в ЛЧ. А потом пришла пандемия, и после нее я перестал играть.

В следующем году я уже не был хорош, так что счастливые времена в «Реале» закончились. Сыграл два или три матча при Карло Анчелотти – и все, но он был честен со мной, я принял это».

Иско мог уйти в «Барселону», но остался. Приходил в «Севилью» ради Лопетеги, а напоролся на Мончи

«Было много предложений. Мне звонил Жозеп Бартомеу. Учитывая, сколько Бартомеу платил в то время... Но мне было очень хорошо в Мадриде с одноклубниками, с невероятной атмосферой в раздевалке, это была команда мечты, в которой я выиграл то, о чем мечтал. Я не уезжал из Мадрида ради всех денег мира.

Иско перешел в «Севилью» летом 2022-го, сыграл там 19 матчей.

«Год назад с «Реалом» закончился контракт – а во время той предсезонки Лопетеги возглавлял «Севилью». Это один из лучших тренеров, с кем я работал, это же касается и результатов. У меня были предложения из Италии, но мне казалось, что это хороший шаг в карьере – отличная команда, играющая в Лиге чемпионов, плюс Лопетеги. Когда он ушел, в клубе происходило много странных вещей.

Для начала моему агенту позвонили и сказали искать мне новую команду, не сообщив мне об этом. Когда я узнал, сразу пошел к Мончи и сказал: «До меня дошла эта информация, и я не знаю, что происходит. Я вам не нужен? Скажите прямо, и мы со всем разберемся без проблем. Я в вашем распоряжении».

Не знаю, что там за экономический кризис был у «Севильи», но после этого разговора все пошло наперекосяк. После этого Мончи стал говорить, что я хочу уйти, хотя это была неправда, начал ежедневно названивать мне и моему агенту, заставляя подписать документ о расторжении контракта. Потом я опять пришел к нему и сказал: «Слушай, Мончи, ты ни мне, ни людям не говоришь правды. Я хочу остаться, а ты говоришь, что я хочу уйти».

А после этого у нас возник небольшой конфликт…»

Мончи схватил Иско за горло. Так завершилась карьера в «Севилье»

Вот как все происходило, версия Иско:

«Я заявил Мончи, что он самый большой лжец, которого я встречал в мире футбола – и после этого он набросился на меня. Он подошел ко мне, схватил за горло, так что нас пришлось разнимать.

Сами понимаете, оставаться после такого я уже не хотел ни в коем случае. И мне было жаль, ведь у меня были хорошие отношения с партнерами, фанаты отлично относились ко мне. Но я не мог мириться с тем, что на меня нападает спортивный директор – и при этом никто не приносит извинений ни за агрессию, ни за ложь. Так что я расторг контракт и ушел.

Когда произошел конфликт? После тренировки по пути в раздевалку. Я его оттолкнул, а потом охрана нас разняла. Понимаю, что у Мончи и клуба была сложная ситуация, но не мог смириться с тем, что он переступил черту насилия.

В «Севилье» я был счастлив, постоянно играл. Все не так, как говорится в севильской прессе, что я «сошел с корабля». Это не в моем менталитете. Я много лет был в «Реале» и никогда не сдавался.

В «Севилье» я получал в четыре раза меньше, чем в «Реале», а как приехал, люди из клуба сказали, что Мончи не был согласен с моим трансфером. Я собирался играть у тренера, который всегда делал ставку на меня, и побеждать с людьми, которые не были так уверены в себе. Но случилось то, что случилось.

Я был в Севилье четыре месяца, переехав с тремя детьми… А потом у тебя появляются сомнения о том, что происходит, как все будет дальше, в какие школы им идти…»

Странности в Берлине. Почти перешел в «Унион» – но так и не перешел

«В итоге выйдет, что я просто оправдываюсь. Меня можно винить во многих вещах – что несколько раз давал себе волю, даже на тренировках опускал руки, но произошедшее в Берлине – потрясло.

В четыре часа последнего дня трансферного окна мне звонят и говорят, что есть вариант. Жорже Мендеш? Да, мой агент. Он говорил, что «Унион» обратился с очень хорошим предложением до конца сезона, контрактом 1+1. Я сказал, что перезвоню через пять минут. Нужно было посоветоваться. Они очень хорошо шли в Бундеслиге, играли в Лиге Европы, контракт хороший, проект – тоже. Я согласился. Мне прислали контракт, я переслал его своему адвокату.

Собрал чемодан – и поехал в Берлин один, так как за четыре часа невозможно было организовать переезд всей семьи с двумя маленькими детьми. Я приехал, меня встретил человек из клуба. Все готово, фотографии, приветствия на камеру – обычные вещи. На следующий день – медобследование.

Утром в машине по дороге туда мне говорят: «Мы не заявим тебя на Лигу Европы». Я отвечаю: «И ты мне говоришь об этом сейчас?». Говорят, что старались до последнего. Я прошел медобследование, хотя многие засомневались, и это довольно абсурдно – врачи «Севильи» могут подтвердить, что мое физическое состояние в то время было прекрасным.

Дальше я еду на подписание контракта, и по пути мне снова звонят и говорят: «Слушай, сумма не та, она будет еще меньше». Я снова соглашаюсь с изменениями, хотя этого не было в предварительном соглашении, с которым я прилетел в Германию. А через десять минут мне звонят в третий раз и говорят, что сумма все равно не та, и ее необходимо пересмотреть.

Тут я не выдержал. Ехал с большими ожиданиями и энтузиазмом в команду из Лиги Европы – а за 15 минут они изменили половину контракта. Который был принят и рассмотрен и нами, и ими. Это было неуважение. Мне не 18 лет, и это не первый контракт, который я подписываю. Сказал, что возвращаюсь в Испанию, потому что все это несерьезно».

Иско занялся ментальным здоровьем. Он очень скучал по футболу

После случившегося в Берлине Иско говорил, что ему нужно отключиться и проветрить голову: «Морально я не был готов к другому переезду, другому проекту. Почувствовал, что нужно остановиться, привести в порядок голову, упорядочить мысли».

Испанец подтвердил, что занимался с психологом: «Важно обращаться к профессионалам, которые могут дать инструменты для управления своими чувствами, для контроля конфликтов с самим собой и окружающими».

Иско все время, пока был без клуба, работал ради возвращения.

«Я занимаюсь с понедельника по пятницу, и мой личный тренер дает задания на вторую половину дня и выходные. Совмещаю тренировки с семейной жизнью. Но уж очень хочется играть. Я скучаю по этому, скучаю по мячу. 

По матчам, по раздевалке. Скучаю по этому чувству – быть футболистом. Когда смотрю футбол – хочу играть еще больше. Завидовал партнерам по команде, ведь я рожден для игры.

Скучаю по завязыванию бутс, по траве, по тренировкам. Очень скучаю».

Теперь у него шанс вернуться: «Бетис» уж точно заявит Иско на Лигу Европы.

Мы плакали вместе с Хоакином. Невозможно поверить, что он закончил 

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; Champions League/Twitter.com, Britta Pedersen/dpa /Global Look Press; East News/CRISTINA QUICLER / AFP; instagram.com/iscoalarcon

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Traxyla
Желаю ему возобновить карьеру в Бетисе от души , но по мне он уже закончился как футболист .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Черепашкин
При всём уважении к Иско как к футболисту, очень странное предложение взять его в «Унион» без медобследования. 31-летнего травматика. Если бы можно было просто спросить о состоянии игрока его прошлый клуб, это было бы крайне удобно, конечно. Но нереализуемо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий