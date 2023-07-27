Иско будет возрождать карьеру в «Бетисе»: севильский клуб объявил о подписании испанца на год как свободного агента.

Новичка представили роликом с отсылом к «Игре престолов»: показали сцену оживления Джона Сноу со слегка адаптированым текстом, а в финальном кадре воскресает вместо героя саги сам Иско.

Это, конечно, метафора – но оснований для нее немало. Подобного пробуждения ждут теперь в «Бетисе», потому что Иско уже восемь месяцев не играл официальные матчи, последний был в ноябре.

Незадолго до возвращения в Андалусию 31-летний игрок объяснился в интервью «Марке». Издание предупредило, что в тексте почти нет редактуры – чтобы сохранить максимум от самого Иско.

Мы выбрали главное.

Почему пять лет молчал? Говорит, это было ошибкой

«Хотел оставаться незамеченным.

В последнее время было некомфортно находиться перед журналистами. Мне не нравится, какой стала спортивная пресса, где сначала публикуют «новости», а уже потом сопоставляют факты.

В конце концов, мы – люди, и когда многое из опубликованного – неправда, это причиняет боль. И семье, и детям.

При этом Иско считает, что такое долгое молчание было ошибочным: «Люди сразу должны знать, что происходит. Многое произошло, и многое – по моей вине, но кое-что – нет. Время от времени, можно рассказывать – снять груз с себя и чтобы люди знали».

Что сломалось в «Реале» и когда вообще все пошло не так?

Иско говорил, что в 2018-м его притормозила операция после аппендицита, а врачи не рекомендовали возвращаться раньше: «Но у команды было сложное время, несколько поражений – как от «Алавеса» или ЦСКА, так что я чувствовал, что должен приложить усилия и помочь».

После увольнения Хулена Лопетеги и с приходом Сантьяго Солари появились сложности: « С того времени Иско уже ни для кого не существовало. Никто не объяснял, почему я вдруг перестал играть . Когда спросил Солари, тот сказал, что все нормально, просто так решил тренер. Помню, играл против «Мелильи», а потом без слов даже не попадал в запас, как в матче с «Ромой». Ни от кого не было поддержки.

Ожидал ли я большего от [прихода] Зидана? Нет, думаю, это Зидан ждал от меня большего. Он пришел в концовке сезона, и я точно не был в порядке. Был очень сложный год, я был полностью деморализован. После ЧМ-2018 все пошло не так».

При этом свой единственный гол на чемпионатах мира Иско забил именно в 2018-м – марокканцам в Калининграде. Но уже через несколько дней Испания вылетела в 1/8 финала в «Лужниках».

«В следующем сезоне я не играл на старте, но что-то перемкнуло в голове, что происходило раньше – ушло, я стал играть в важных матчах – с «ПСЖ», «Барселоной», в Суперкубке, забил «Ман Сити» в ЛЧ. А потом пришла пандемия, и после нее я перестал играть.

В следующем году я уже не был хорош, так что счастливые времена в «Реале» закончились. Сыграл два или три матча при Карло Анчелотти – и все, но он был честен со мной, я принял это».

Иско мог уйти в «Барселону», но остался. Приходил в «Севилью» ради Лопетеги, а напоролся на Мончи

«Было много предложений. Мне звонил Жозеп Бартомеу. Учитывая, сколько Бартомеу платил в то время... Но мне было очень хорошо в Мадриде с одноклубниками, с невероятной атмосферой в раздевалке, это была команда мечты, в которой я выиграл то, о чем мечтал. Я не уезжал из Мадрида ради всех денег мира.

Иско перешел в «Севилью» летом 2022-го, сыграл там 19 матчей.

«Год назад с «Реалом» закончился контракт – а во время той предсезонки Лопетеги возглавлял «Севилью». Это один из лучших тренеров, с кем я работал, это же касается и результатов. У меня были предложения из Италии, но мне казалось, что это хороший шаг в карьере – отличная команда, играющая в Лиге чемпионов, плюс Лопетеги. Когда он ушел, в клубе происходило много странных вещей.

Для начала моему агенту позвонили и сказали искать мне новую команду, не сообщив мне об этом. Когда я узнал, сразу пошел к Мончи и сказал: «До меня дошла эта информация, и я не знаю, что происходит. Я вам не нужен? Скажите прямо, и мы со всем разберемся без проблем. Я в вашем распоряжении».

Не знаю, что там за экономический кризис был у «Севильи», но после этого разговора все пошло наперекосяк. После этого Мончи стал говорить, что я хочу уйти, хотя это была неправда, начал ежедневно названивать мне и моему агенту, заставляя подписать документ о расторжении контракта. Потом я опять пришел к нему и сказал: «Слушай, Мончи, ты ни мне, ни людям не говоришь правды . Я хочу остаться, а ты говоришь, что я хочу уйти».

А после этого у нас возник небольшой конфликт…»

Мончи схватил Иско за горло. Так завершилась карьера в «Севилье»

Вот как все происходило, версия Иско:

« Я заявил Мончи, что он самый большой лжец, которого я встречал в мире футбола – и после этого он набросился на меня. Он подошел ко мне, схватил за горло , так что нас пришлось разнимать.

Сами понимаете, оставаться после такого я уже не хотел ни в коем случае. И мне было жаль, ведь у меня были хорошие отношения с партнерами, фанаты отлично относились ко мне. Но я не мог мириться с тем, что на меня нападает спортивный директор – и при этом никто не приносит извинений ни за агрессию, ни за ложь. Так что я расторг контракт и ушел.

Когда произошел конфликт? После тренировки по пути в раздевалку. Я его оттолкнул, а потом охрана нас разняла. Понимаю, что у Мончи и клуба была сложная ситуация, но не мог смириться с тем, что он переступил черту насилия.

В «Севилье» я был счастлив, постоянно играл. Все не так, как говорится в севильской прессе, что я «сошел с корабля». Это не в моем менталитете. Я много лет был в «Реале» и никогда не сдавался.

В «Севилье» я получал в четыре раза меньше, чем в «Реале», а как приехал, люди из клуба сказали, что Мончи не был согласен с моим трансфером . Я собирался играть у тренера, который всегда делал ставку на меня, и побеждать с людьми, которые не были так уверены в себе. Но случилось то, что случилось.

Я был в Севилье четыре месяца, переехав с тремя детьми… А потом у тебя появляются сомнения о том, что происходит, как все будет дальше, в какие школы им идти…»

Странности в Берлине. Почти перешел в «Унион» – но так и не перешел

«В итоге выйдет, что я просто оправдываюсь. Меня можно винить во многих вещах – что несколько раз давал себе волю, даже на тренировках опускал руки, но произошедшее в Берлине – потрясло .

В четыре часа последнего дня трансферного окна мне звонят и говорят, что есть вариант. Жорже Мендеш? Да, мой агент. Он говорил, что «Унион» обратился с очень хорошим предложением до конца сезона, контрактом 1+1. Я сказал, что перезвоню через пять минут. Нужно было посоветоваться. Они очень хорошо шли в Бундеслиге, играли в Лиге Европы, контракт хороший, проект – тоже. Я согласился. Мне прислали контракт, я переслал его своему адвокату.

Собрал чемодан – и поехал в Берлин один, так как за четыре часа невозможно было организовать переезд всей семьи с двумя маленькими детьми. Я приехал, меня встретил человек из клуба. Все готово, фотографии, приветствия на камеру – обычные вещи. На следующий день – медобследование.

Утром в машине по дороге туда мне говорят: «Мы не заявим тебя на Лигу Европы». Я отвечаю: «И ты мне говоришь об этом сейчас?». Говорят, что старались до последнего. Я прошел медобследование, хотя многие засомневались, и это довольно абсурдно – врачи «Севильи» могут подтвердить, что мое физическое состояние в то время было прекрасным.

Дальше я еду на подписание контракта, и по пути мне снова звонят и говорят: «Слушай, сумма не та, она будет еще меньше». Я снова соглашаюсь с изменениями, хотя этого не было в предварительном соглашении, с которым я прилетел в Германию. А через десять минут мне звонят в третий раз и говорят, что сумма все равно не та, и ее необходимо пересмотреть.

Тут я не выдержал. Ехал с большими ожиданиями и энтузиазмом в команду из Лиги Европы – а за 15 минут они изменили половину контракта. Который был принят и рассмотрен и нами, и ими. Это было неуважение . Мне не 18 лет, и это не первый контракт, который я подписываю. Сказал, что возвращаюсь в Испанию, потому что все это несерьезно».

Иско занялся ментальным здоровьем. Он очень скучал по футболу

После случившегося в Берлине Иско говорил, что ему нужно отключиться и проветрить голову: «Морально я не был готов к другому переезду, другому проекту. Почувствовал, что нужно остановиться, привести в порядок голову, упорядочить мысли».

Испанец подтвердил, что занимался с психологом: «Важно обращаться к профессионалам, которые могут дать инструменты для управления своими чувствами, для контроля конфликтов с самим собой и окружающими».

Иско все время, пока был без клуба, работал ради возвращения.

«Я занимаюсь с понедельника по пятницу, и мой личный тренер дает задания на вторую половину дня и выходные. Совмещаю тренировки с семейной жизнью. Но уж очень хочется играть. Я скучаю по этому, скучаю по мячу.

По матчам, по раздевалке. Скучаю по этому чувству – быть футболистом. Когда смотрю футбол – хочу играть еще больше. Завидовал партнерам по команде, ведь я рожден для игры.

Скучаю по завязыванию бутс, по траве, по тренировкам. Очень скучаю».

Теперь у него шанс вернуться: «Бетис» уж точно заявит Иско на Лигу Европы.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; Champions League/Twitter.com, Britta Pedersen/dpa /Global Look Press; East News/CRISTINA QUICLER / AFP; instagram.com/iscoalarcon