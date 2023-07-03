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Фабрегас закончил карьеру. И тут же стал тренером

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Сеск Фабрегас завершил карьеру в 36 лет.

Он обратился в прощальной речи к партнерам по команде, тренерам, болельщикам и своей семье. И даже упомянул соперников: «Моим противникам, которые пытались сбить меня с ног, спасибо за то, что сделали меня сильнее». Полная версия – тут.

План Фабрегеса – тренировать молодежную команду «Комо».

Именно в «Комо» Фабрегас незаметно провел последний сезон в карьере

В последние годы Фабрегас был партнером Александра Головина по «Монако». «Это парень, который обязательно будет прогрессировать. Такой умный игрок, как Головин, сможет заиграть где угодно», – хвалил россиянина Сеск. Они вместе доиграли сезон-2020/21 – третий по счету в «Монако» для Фабрегаса. А потом застопорилось.

В сезоне-2021/22 Фабрегас сыграл лишь в пяти матчах, везде выходя на замену – два раза в квалификации Лиги чемпионов, один – в группе Лиги Европы и дважды – в Лиге 1. А затем свалился из-за травм, так с сентября 2021-го не играя целый год.

И вспоминал все это с ужасом: «Этот год был не только худшим в моей карьере, но и худшим в жизни, потому что если я не могу быть довольным в футболе, то не могу быть довольным и в жизни. Я настрадался за этот год, психологически это было тяжело».

Фабрегас перебрался в «Комо» на сезон-2022/23 – отыграл 17 матчей в Серии В, сделал две голевые передачи, получил шесть желтых карточек. Команда первую половину чемпионата проторчала в зоне вылета, но потом практически перестала проигрывать с середины февраля. Любопытно, что 10 из последних 16 матчей «Комо» завершил вничью. И спасся от вылета, финишировав 13-м.

Позади – мощная карьера со множеством трофеев и медалей

Здесь – самые приятные воспоминания.

В 2003-м Фабрегас перебрался из барселонской молодежки в «Арсенал». И затем стал самым юным игроком в его истории (дебют в 16 лет и 177 дней), а потом еще и самым молодым автором гола.

В легендарном сезоне-2003/04, когда «Арсенал» ни разу не проиграл, Фабрегас не выходил в матчах АПЛ, но затем провел полноценные семь сезонов.

 

300+ матчей, капитанская повязка, а еще победа в Кубке и Суперкубке Англии.

Но также и проигранный финал Лиги чемпионов «Барселоне».

 

Но зато Фабрегас добился грандиозных успехов в сборной Испании. Еще в 2006-м он сыграл на ЧМ и стал самым молодым футболистом в истории национальной команды на этом турнире в 19 лет и 41 день.

 

А первый гол за Испанию забил в ворота сборной России на Евро-2008.

 

Тот турнир стал для испанцев победным – так Фабрегас стал чемпионом Европы.

 

А через два года – и чемпионом мира. Он выходил на замену в четырех матчах из семи, а в финале отдал золотой голевой пас на Андреса Иньесту.

 

Через год после этого Сеск перебрался в «Барселону», где набрал шесть трофеев, но так и не выиграл Лигу чемпионов.

 

В Ла Лиге за три сезона он набрал 28+36 по гол+пас. Впечатляюще.

 

А заодно и стал двукратным чемпионом Европы. В финале сделал голевой пас на Давида Сильву.

 

Потом еще и выиграл Кубок конфедераций в 2013-м.

 

«Барселону» покинул ради «Челси», где отыграл следующие четыре сезона. Снова выиграл Кубок Англии, взял Кубок лиги, но главное – дважды победил в АПЛ. В которой за все время провел 350+ игр.

 

В «Монако» Фабрегас перебрался в начале 2019 года. Там – без трофеев, но отыграл 68 матчей во всех турнирах.

 

К этому времени он уже перестал выступать за сборную Испании. В ней отметился 110 матчами. Всего Сеск сыграл на трех чемпионатах мира и Европы.

 

Последней остановкой, как оказалось, было «Комо».

С июля 2023-го Фабрегас теперь не игрок, а тренер молодежки «Комо».

 

«Я хочу вывести «Комо» туда, где они заслуживают быть, – в Серию А. Деньги не имеют значения, я вижу долгосрочное будущее у «Комо». Это один из самых важных вызовов в моей карьере», – так Фабрегас объяснил свой переход прошлым летом. Сообщалось также, что он выкупит часть акций и станет совладельцем клуба.

Похоже, Фабрегас там надолго.

Репортаж Дениса Романцова о «Комо» с Фабрегасом

Фото: AP Photo/Matt Dunham, Rebecca Naden; globallookpress.com/Matteo Bazzi, Panoramic, IMAGO/Jonathan Moscrop; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Alex Pantling, Mike Hewitt, Jasper Juinen, Handout/UEFA, Denis Doyle, Richard Heathcote, Alex Livesey, Phil Cole, Clive Mason, Ben Radford

5 комментариев

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Тухель
Очень крутой игрок, один из сильнейших в сборной Испании даже того времени, но непонятно почему его физика так быстро просела. Алонсо или Хави старше Сеска на 6-7 лет. Но уже году к 2012, когда Сеску было всего 25, а старшим уже за 30 они выглядели выносливее и мобильнее.
Может ранний старт как у Руни сказался, но Сеск времен Челси пусть и приносил пользу Мауру, но передвигался по полю он очень плохо и по этому Конте его быстро посадил.
+3
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+3
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Unclemeat
Фабрегас Легенда!
Очень понравился своей речью и мышлением, когда работал на недавнем финале ЛЧ для BT Sport, надеюсь у него всё сложится на тренерском поприще.
+1
0
+1
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Strateg 7
Один из любимейших полузащитников. Рад, что он краешком свой карьеры застал ту самую Барселону первой половины десятых!
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Семен Петров
Секс Фабрегас©
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kun.daniel
Классный был игрок, да и выиграл много, но всегда у меня вызывал впечатление второй скрипки, как будто потенциал свой не раскрыл до конца.
0
0
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