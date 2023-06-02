12 комментариев

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Крал вылетел из Бундеслиги, а теперь сыграет в ЛЧ за «Унион»! Обратно в «Спартак» не собирается

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Алекс Крал не играл за «Спартак» с конца августа 2021-го, тогда провел полчаса в Туле, его заменил Йоррит Хендрикс. Это был момент, когда «Спартак» только вылетел из Лиги чемпионов от «Бенфики» и тускло начал сезон в РПЛ.

Через два года Крал возвращается в ЛЧ – теперь с немецким «Унионом». Хотя он до сих пор формально связан со «Спартаком» – контрактом до лета 2024-го.

Крал опять приостановил контракт. Он уже делал так прошлым летом

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами 8 марта 2022-го. Можно делать это в одностороннем порядке и, став свободным агентом, подписывать с новым клубом. Теперь ФИФА позволяет это только тем, кто заключил контракт до 7 марта 2022-го – действие правила продлили до конца следующего сезона.

Что было у Крала:

• В «Спартак» перешел еще в 2019-м и отыграл два полных сезона – в том числе серебряный-2020/21.

• Летом 2021-го поехал в аренду в «Вест Хэм», там приклеился к скамейке запасных – выходил всего в одном (!) матче АПЛ. И то на последней минуте, когда его команда уверенно побеждала.

• Летом-2022 приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в «Шальке». Там на время, кстати, пересекся с Джорданом Ларссоном, он так же покинул «Спартак».

• Лето-2023 – новая приостановка контракта. Крал ушел из «Шальке», уведомил «Спартак», что не собирается возвращаться, и присоединился к «Униону».

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Тонкость в том, что после сезона в «Унионе» закончится и весь контракт Крала со «Спартаком» – он ведь не становится ни на какую паузу, никак не продлевается автоматически на время, которое игрок отсутствует. Просто чех, судя по всему, в Москву больше не вернется.

Крал правда идет в «Унион»? Он же вылетел с «Шальке»!

Да, и это как раз первая реакция на переход в России. Выглядит и правда удивительно: «Шальке» с Кралом вылетел из Бундеслиги, но теперь полузащитник переходит в четвертую команду чемпионата, которая готовится к первой Лиге чемпионов в истории.

С другой стороны, Крал был основным игроком в Гельзенкирхене: только трое по минутам за «Шальке» его опередили. По оценкам Kicker, Алекс в тройке лучших игроков клуба. Член правления Петер Кнебель говорил, что в «Шальке» очень довольны Кралом и хотели бы оставить его в команде. Но с вылетом шансов не было.

Умопомрачительными цифрами он не запомнился, но есть одна особенность.

По пробегу в Бундеслиге «Унион» уступил только «Кельну» («Шальке» в этом рейтинге – вообще четвертый с конца). А Крал вписался в топ-50 игроков с максимальным покрытым расстоянием: 41-е место, из «Шальке» круче только Мариус Бюльтер, пару лет назад пришедший как раз из «Униона», но он играл чаще, сам он старше и стоит денег. У «Униона» больше пробежали Рани Хедира и Робин Кнохе, но и разница по минутам значительная, оба сыграли на 500+ больше минут, чем Крал.

Представители «Униона» общались с Кралом еще в начале весны. Фактически он достается бесплатно на этот сезон. После этого истечет и контракт со «Спартаком». Российский клуб в 2019-м заплатил за чеха 12 миллионов евро «Славии», хотя незадолго до этого Крал перешел в пражский клуб за 900 тысяч.

Бесплатные подписания – фишка «Униона». Чаще берут игроков так, чем покупают

Всю новейшую историю клуба сопровождали аренды и переходы игроков без контрактов. Если посчитать количество свободных агентов, перешедших в «Унион» за последние четыре сезона, которые клуб провел в Бундеслиге, выйдет аж 24 перехода. Платных трансферов меньше – 22. Красноречиво.

Для сравнения с другими вышедшими в ЛЧ от Германии командами: «Бавария» за это время бесплатно подписала семерых, дортмундская «Боруссия» – шестерых, «Лейпциг» – всего двоих.

Переход Крала в этом случае выглядит как бесплатная аренда – формально чех принадлежит «Спартаку», но играть за него не будет. А после сезона его можно будет забрать уже как свободного агента насовсем, если все понравится.

«Унион» = перспектива. В группе ЛЧ будут играть с топами, потому что они в 4-й корзине

Клуб шикарно развивается с тех пор, как стал играть в Бундеслиге.

• Постоянно улучшают позиции: дебютировали на 11-м, потом стали седьмыми и пятыми, а этот сезон закончили уже в топ-4.

• В 2021-м берлинцы впервые за 20 лет сыграли в еврокубках – в группе Лиги конференций. Этой весной они были в плей-офф Лиги Европы: выбили «Аякс», дошли до 1/8 финала (остановил бельгийский «Юнион»).

• Дальше – групповой этап Лиги чемпионов. Там «Унион» достойно заработает и проверит себя в элите. Стартовать придется в четвертой корзине, топовых соперников будет много.

Какой будет роль Крала, только предстоит определить.

***

У самого Алекса перед отпуском впереди матч за сборную Чехии на Фарерских островах в отборе на Евро-2024. Чехи начали с 3:1 над Польшей, где Крал отдал голевой пас на экс-игрока «Локомотива» Яна Кухту, но не смогли победить Молдову.

«Унион» вышел в ЛЧ и победил xG. Это не только везение

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos / Staff, Maja Hitij / Staff ; РИА Новости/Александр Вильф; twitter.com/

12 комментариев

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Badgio
Гус Тиль в своё время настоял, чтобы ПСВ оформил полноценный трансфер и не стал приостанавливать контракт, чтобы Спартак отбил на нём хоть какие-то копейки. А этот кучерявый ..... (чех), такой же нехороший человек, как и Джордан Ларссон, редиска, в общем.
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Антон Чугунов
Чехам хорошо в Германии. Коллер, Росицки и Урал туда же
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brig_Mercury
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ладно уж. В нулевые и десятые в Спартаке было столько пассажиров, что Крал не так уж был и плох.
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igls54
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Михаил Ж.
Для Крала - неплохо перезапустил карьеру.
Для Униона - приобрели кота в мешке. Пусть Алекс и набегал много минут в составе Шальке, но конструктивными его действия не назовешь. Видел много матчей Шальке в этом сезоне.

Единственный плюс для берлинцев, достался даром.
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Max9999
Там какого чеха вместе с ним хотели купить. Соучека вроде.
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