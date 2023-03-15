14 комментариев

Эрлинг Холанд забил пять голов «Лейпцигу» в 1/8 финала Лиги чемпионов всего за 57 минут. Феноменально.

В мире сотни футболистов, которые забили за всю свою карьеру в ЛЧ меньше. И среди них есть даже очень звучные имена. Например:

Кстати, рекордсмены из россиян по голам в Лиге чемпионов – Артем Дзюба (9 голов), Андрей Тихонов (8) и Алан Дзагоев (7). А вот кто из российских футболистов не добрался до пяти мячей:

И еще немного цифр:

• Холанд забил в ЛЧ за 25 игр 33 гола и сравнялся с Фернандо Морьентесом, сыграв на 68 матчей меньше. Вчера Эрлинг обогнал Арьена Робена (31), Самуэля Это’О (30) и Уэйна Руни (30). Следующие ориентиры – Герд Мюллер (34), Эдинсон Кавани (35) и Ференц Пушкаш (36).

• Всего в Кубке/Лиге чемпионов есть команды, которые забивали в своей истории не больше одного Холанда. Среди них – «Ньюкасл» (33), двукратный победитель «Ноттингем Форест» (32) или, например, сыгравший более 20 матчей в турнире «Вольфсбург» (29). Или даже «Рубин» и «Ростов» вместе взятые (12+15).

• У Килиана Мбаппе пока результативность выше (40), но и матчей сыграно гораздо больше (61).

• Сейчас Холанд – лидер списка бомбардиров Лиги чемпионов-2022/23, на его счету десять мячей. Восемь у Салаха, по семь у Рамуша и Мбаппе.

• Как там главный ориентир? Криштиану Роналду забил 140 голов, его средняя результативность – 0,77. У Холанда – 1,32. Португальцу понадобилось 183 игры для такого результата. Норвежцу при сохранении такого же темпа хватит 107 матчей.

Фото: REUTERS/Molly Darlington; globallookpress.com/imago sportfotodienst