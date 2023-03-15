О духе времени
Блог

Холанд за час забил «Лейпцигу» больше, чем Аршавин, Манчини и Миятович в Лиге чемпионов вообще

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Эрлинг Холанд забил пять голов «Лейпцигу» в 1/8 финала Лиги чемпионов всего за 57 минут. Феноменально.

В мире сотни футболистов, которые забили за всю свою карьеру в ЛЧ меньше. И среди них есть даже очень звучные имена. Например:

Кстати, рекордсмены из россиян по голам в Лиге чемпионов – Артем Дзюба (9 голов), Андрей Тихонов (8) и Алан Дзагоев (7). А вот кто из российских футболистов не добрался до пяти мячей:

 И еще немного цифр:

• Холанд забил в ЛЧ за 25 игр 33 гола и сравнялся с Фернандо Морьентесом, сыграв на 68 матчей меньше. Вчера Эрлинг обогнал Арьена Робена (31), Самуэля Это’О (30) и Уэйна Руни (30). Следующие ориентиры – Герд Мюллер (34), Эдинсон Кавани (35) и Ференц Пушкаш (36).

• Всего в Кубке/Лиге чемпионов есть команды, которые забивали в своей истории не больше одного Холанда. Среди них – «Ньюкасл» (33), двукратный победитель «Ноттингем Форест» (32) или, например, сыгравший более 20 матчей в турнире «Вольфсбург» (29). Или даже «Рубин» и «Ростов» вместе взятые (12+15).

• У Килиана Мбаппе пока результативность выше (40), но и матчей сыграно гораздо больше (61).

• Сейчас Холанд – лидер списка бомбардиров Лиги чемпионов-2022/23, на его счету десять мячей. Восемь у Салаха, по семь у Рамуша и Мбаппе.

• Как там главный ориентир? Криштиану Роналду забил 140 голов, его средняя результативность – 0,77. У Холанда – 1,32. Португальцу понадобилось 183 игры для такого результата. Норвежцу при сохранении такого же темпа хватит 107 матчей.

Тест: забил ли Холанд за вечер больше, чем Кержаков за карьеру в ЛЧ? А Сульшер?

Фото: REUTERS/Molly Darlington; globallookpress.com/imago sportfotodienst

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edgardinho
Ответ Rustam Petrov
Миятович может и забил немного, зато среди них один очень важный.
ага, тот самый из полуметрового офсаида...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Кого еще обогнал Эрлинг? Сапогова!
(но это только потому что Сапогову неинтересно было)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Сити с удовольствием променяет все голы Холанда на один такой как у Миятовича.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Maksiokov
Где то загрустил вчера один Роналду.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MVL
Ответ Пол Ганарара:
Кто в курсе, сколько голов в ЛЧ у Поштиги Зубатки?
Зато у Поштиги много пошти голов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Липкин
Блин ну ясное дело, Аршавин и Манчини не забивали лейпцигу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Bokov
хрень какая-то
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam Petrov
Миятович может и забил немного, зато среди них один очень важный.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зайцев Руслан
Да, только Аршавин, Манчини и Миятович не играли с этим Лейпцигом. Этот опус с натягиваеним совы на глобус заслуженно получает минус и отправляется в мусорное ведро. Следующий!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ igls54
Если викинг продолжит в таком темпе, то может оказаться в категории некрасивых
Он и Месси догонит и обгонит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makeav
Ответ Пол Ганарара:
Кто в курсе, сколько голов в ЛЧ у Поштиги Зубатки?
Спортсу надо подтянуть штаны и поднять статистику!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Если викинг продолжит в таком темпе, то может оказаться в категории некрасивых
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
напомню: из-за одного чсвшного физкультурника мы сейчас обсуждаем не рекорд, а повторение рекорда.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Кто в курсе, сколько голов в ЛЧ у Поштиги Зубатки?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий