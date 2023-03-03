32 комментария

Разбираемся.

23-летний Рафаэл Леау – один из самых ярких талантов в европейском футболе прямо сейчас. Португальский вингер второй сезон подряд терроризирует защитников Серии А дриблингом, так что слухи об интересе топ-клубов неудивительны.

В прошлом сезоне Леау выбил 14+12, в этом – уже девять забитых и 10 ассистов.

Контракт Леау с «Миланом» истекает летом 2024-го, и Рафаэл не торопится его переподписывать.

Леау сосредоточен на «Милане», но шутит, что Серия А слишком легкая для него

Сам Рафаэль подчеркивает, что предан «Милану», но допускает, что в будущем попробует себя где-то еще.

«Хочу ли я поиграть в другом чемпионате? Да, в будущем. Но сейчас я сосредоточен на «Милане», я думаю о «Милане», и у меня контракт с «Миланом», топ-клубом с большой историей. Мне очень нравится город. Победа в чемпионате с «Миланом» была одним из лучших моментов в моей жизни и в карьере. Дома я много смотрю футбол: АПЛ, Ла Лигу, Лигу 1, португальскую лигу. Мне нравится, как играет «Арсенал», они проводят отличный сезон», – рассуждал Рафа в декабре 2022-го.

Однако в начале марта Леау в шутку заявил, что итальянский чемпионат стал для него слишком легким: «Серия А сейчас кажется очень легкой. Если серьезно, то первый год в Италии был трудным. Но когда у тебя есть способности, когда ты быстрее, ты можешь творить и делать разницу. Второй год намного лучше, я сильно вырос. Я должен показать всему миру, на что я способен на поле и за его пределами».

Леау внимательно следит за новостями о продлении контракта – а иногда даже опровергает их.

«Он необузданный талант». Мальдини не хочет отпускать Леау

Технический директор и легенда «Милана» Паоло Мальдини – огромный поклонник таланта португальца. С прошлого года он постоянно подчеркивает важность Рафаэла для клуба.

•‎ «Он не продается. Он по-прежнему необработанный алмаз, который из года в год становится лучше. Леау всегда был потенциально великим чемпионом, но ему нужно продолжать процесс роста, который он прошел только частично. Он чрезвычайно умен, но нуждается в помощи на этом пути, и я много с ним разговаривал. Все может измениться, но в данный момент игрока растет вместе с клубом», – говорил Мальдини La Gazzetta dello Sport в июне.

•‎ «Я отказался продавать Леау – сказал другим клубам даже не тратитьвремя», – сказал Паоло в сентябре. Через месяц Мальдини уточнил, что одним из клубов был «Челси».

•‎ «Он необузданный талант. Он пришел в клуб в 20 лет, и я помню, что я чувствовал в том возрасте. Эти ребята приходят очень молодыми и нуждаются в поддержке. Хотим продлить с Леау контракт. Считаю, что «Милан» – идеальный клуб для развития карьеры Рафы», – другая осенняя цитата Мальдини.

•‎ Незадолго до ЧМ-2022 «Милан» хотел подписать новый контракт с Леау – не вышло. «Мы думаем об этом несколько месяцев, даже лет. Когда придет время, мы встретимся. Когда нужно будет принять решение, мы его примем. Что касается прогнозов... Мы хотели закрыть этот вопрос до чемпионата мира, особенно для игроков, которые примут в нем участие. В случае с Леау этого сделать не удалось», – объяснял Паоло.

•‎ В январе Мальдини намекал, что стороны близки к подписанию нового контракта: «С представителями Леау мы общаемся, организуем видеозвонки, а не только встречаемся. Мы стараемся договориться. Похоже, обе стороны хотят продолжить сотрудничество, и мы постараемся закрыть сделку».

Прошло два месяца, а новостей о новом контракте все еще нет.

«Может, ему еще и мой дом отдать?» Златан в фирменном стиле уговаривает Леау остаться

Златан Ибрагимович тоже очень хочет, чтобы Леау остался в «Милане».

•‎ «Милан» – самая подходящая среда для него. Просто посмотрите на его прогресс – когда он пришел сюда, он и близко не был тем ключевым игроком, каким является сегодня. Здесь он очень важен для нас, но будет ли то же в другом клубе? Ему пришлось бы начинать все с нуля, и не факт, что он будет готов сразу», – сказал нападающий «Милана» в интервью Sky Sport Italia в декабре прошлого года.

•‎ Спустя пару месяцев Златан снова расхваливал Леау: «У него был фантастический год, он получил награду лучшему игроку лиги. Затем контракт, интерес других клубов, чемпионат мира и прочее. Но он должен оставаться сосредоточенным на футболе. Все остальное решится, а ему просто нужно думать об игре. Он стал сильнее, чем год назад. В этом году все узнали, кто такой Леау, в прошлом году о нем говорили меньше. Теперь они знают, что он один из сильнейших, и относятся к нему более внимательно», – сказал нападающий «Милана».

•‎ В феврале Ибрагимович пошутил про ситуацию с продлением контракта Леау, намекнув на нескромные финансовые аппетиты португальца: «Я снизил ради него зарплату – теперь играю бесплатно. Может, ему еще и мой дом отдать?»

Какие у Леау варианты, если захочет уйти из «Милана»?

В начале прошлого года Рафой интересовались «Арсенал» и «Барселона». Ближе к летнему трансферному окну появлялись слухи о «Ман Сити», «ПСЖ», «Реале» и «Ливерпуле».

Конкретнее остальных были «Реал» и «ПСЖ»: первые предлагали за игрока 120 млн евро, вторые – 80 млн евро. «Милан» отклонил оба предложения.

Ближе к дедлайну активизировался «Челси» – Тодд Боули был готов выложить 120 млн евро, но Мальдини сказал, что «Милан» не продаст игрока меньше, чем за 150 млн, и вежливо отказался.

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Сейчас главная интрига в том, продлит ли Леау контракт с «Миланом» – зимой слухов о его переходе в другой клуб практически не было.

Если Рафа откажется пролонгировать соглашение, то летом станет одним из главных целей для топ-клубов – и итальянцам придется постараться, чтобы продать его дороже 100 млн евро.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo; globallookpress.com/Alfredo Falcone, IMAGO/Jonathan Moscrop, Spada