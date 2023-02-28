Новая выходка эксцентричного босса.

Владелец и президент «Сьона» Кристиан Константин снова отличился. К его эпатажности в Швейцарии уже давно привыкли (за 20 лет сменил больше 40 тренеров), но очередная выходка крайне своеобразная – Константин сам возглавил команду, где, кстати, от фанатов за невразумительную игру уже отхватывает Марио Балотелли.

Зачем это делать и что еще он придумывал раньше?

Да-да, президент будет тренировать «Сьон». Он так делает не в первый раз – не смущало даже отсутствие лицензии

«Сьон» идет на предпоследнем месте в лиге, он не побеждал с октября (11 матчей без побед), а на выходных получил 0:4 от «Санкт-Галлена».

Конечно, это лучше, чем 2:7 от него же в ноябре, но едва ли Константин подумал так же. Он просто убрал тренера Фабио Челестини и как минимум на неделю (два матча с «Лугано» в Кубке и чемпионате) сам возглавил команду. «Сьон» в соцсетях так всем и сообщил.

Константин – владелец швейцарской архитектурной фирмы и давний босс клуба. Когда-то он был вратарем, но на высоком уровне не выступал, зато гораздо лучше проявил себя в качестве руководителя, уже в 1992 году став главным в «Сьоне».

В следующие пять лет было два чемпионства и три победы в Кубке. Но 130 трансферов, произошедших за этот период, негативно отразились на клубе. В 1998-м Константин ушел в отставку, оставив команду с долгами в размере 13,4 миллиона франков (тогда 5,5 млн фунтов). «Сьон» так и не смог оправиться, в 2003 году скатившись уже в третий дивизион.

Тогда-то Константин и вернулся, выступив в роли спасителя клуба от полного банкротства. Он вложил много собственных средств, вернул команду в элиту и выиграл еще четыре Кубка (в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах). Но попутно вляпывал «Сьон» в разные сомнительные истории.

Впервые заменить тренера собой Константин решил еще в ноябре 2008-го. Когда швейцарские футбольные чиновники попытались ему указать на отсутствие тренерской лицензии, он ответил, что в этом нет необходимости, так как настоящий тренер Ули Штилике был всего лишь на больничном.

«Я отправил его домой, потому что он оказался в растрепанном состоянии и издавал неприятный запах», – сказал Константин о тренере.

Штилике такой характеристике был явно удивлен – и заявил, что не может работать в «странной атмосфере президентского вмешательства в командные дела». Впрочем, немцу стоило ожидать чего-то подобного, ведь до него эксцентричный владелец «Сьона» уволил 8 тренеров за два года.

Тогда Константин-тренер не успел провести матч. Но следующую такую возможность он себе предоставил уже в апреле 2009-го, когда уволил очередного тренера и лично обыграл «Люцерн» 5:3 в полуфинале Кубка. Любопытно, что через пять дней первый матч на посту главного тренера «Спартака» проводил на тот момент гендиректор Валерий Карпин.

В дальнейшем владелец «Сьона» еще трижды выводил команду как главный тренер. Летом 2016-го он разгромил «Ромон» в Кубке (6:1), но проиграл «Грассхопперу» в чемпионате (1:2). Наконец, в 2021-м «Сьон» победил с ним «Лозанну» (3:1) в лиге.

Это же тот самый Константин, который мерил ворота в Москве

В 1997 году «Спартак» сыграл 2:2 со «Сьоном» в 1/16 финала Кубка УЕФА, но перед началом матча на стадионе «Локомотив» измерялись ворота – как раз с подачи Константина. Оказалось, что они не соответствовали нужным размерам.

«Сьону» очень нужно было зацепиться за дальнейшее участие в турнире, но хитрость Константина удалась лишь наполовину. УЕФА не пустил «Спартак» дальше по итогам этой игры, но назначил переигровку. В ней российский клуб разбил «Сьон» 5:1. «Константин отправил своих игроков на эшафот» – таким подзаголовком охарактеризовал матч Леонид Трахтенберг в «Спорт-Экспрессе».

Подробно обо всей это удивительной истории мы писали тут:

В 97-м «Сьон» выбил переигровку со «Спартаком»: мерили ворота, проверяли шипы Горлуковича, подставили ОРТ на 100k долларов

При нем клуб был исключен из еврокубков и потерял 36 очков

«Сьон» редко играет в еврокубках – в этом веке, например, был там шесть раз. В сезоне-2011/12 он вышиб из Лиги Европы шотландский «Селтик», но пропустил его в групповой этап. Причина – участие в матчах игроков, которые пришли в команду в обход запрета на трансферы. «Сьон» был отстранен, а «Селтик» впущен в группу.

«Сьон» vs. УЕФА: за что команду исключили из Лиги Европы и почему вернут обратно?

Причем «Сьон» тогда выиграл дело против УЕФА в гражданском суде. Но CAS (Спортивный арбитражный суд) его жалобу не удовлетворил и не восстановил клуб в Лиге Европы.

Все это происходило осенью 2011-го, а зимой со «Сьона» сняли 36 очков в чемпионате Швейцарии – по три за каждый из 12 матчей, где участвовали те самые шесть незарегистрированных игроков.

Президент еще и воевал с фанатами: когда они освистали игрока, он просто закрыл трибуну

Трансферный бан, который «Сьон» вдруг решил не соблюдать, наложили на клуб из-за неправомерного подписания в 2008 году голкипера сборной Египта Эссама аль-Хадари. Будущий четырехкратный победитель Кубка Африки и самый возрастной игрок за всю историю ЧМ тогда самостоятельно разорвал контракт с «Аль-Ахли» по ходу сезона, сбежав в «Сьон».

ФИФА такую сделку не оценила: «Аль-Ахли» присудили компенсацию, кипера дисквалифицировали на 4 месяца, а «Сьону» выписали трансферный бан.

Фанаты не очень приняли проблемного голкипера. В ноябре 2008-го, когда Константин впервые примерял на себя роль главного тренера, болельщики освистали вратаря. Владелец клуба отреагировал резко, закрыв для ультрас 5-тысячную северную трибуну и отправив их в гостевой южный сектор.

«Если наши болельщики захотят объединить усилия с соперником, то они будут в нужном месте», – заявил Константин. Из соображений безопасности президент затем все же отменил эту затею, но три фан-движения «Сьона» отказались от поддержки команды в двух предрождественских матчах, выпустив общее заявление, в котором говорилось, что «будущее клуба должно быть без Константина, если мы хотим сохранить его идентичность и ценности».

Владелец-тренер отвечал в своей манере: «Если я сдамся, клуб скоро вернется в третий дивизион».

Константин сам получил 14-месячную дисквалификацию, напав на ТВ-эксперта

Это произошло осенью 2017 года. Константин напал на работника телевидения Рольфа Фрингера – экс-тренера сборной Швейцарии. Тот ранее критиковал президента, называя его стиль руководства сумасшедшим. Константин не выдержал: «Я дал ему пинка под зад. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня».

В кадр попал только конец эпизода:

Швейцарская лига оштрафовала его на 100 тысяч франков и запретила посещение стадионов на 14 месяцев.

«Если они хотят войны, они ее получат. Посмотрим, кто выстоит, а кто окажется поверженным. Штраф? Мы еще посмотрим, кто кому заплатит», – шумел Константин. И рассуждал о бане: «Почему я не должен быть на стадионе? У меня есть абонемент. Если кто-то сказал мне, что я не могу спать в постели, я все равно это сделаю, не так ли?»

В конце 2017-го Константин и Фрингер помирились: поужинали и и все обсудили.

Это уже рецидив: ранее Константин атаковал судью и ударил между ног лайнсмена

Агрессивность владельца «Сьона» впервые проявилась еще в 2004 году, когда по ходу матча в Кринсе на поле выбежали болельщики и судьям пришлось убегать в подтрибунку.

Главный арбитр Маркус фон Кенель указал в отчете, что Константин сделал ему подножку, заставив судью упасть. Лайнсмену было еще больнее – ему от руководителя «Сьона» прилетел удар сзади между ног.

Константин все отрицал, но был признан виновным Верховным судом Люцерна, который приговорил его к штрафу в 8 тысяч франков (и условный штраф – 24 500 франков), а дисциплинарный комитет лиги помимо штрафа отстранил владельца от футбола на 30 месяцев.

Правда, Константин обжаловал приговор и добился смягчения наказания: дисквалификация – 4 месяца, штраф – 5 тысяч франков.

В 2020 году выгнал девятерых игроков, которые не захотели понижать зарплаты

Когда бушевала пандемия коронавируса, вопрос о понижении зарплат в клубах стал наиболее актуальным. Издание Blick писало, что игрокам «Сьона» предложили урезать зарплату до примерно 11,7 тысячи евро. Кто отказался или хотел посоветоваться с юристами, но не успел ответить, получил письмо с уведомлением о расторжении договора.

В числе девятерых исключенных оказались, например, Сейду Думбия и Александр Сонг. «Сьон» в том сезоне удержался в элите, заняв восьмое место, а заодно и дошел до полуфинала Кубка.

Готовится к уходу в 2024-м, передавать клуб сыну не собирается («это был бы отравленный подарок»)

Шумная эпоха Кристиана Константина в «Сьоне» подходит к концу. Он уже предупредил, что уйдет в 2024 году. И заявил, что это окончательное решение: «В 2024 году я отмечу 67-й день рождения и буду возглавлять клуб в течение 25 лет. Моему сыну Бартелеми исполнится 30 лет. Дальнейшее оттягивание только оттолкнет проблему преемственности, не решая ее».

Константина критиковали, что он часто нанимал в «Сьон» родственников. Однако передавать клуб в наследство сыну, нынешнему спортивному директору, он не собирается.

Вот цитата из 2021-го: «Стоп, стоп. Чтобы быть президентом, вы должны уметь получать доход. Если однажды Бартелеми узнает, как это делать, он может стать президентом. В противном случае было бы отравленным подарком с моей стороны оставить его руководить клубом».

В 2022-м Константин вновь подтвердил это решение: «Нет, Барт не станет преемником, но он наверняка останется в футболе. На своей должности он познакомился с профессией, для которой нет школы. Он изучал языки, овладел искусством ведения переговоров, созданием контактов, управлением людьми и организацией всевозможных вещей. Я думаю, что у него есть опыт для работы в любом профессиональном клубе».

Нынешнее состояние Константина оценивается в 400-500 млн франков. Скучать без футбола он точно не намерен: «Смеетесь? Я уже думаю о будущем. К 2032 году будут реализованы почти 35 моих проектов на сумму 2,6 миллиарда франков.

Если Бог даст, через десять лет мне исполнится 75. До этого мне придется создать структуру, способную обеспечить устойчивость компании, так как никто из детей не станет преемником меня в нынешней форме. Видите ли, у меня не будет времени скучать».

Фото: Gettyimages.ru/Jeff J Mitchell; globallookpress.com/MANUEL GEISSER via www.imago-im/www.imago-images.de, Claudio De Capitani/Keystone Press Agency; East News/FABRICE COFFRINI/AFP, AP Photo/KEYSTONE/Sandro Campardo