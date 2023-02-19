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Марсело и «Олимпиакос» – все. Итог пяти месяцев: 332 сыгранные минуты, три гола и постоянные травмы

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Куда дальше?

Марсело расторг контракт с «Олимпиакосом» – всего через пять месяцев после того, как присоединился к команде.

Ни игрок, ни «Олимпиакос» пока не раскрыли причин ухода, но есть инсайды от греческих медиа: 34-летний бразильский защитник получил предложение от другого клуба – и оно слишком заманчивое, чтобы от него отказаться. Название клуба пока не раскрывается.

Марсело трогательно попрощался с клубом в соцсетях.

«В Греции я пережил незабываемые моменты. Меня и мою семью встретили в новом доме очень тепло. Пирей и люди, которые в нем живут, навсегда останутся в моем сердце. 

Уверен, я не в последний раз приехал в эту удивительную страну. Могу только выразить благодарность за то, что надел футболку «Олимпиакоса». Несмотря на недолгое пребывание здесь, друзья, которых я здесь приобрел, останутся со мной навсегда. 

Прощаюсь, но посылаю любовь и уважение руководству, партнерам по команде и болельщикам. Желаю клубу успешного будущего. Спасибо, «Олимпиакос», – написал Марсело.

Клуб тоже достойно проводил Марсело.

«Он был с нами недолго, но достаточно долго для того, чтобы создать вечные узы. Он знает, что в Греции у него всегда будут друзья», – сказано в заявлении «Олимпиакоса».

Как Марсело играл в «Олимпиакосе»?

Пятимесячному пребыванию бразильца в Греции сложно дать адекватную оценку. За это время Марсело сыграл во всех турнирах всего 332 минуты – девять неполных матчей и один полный.

В греческой Суперлиге защитник провел на поле в общей сложности 92 минуты, в Лиге Европы – 81 минуту. Ярче всего Марсело проявил себя в Кубке – в двух матчах 1/8 финала против «Атромитоса» отгрузил аж три гола. 

Афинской команде Марсело забивал на любой вкус. Самым эффектным вышел гол из-за штрафной с правой ноги – мяч аккуратно зашел в самую девятку.

Раскрыться в полной мере помешали травмы. Последний раз Марсело выходил на поле в начале января – с тех пор лечится. Осенью ситуация была не лучше – защитник либо не попадал в заявку, либо выходил на поле на несколько минут.

Что дальше? Ближний Восток, США или Бразилия? Или все же лучше остаться в Европе? Пишите, где бы вы хотели увидеть Марсело.

Даже после ухода Марсело в «Олимпиакосе» остались куча звезд

Уход Марсело вряд ли сильно ударит по имиджу «Олимпиакоса». Летом греческий топ-клуб провел ультрамасштабную закупку. Вот наиболее важные сделки.

 •‎ За испанского полузащитника Пепа Бьеля отдали аж 6 млн евро – это самый дорогой летний трансфер «Олимпиакоса». Раньше он играл в «Копенгагене» – там стал одним из лучших ассистентов Лиги конференций (4).

 •‎ Нападающий Седрик Бакамбу не закрепился в «Марселе», поэтому тоже отправился в Грецию. «Олимпиакос» забрал его свободным агентом – видимо, еще не забыли, как он разрывал за «Вильярреал».

 •‎ Бывший защитник «Интера» и «Атлетико» Шиме Врсалько тоже здесь, но из-за травм почти не играет.

 •‎ «Олимпиакос» не остановился на подписании Марсело и привез в Грецию еще одного ветерана – 31-летнего Хамеса Родригеса. Последним клубом колумбийца был катарский «Аль-Райян» – стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

 •‎ Южнокорейский полузащитник Хван Ин Бом приостановил контракт с «Рубином» и тоже отправился в «Олимпиакос»: детали его соглашения греки не раскрывают. Хван приехал в Казань летом 2020-го из «Ванкувера» – тогда за него отдали 2,5 млн евро.

 •‎ Конрад де ла Фуэнте на молодежном уровне представлял «Барселону». Блекло зашел в «Марсель» (1+3 за 23 матча), поэтому отправился в «Олимпиакос». 

 •‎ Еще два перехода провернули через «Ноттингем Форест», которым тоже владеет греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис. «Форест» купил форварда «Бордо» Хвана Ый Чжо (3,5 млн фунтов) и вингера «Блэкпула» Джоша Боулера (2 млн). И тут же оба ушли в аренду – как раз в «Олимпиакос».

После летней закупки заявка «Олимпиакоса» раздулась до 36 футболистов. Зимой клуб из Пиреи немного притормозил – лишь четыре новичка. При этом в январе команду покинули два игрока, которые могут быть вам знакомы, – вратарь Томаш Вацлик (какое-то время играл в основе «Севильи») и защитник Кенни Лала (пару сезонов назад зажигал в «Страсбуре»). Остальные звезды пока в обойме.

В заявке «Олимпиакоса» 36 футболистов! Летом взяли Марсело, Хамеса и пару новичков «Ноттингема»

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Klodian Lato / Eurokinissi, imago-images.de

12 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ versus_
Марсело закончил с футболом еще в 2018-м, когда получил травму. Это случилось сразу после того как ушли Зидан с Роналду. После этого и до конца своего пребывания в Реале он потерял место в составе, а когда выходил, то не играл даже на четверть своих возможностей. Типично бразильский подход, этим страдал даже Роналдиньо в расцвете сил, когда резко бросил играть после ЧМ-2006. Нужно совершенно не разбираться в футболе, чтобы приглашать такого Марсело (арабские клубы не в счет, они ради пиара покупают). Неспроста со всеми звездами, Оли переживает кризис.
Ну брось, Ронни и за Милан играл времена хорошо , просто не на божественном уровне времен Барсы
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Фанат футбола 777
Вот бы возобновилась легендарная связка в Аль-Насре
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Адепт Суперлиги
Этим клубом был Аль-Наср.. очевидно
+2
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+2
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нытики реала
как футболист он закончился 5 лет назад, дальше просто пародия.
+3
0
+3
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versus_
Марсело закончил с футболом еще в 2018-м, когда получил травму. Это случилось сразу после того как ушли Зидан с Роналду. После этого и до конца своего пребывания в Реале он потерял место в составе, а когда выходил, то не играл даже на четверть своих возможностей. Типично бразильский подход, этим страдал даже Роналдиньо в расцвете сил, когда резко бросил играть после ЧМ-2006. Нужно совершенно не разбираться в футболе, чтобы приглашать такого Марсело (арабские клубы не в счет, они ради пиара покупают). Неспроста со всеми звездами, Оли переживает кризис.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
juki_puki
я так и не научился правильно читать фамилию Врсалько ))
0
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Юрий Кечко
Я даже знаю какой клуб сделал предложения от которого нельзя отказаться)))
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Dan Kennedy
Ответ Тиджани Бабангида
В Грецию непросто заманить легенду. С Марсело это удалость. Судя по трогательному прощанию - обе стороны были удовлетворены
Ну Олимпиакос все же приятный вариант на старость, и страна красивая.

Если деньги хорошие платят, то почему нет. Там еще Хамес и Вальбуэна играют, из поскромнее еще МВилу, Бакамбу и Сократиса отметить можно.
+4
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+4
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Dan Kennedy
Видел тот матч в лайве, левый защитник(хотя тогда он в полузащите вроде играл) смещающийся в центр и кладущий свой гол с не основной ноги - мощь.
+1
0
+1
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Jovid Mirzoev
🐫🤔
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Football Forever
Может в Аль-Наср?
+23
-1
+22
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Тиджани Бабангида
В Грецию непросто заманить легенду. С Марсело это удалость. Судя по трогательному прощанию - обе стороны были удовлетворены
+12
-1
+11
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