Катастрофа главного сюрприза ЛЧ: «Брюгге» очень жестко скатился

Бельгийский «Брюгге» проиграл «Бенфике» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов – 0:2. И этот результаты бы не удивлял нас настолько, если бы не знали, что было в осенней части сезона.

В целом-то непривычно видеть «Брюгге» в плей-офф, к тому же они забронировали себе тут место очень быстро.

Помните же? «Брюгге» творил невообразимое на групповом этапе: в первых трех турах обыграл и «Байер», и «Порту», и «Атлетико» – с общим счетом 7:0, а потом выстоял в Мадриде (0:0) и за пару туров до конца обеспечил себе плей-офф.

Впечатление не испортилось даже после 0:4 от «Порту». Это вообще был единственный матч, где «Брюгге» пропускал. Пять других – сухие, вратарь Симон Миньоле лидировал на групповом этапе по количеству сэйвов.

Даже с жеребьевкой относительно повезло: выпал не гранд, а более доступная «Бенфика».

Правда, «Брюгге» осенний и «Брюгге» зимний – будто бы две разных команды. Совпадает только название.

Как испортился «Брюгге» после успехов?

Давайте наблюдать.

• Мы восторгаемся тем, что команда не пропускала в ЛЧ. Но в последних трех турах группового этапа она и не забивала. Как не забила и «Бенфике». В итоге уже 388 минут подряд в ЛЧ «Брюгге» без голов. «Бенфику» распечатали только из офсайда.

• К концу группового этапа ЛЧ «Брюгге» в чемпионате Бельгии отставал от лидирующего «Генка» на восемь очков. Темп «Генк» задал серьезный – 13 побед в 15 матчах. Что к середине февраля? Уже минус 20 от лидера! Какое там чемпионство, тут бы просто попасть в еврокубки.

• В конце 2022-го «Брюгге» поменял тренера. В последний день года поставил Скотта Паркера, которого выгнали из «Борнмута» после 0:9 от «Ливерпуля». Восемь матчей под его руководством, включая игру с «Бенфикой» – и всего одна победа. При двух поражениях и пяти ничьих. Не освежил.

• «Брюгге» настраивал себя красочным клипом, где фермеры (это прозвище клуба) отпугивают орла, намекая на «Бенфику».

Больше похоже, что орел их заклевал. Причем подставлялись сами: оба гола пришли после собственных ошибок.

Один – после явного нарушения Джека Хендри в собственной штрафной, пенальти реализовал Жоау Мариу. Второй – после очевидной ошибки защитника Бьорна Мейера, который заковырялся у своих ворот.

С тренером Хуфкенсом все было так хорошо. Почему его уволили?

Для Карла Хуфкенса это была первая самостоятельная работа – и сразу такие громкие результаты. Мы рассказывали о том, что это за тренер, и как он добился успеха:

Из-за чего Хуфкенс потерял работу, объяснял блог «Про-Лига». Руководству очень понравилось выступление в ЛЧ, но про чемпионат и Кубок так сказать было нельзя. После ЧМ «Брюгге» тут же влетел «Сент-Труйдену» 1:4 в Кубке, на следующий день отменили тренировку – ради срочного совещание.

За Хуфкенса заступились футболисты, но следующий матч с «Левеном» все решил – «Брюгге» забил лишь с пенальти, а победу упустил на 90+4. К тому времени у команды была лишь одна победа за пять игр чемпионата. Причем «Брюгге» трижды упускал преимущество 2:0 и только одну игру довел до победы. Отставание от лидера достигало 12 очков.

Новый тренер Паркер начал с 1:3 от лидирующего «Генка». В этой игре еще и удалился молодой защитник Абакар Силла – получил вторую желтую за откидку мяча, рассердился на арбитра и заехал по двери в тоннеле. Сплошные нервы и ноль дисциплины.

Паркер стал первым с 1989-го тренером «Брюгге», который не выиграл ни один из трех первых матчей. Победил лишь в пятом – так эта победа единственной и остается. Сыграл затем 0:0 с «Антверпеном» – уже это сейчас достижение, так как до перед тем пропускали десять туров подряд.

Еще одна проблема – травмы бомбардира. Испанец Жуджла никак полноценно не вернется

Экс-форвард «Барселоны» Ферран Жуджла забил «Порту» и «Атлетико», здорово начал и в чемпионате: восемь голов, четыре ассиста до ЧМ.

В новом году пошло хуже: беспокоит то колено, то таз, нет ни голов, ни передач, играть весь матч не получается. В феврале Жуджла вообще вышел впервые как раз против «Бенфики», да и то лишь на последние десять минут.

Последний гол испанца с игры – в октябре.

* * *

Команды Паркера и Грэма Поттера синхронно проиграли. До этого в плей-офф ЛЧ участвовали всего три английских тренера – Харри Реднапп, Крейг Шекспир и Фрэнк Лэмпард. У первых двух получилось явно лучше.

Лига чемпионов казалась отдушиной для «Брюгге». Теперь для Паркера и фанатов наступают совсем непростые времена. Шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ видятся призрачными, из Кубка команда с треском вылетела.

А в чемпионате даже с учетом плей-офф и деления очков на два выиграть лигу практически нереально. Фанаты к такому не привыкли. Ведь «Брюгге» был чемпионом в пяти из семи последних сезонов.

Фото: Gettyimages.ru/Frederic Scheidemann / Stringer, Dean Mouhtaropoulos; REUTERS/Yves Herman; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency