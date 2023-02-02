Варан ушел из сборной Франции – в 29 лет. Утомился

Мы больше не увидим Рафаэля Варана в матчах за сборную Франции. Защитник «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру в сборной.

А ведь ему нет и 30 лет, юбилей только в апреле.

Причин ухода несколько: здоровье, психология, семья

Первоначально об уходе Варана из сборной Франции сообщил Le Parisien. Озвучили комплекс причин: тут и банальное утомление – тем более Рафаэль второй сезон в Англии с более высокой интенсивностью и большим количеством матчей, и проблемы с коленном – полезно будет подольше восстанавливаться, и психологическая усталость – особенно после поражения в финале ЧМ, и просто желание проводить больше времени с семьей.

Варан подтвердил в соцсетях, что уходит. Он написал, что играть десять лет за сборную было честью, мечта повторить триумф Франции-1998 сбылась, и она не была бы возможной без Дидье Дешама, партнеров, персонала и болельщиков. Варан упомянул и новое поколение молодых игроков, которые заслуживают шанса.

Игрок сообщил тренеру о решении за несколько дней до. Об этом рассказал сам Дешам: «Он умный мальчик, который нашел время для размышлений, взвесил все за и против. Я был примерно в такой же ситуации, понимаю его аргументы, уважаю решение, хотя это и прискорбно для нас, учитывая, как он мог бы помочь нашей команде своими лидерскими качествами. Варан играл в первом для меня товарищеском матче со сборной. Я доверил ему капитанскую повязку в 21 год, ведь он настоящий лидер, который идеально передавал мои мысли команде».

Варан в сборной: две медали ЧМ, обидный пролет мимо домашнего Евро

Рафаэль дебютировал в сборной в 19 лет, когда в команде еще были Франки Рибери, Патрис Эвра и Жереми Менез. В 21 – уже поехал на ЧМ-2014, там сыграл во всех пяти матчах, дошел до четвертьфинала – и упустил Матса Хуммельса, который забил победный для Германии гол. При этом именно Варан был в тройке лучших молодых игроков турнира, когда награду отдали Полю Погба.

Куда обиднее вышло через два года – из-за травмы бедра Рафа пропустил не только финал Лиги чемпионов, но и домашний чемпионат Европы. Варана в составе заменил Адиль Рами – и стал серебряным призером, отыграв четыре полных матча.

Варан забрал свое уже на победном ЧМ-2018 – поехал туда в самом расцвете и после очередного выигранного финала ЛЧ, сыграл все матчи полностью. И по-своему отомстил за прошлый четвертьфинал – на этой же стадии забил победный мяч Уругваю.

С Евро вообще не складывалось: он и в 2021-м рисковал не поехать из-за травмы, но в итоге попал в заявку, а команда даже не дошла до четвертьфинала. Зато той же осенью выиграл Лигу наций, а спустя год на ЧМ снова добрался до финала. «Горжусь этой командой и тем, что я француз», – подвел итог Варан. Из 18 матчей на ЧМ он выиграл 13.

Матч против Аргентины стал для него последним в футболке сборной. Рафаэль уходил с поля, сильно хромая.

Игры и голы Варана в сборной – забивал топам, чуть недотянул до сотни матчей

Главные хайлайты карьеры за Францию:

• У Варана пять голов. В квалификации Евро-2020 он дважды забивал молдавской сборной – дома и в гостях. Остальные три мяча – в ворота сильных: Уругваю на ЧМ, Бразилии и Швеции – в товарищеских играх.

• Варан сыграл 93 матча за десять лет. Наибольшее количество как раз в годы крупных турниров – 14 игр в 2018-м, на одну меньше в 2014-м, еще 12 – в 2021-м. Это основной защитник тех успешных французских сборных.

• Варан не попал в десятку самых опытных игроков в истории сборной Франции – не хватило четырех матчей: по 97 сейчас у Карима Бензема, Лорана Блана и Биксант Лизаразю. Если бы Варан провел все игры на Евро-2016, как это и должно было быть без травмы, финал ЧМ против Аргентины стал бы 100-м.

• Главный партнер Варана по центру обороны – Самюэль Умтити. Еще часто рядом были защитники разных поколений: Мамаду Сако, Лоран Косьельни и Преснель Кимпембе.

Он выходил вместе со многими: Эрик Абидаль, Элиаким Мангаля, Курт Зума, Клеман Лангле, Дайот Упамекано, Ибраима Конате, Мапу Янга-Мбива и Жереми Матье. И это еще без учета матчей, когда Франция играла в три защитника.

Франция без Варана: кто его заменит?

Сборная Франции не была бы собой без хорошего выбора центральных защитников. Варана заменить тяжело, но варианты есть.

У Дайо Упамекано и Ибраима Конате уже есть опыт чемпионата мира. Как и у Вильяма Салиба. Люка Эрнандес и Жюль Кунде изначально – именно центральные защитники. Алекс Дисаси тоже – это еще один серебряный призер ЧМ.

Преснеля Кимпембе в сборной сейчас не было только из-за травмы, а вообще – это еще один крепкий вариант в центр обороны. Он теперь старший – 27 лет.

Наверняка в команде будут активнее пробовать и новичка «Челси» Бенуа Бадиашиля, он уже дважды выходил за Францию. Еще кандидат – его новый одноклубник Уэсли Фофана. Да и Клеман Лангле, если впечатлил в «Тоттенхэме», вполне способен забрать шанс.

Поэтому Дидье Дешам и отпускает Варана с пониманием.

Фото: globallookpress.com/ Mehdi Taamallah / IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic / Panoramic