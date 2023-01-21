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Новая таблица Серии А: «Юве» упал из топ-3 на 10-е место из-за штрафа в 15 очков

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Событие дня.

«Ювентус» наказали за финансовые махинации: присудили 15-очковый штраф. Причем не на следующий сезон, а сразу – то есть меняется текущая расстановка в Серии А.

Даже с таким наказанием это падение в середину таблицы – вряд ли штраф приведет к борьбе за выживание или вылету.

Вот обновленная таблица.

После 18 туров «Юве» шел на третьем месте с 37 очками – отставал на одно от «Милана» и на десять от «Наполи», был вровень с «Интером». То есть с хорошими шансами боролся за место в Лиге чемпионов и отдаленно претендовал на то, чтобы ввязаться в чемпионскую гонку с «Наполи».

Теперь у «Ювентуса» 22 очка – как у «Болоньи» и «Эмполи». Например, у «Торино» Алексея Миранчука 23 очка: соседи по Турину стали соседями и по таблице.

🏆 До еврокубковой зоны теперь 12 очков – нужно дотянуться до «Аталанты» с «Ромой», чтобы заскочить в Лигу Европы или Лигу конференций. Лига чемпионов в 15 очках, которые сейчас и отняли.

⬇️ Зона вылета на безопасном расстоянии – в этом итальянском сезоне есть три явных аутсайдера, «Верона» и «Сампдория» набрали всего по девять очков, так что в этом смысле «Юве» в безопасности.

Как думаете, сможет ли «Ювентус» за второй круг прорваться наверх или застрянет в середине таблицы?

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro

32 комментария

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Проповедник
Ответ Eridan
Как итальянцы это делают? Взяли и сняли 15 очков с самого влиятельного клуба в стране. У нас себе такое даже не представить...
Зениту могут только добавить
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Экспертное мнение
Ответ sayemlo
🤣🤣🤣 теперь юве точно не попадёт в зону еврокубков. Таа им и надо. Вот же этот Роналду!! Продолжает мешать юве!!!
Так Роналду как раз и убежал предвидев подобное, игрок тепличных условий как обычно
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vanrock
Привет от ФИФА и УЕФА. Клуб должен резко сократить бюджет и амбиции.
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Trash Talking
Стоило Миранчуку перейти в Торино, сразу вытащил их на топ-уровень, обогнав Юве в таблице. Остальное в принципе для Торино не так важно.
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Sarazino Genovese
Ответ JealousNobody
С учётом рецедива должны были в Серию С отправлять или вообще закрывать этот клубишко. Легко отделались ещё
По делу Кальчополли Ювентус оправдан, а виновный Интер не отправился в Серию Б из-за "истечения срока давности".
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CoTTo
хорошо не в серию Б нас сослали
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Sarazino Genovese
Ответ Sekor
Просто минус и я могу поставить. Обоснуйте. Или опять Моратти все купил? )
Кто обоснует, что значит "завышение трансферной стоимости"?
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luu
Ответ ForzaGandzasar
Будем играть в суперлиге
Лига Конференций это не ваша ЛЧ гнилая, её и выиграть можно, а не только в финалы выходить
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Amico Megobari ®
Ответ Сэйлор Мун
настолько спокоен что уже пробежался по всем веткам и новостям, и наставил минусики ))) плак плак
настолько абсолютно
+1
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+1
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Сэйлор Мун
Ответ Amico Megobari ®
абсолютно спокоен.
настолько спокоен что уже пробежался по всем веткам и новостям, и наставил минусики ))) плак плак
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-2
-2
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sebastian1410
Ответ sayemlo
Ладно.... ,но Сити и ПСЖ сколько раз его нарушали ,и каждый раз откупались ... несправедливость ,даже Челси бан трансферов получал на год ,а эти мешки отделывались испугом
У Юве совсем другая история. Юве это публичная компания, акции которой торгуются на фондовом рынке. За рисование бухгалтерских отчетностей и манипулированием фондовыми котировками клуба грозит вплоть до уголовного преследования. У денежных мешков куда меньше статей обвинения было, чем у Юве
+3
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+3
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Amico Megobari ®
Ответ Сэйлор Мун
-15. а теперь плач.
абсолютно спокоен.
+1
0
+1
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Алексей Спирихин
Неужто Юве за старое взялся
+1
-2
-1
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Sekor
Ответ Sekor
Сейчас опять начнется нытье от гоббов, что все такие, а попали только они. Факты снова за то, что настоящий картон - это Юве.
Просто минус и я могу поставить. Обоснуйте. Или опять Моратти все купил? )
+1
0
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Сэйлор Мун
Ответ Amico Megobari ®
ну ты же болеешь
-15. а теперь плач.
0
-2
-2
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Amico Megobari ®
Ответ Сэйлор Мун
как можно болеть за этот мафиозно уголовный клуб?
ну ты же болеешь
+1
-1
0
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Южанин78
Хороший шанс доя Жозе попасть в ЛЧ.
0
0
0
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MilanLombardia
Мда открыл новости и улыбка сразу)впрочем злорадствовать не будем лишний раз,но не отметить тот факт, что в новом веке Ювентус дважды так опозорился эпично, конечно стоит!Это настоящая тень на клуб,ну т.е конкретное клеймо,которые смоются еще не скоро и только если старушка станет монашкой,но это вряд ли)
Как говорится "то ли еще будет"
+1
-2
-1
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Сэйлор Мун
как можно болеть за этот мафиозно уголовный клуб?
+1
-3
-2
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Eridan
Как итальянцы это делают? Взяли и сняли 15 очков с самого влиятельного клуба в стране. У нас себе такое даже не представить...
+4
-1
+3
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Арматурмалай
Короче опустились на свое место
0
-3
-3
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Александр Тарасенко
Наверстать 12 очков за 20 игр? Да как два пальца...
0
0
0
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sayemlo
Ответ Artem89S
На что надеялись непонятно, там отмыв на лицо, на кринже попилили десятки лямов. Теперь непопадание в ЛЧ и убытки, эта шайка недведов тупо угробила клуб)
На кринже? Это как?
0
-1
-1
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Sekor
Сейчас опять начнется нытье от гоббов, что все такие, а попали только они.
Факты снова за то, что настоящий картон - это Юве.
+1
-3
-2
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sayemlo
Ладно.... ,но Сити и ПСЖ сколько раз его нарушали ,и каждый раз откупались ... несправедливость ,даже Челси бан трансферов получал на год ,а эти мешки отделывались испугом
+6
-2
+4
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