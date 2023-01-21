Новая таблица Серии А: «Юве» упал из топ-3 на 10-е место из-за штрафа в 15 очков

Событие дня.

«Ювентус» наказали за финансовые махинации: присудили 15-очковый штраф. Причем не на следующий сезон, а сразу – то есть меняется текущая расстановка в Серии А.

Даже с таким наказанием это падение в середину таблицы – вряд ли штраф приведет к борьбе за выживание или вылету.

Вот обновленная таблица.

После 18 туров «Юве» шел на третьем месте с 37 очками – отставал на одно от «Милана» и на десять от «Наполи», был вровень с «Интером». То есть с хорошими шансами боролся за место в Лиге чемпионов и отдаленно претендовал на то, чтобы ввязаться в чемпионскую гонку с «Наполи».

Теперь у «Ювентуса» 22 очка – как у «Болоньи» и «Эмполи». Например, у «Торино» Алексея Миранчука 23 очка: соседи по Турину стали соседями и по таблице.

🏆 До еврокубковой зоны теперь 12 очков – нужно дотянуться до «Аталанты» с «Ромой», чтобы заскочить в Лигу Европы или Лигу конференций. Лига чемпионов в 15 очках, которые сейчас и отняли.

⬇️ Зона вылета на безопасном расстоянии – в этом итальянском сезоне есть три явных аутсайдера, «Верона» и «Сампдория» набрали всего по девять очков, так что в этом смысле «Юве» в безопасности.

Как думаете, сможет ли «Ювентус» за второй круг прорваться наверх или застрянет в середине таблицы?

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro