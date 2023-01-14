Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?
Есть два мнения.
«Ман Юнайтед» одержал волевую победу над «Ман Сити» – 2:1. Команда Тен Хага собралась после гола Джека Грилиша на 60-й минуте и ответила двойным ударом: на 78-й забил Бруну Фернандеш, на 82-й Маркус Рэшфорд вывел «МЮ» вперед.
Но после игры больше обсуждают не победу «МЮ», а справедливость решения судьи засчитать первый гол «МЮ».
Что произошло?
На 78-й минуте Каземиро запустил Рэшфорда за спины защитникам «Ман Сити». Проблема в том, что Рэшфорд находился в очевидном офсайде – даже без специальных ракурсов заметно, что он на несколько корпусов обходит игроков соперника.
Но Рэшфорд не касался мяча – вместе с ним улетел Бруну Фернандеш, который и нанес результативный удар. Рэшфорд стоял рядом.
Главный судья Стюарт Эттуэлл сначала зафиксировал офсайд с подачи ассистента на бровке, но видеоассистент на ВАР посоветовал засчитать гол. Сам Эттуэлл не просматривал эпизод.
Никто не спорит, что Рэшфорд был в офсайде. Главный вопрос: это активный или пассивный офсайд?
Что говорят правила?
Вот выдержка из правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на сезон-2022/23: «Футболист, находящийся в положении вне игры, когда партнер по команде касается мяча, нарушает правила только в том случае, если он активно участвует в эпизоде:
− Мешает сыграть или имеет возможность сыграть в мяч, блокируя сопернику обзор;
– Пытается сыграть в мяч;
− Совершает действие, которое влияет на способность соперника сыграть в мяч».
В правилах дополнительно указано: «Игрок, находящийся вне игры, нарушает правила, если находится на пути соперника, мешает его движению к мячу, влияет на способность соперника сыграть в мяч или бороться за мяч».
Есть мнения экспертов?
Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что Рэшфорд был в активном офсайде:
«Первый гол «МЮ» засчитывать было нельзя. Рэшфорд находился в положении вне игры, очевидно контролировал мяч, хоть и не коснулся его. Таким образом он прямо воздействовал на соперников: на защитника [Мануэля Аканджи], от которого англичанин закрывал мяч корпусом, и на вратаря, который до последней секунды не понимал, кто сыграет в мяч.
Если бы Рэшфорд остановился и пропустил мяч, вне игры бы не было, но возможность вступить в единоборство появилась бы у защитника.
Непонятно, почему не позвали к монитору арбитра, ведь эпизод требовал трактовки правил игры».
Есть и другое мнение – издание The Athletic так оценило эпизод: «Рэшфорд бежал рядом с мячом, но не трогал его, и ни один из защитников «Ман Сити» не был в состоянии дотянуться до мяча, чтобы помешать Фернандешу».
Судье стоило самому изучить эпизод на мониторе?
Правила указывают, что арбитру следовало самому ознакомиться с эпизодом: «Для субъективных решений – например, влияние игрока в офсайде на эпизод или игра рукой – рекомендуется пригласить главного судью к монитору.
Для объективных решений – например, место фола (в штрафной/вне штрафной) или фиксация игрока в положении вне игры – судью не нужно приглашать к монитору».
Как «Юнайтед» и «Сити» отреагировали на решение?
Как и ожидалось, по-разному.
Пеп Гвардиола: «Рэшфорд находится в офсайде, Бруну Фернандеш – нет. Рэшфорд отвлекал нашего вратаря и центральных защитников».
Мануэль Аканджи: «В этой ситуации я поставил [Рэшфорда] в положение вне игры, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не касался мяча, но для меня это явный офсайд».
Эрик тен Хаг: «Я могу понять позицию соперника [по голу Бруну Фернандеша]. Есть правила, но это запутанный момент для обороны. Согласно правилам, Маркус Рэшфорд не трогал мяч и не вмешивался в ситуацию. Но я могу понять «Ман Сити».
Бруну Фернандеш: «Я находился лицом к воротам. Маркус, вероятно, видел, что я в лучшей позиции. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде. Он не оказал никакого влияния на защитников».
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«Юнайтед» вплотную приблизился к «Сити» – 38 очков против 39.
«Арсенал» продолжает лидировать и автра может увеличить отрыв от «Ман Сити» до 8 очков, если в гостях победит «Тоттенхэм».
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- Дата проведения
- 14 января, 15.30, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 60 Грилиш, 1:1 – 78 Бруну Фернандеш, 2:1 – 82 Рэшфорд.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес, 90), Эриксен (Гарначо, 72), Каземиро (Мактомини, 90), Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Антони, 46), Рэшфорд (Магуайр, 90).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Грилиш, 57), Марез, Холанд.
Фото: REUTERS/Phil Noble; Gettyimages.ru/Shaun Botterill
Надо кричать тому кто будет бить или как?
1) Сити слишком часто помогали судьи в ситуациях с активным офсайдом (Сити-Уотфорд, гол Стерлинга; АВ Сити, момент Родри с Мингзом). Оба решения были позорными, но были отмазаны судейским комитетом Англии, игроками Сити и Пепом, а также болельщиками. Карма прилетела. Тот матч Сити с АВ увеличил отрыв от МЮ до 4х очков, при этом там был другой громадный скандал года в матче МЮ Шеффилд буквально за тур до этого, где арбитры ошиблись результативно 2! раза против МЮ, потом признав это тайно, но решение было публично освещено Сульшером, за что он потом был оштрафован.
2) Это больше активный офсайд, чем нет.
3) Аканджи по его же словам "оставил Решфорда в офсайде", совершив большую ошибку. Любая попытка добраться до мяча моментально активировала бы офсайд. Даже если бы он просто корпус в корпус сыграл в самый последний момент, когда Решфорд вообще встал и "передавал" мяч Бруну. Но даже там защитник просто находился рядом. Он даже борьбу не обозначил. Все любят, когда спорные эпизоды рассматриваются в пользу атакующей команды. Реш доиграл эпизод до конца, а Аканджи нет. В любом виде спорта не любят таких, как Аканджи, которые бросают играть) В современном футболе с ВАР надо доигрывать до конца.
Как болельщик МЮ доволен таким решением) Но все это СЛЕДСТВИЕ тех ошибок в матчах с Сити и в других играх, где судей отмазывали. Если бы в АПЛ был нормальный судейский комитет, эти ошибки можно было давно уже искоренить.
Но как я уже не раз приводил в пример этот эпизод:
https://www.youtube.com/watch?v=PyIwvlSMfMQ
Уверен, что у британских арбитров это до сих пор опорная рука)))
P.S. Говорят арбитра уже PGMOL отмазали. Так что ныть нет смысла фанам Сити) Все в одном цирке выступают.
Умиляет конечно, как защитники перестали бежать, несмотря на то, что бежал Бруну, а потом машут руками арбитру. Тут товарищам надо только на самих себя обижаться
Защитники Сити никак не успевали к Решфорду. Решфорд не мог им мешать.
Да и Аканджи особого рвения не проявил. Все просто смотрели на мяч.
И да это офсайд, как фан МЮ пишу.