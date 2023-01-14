Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?

Есть два мнения.

«Ман Юнайтед» одержал волевую победу над «Ман Сити» – 2:1. Команда Тен Хага собралась после гола Джека Грилиша на 60-й минуте и ответила двойным ударом: на 78-й забил Бруну Фернандеш, на 82-й Маркус Рэшфорд вывел «МЮ» вперед.

Но после игры больше обсуждают не победу «МЮ», а справедливость решения судьи засчитать первый гол «МЮ».

Что произошло?

На 78-й минуте Каземиро запустил Рэшфорда за спины защитникам «Ман Сити». Проблема в том, что Рэшфорд находился в очевидном офсайде – даже без специальных ракурсов заметно, что он на несколько корпусов обходит игроков соперника.

Но Рэшфорд не касался мяча – вместе с ним улетел Бруну Фернандеш, который и нанес результативный удар. Рэшфорд стоял рядом.

Главный судья Стюарт Эттуэлл сначала зафиксировал офсайд с подачи ассистента на бровке, но видеоассистент на ВАР посоветовал засчитать гол. Сам Эттуэлл не просматривал эпизод.

Никто не спорит, что Рэшфорд был в офсайде. Главный вопрос: это активный или пассивный офсайд?

Что говорят правила?

Вот выдержка из правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на сезон-2022/23: «Футболист, находящийся в положении вне игры, когда партнер по команде касается мяча, нарушает правила только в том случае, если он активно участвует в эпизоде:

− Мешает сыграть или имеет возможность сыграть в мяч, блокируя сопернику обзор;

– Пытается сыграть в мяч;

− Совершает действие, которое влияет на способность соперника сыграть в мяч».

В правилах дополнительно указано: «Игрок, находящийся вне игры, нарушает правила, если находится на пути соперника, мешает его движению к мячу, влияет на способность соперника сыграть в мяч или бороться за мяч».

Есть мнения экспертов?

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что Рэшфорд был в активном офсайде:

«Первый гол «МЮ» засчитывать было нельзя. Рэшфорд находился в положении вне игры, очевидно контролировал мяч, хоть и не коснулся его. Таким образом он прямо воздействовал на соперников: на защитника [Мануэля Аканджи], от которого англичанин закрывал мяч корпусом, и на вратаря, который до последней секунды не понимал, кто сыграет в мяч.

Если бы Рэшфорд остановился и пропустил мяч, вне игры бы не было, но возможность вступить в единоборство появилась бы у защитника.

Непонятно, почему не позвали к монитору арбитра, ведь эпизод требовал трактовки правил игры».

Есть и другое мнение – издание The Athletic так оценило эпизод: «Рэшфорд бежал рядом с мячом, но не трогал его, и ни один из защитников «Ман Сити» не был в состоянии дотянуться до мяча, чтобы помешать Фернандешу».

Судье стоило самому изучить эпизод на мониторе?

Правила указывают, что арбитру следовало самому ознакомиться с эпизодом: «Для субъективных решений – например, влияние игрока в офсайде на эпизод или игра рукой – рекомендуется пригласить главного судью к монитору.

Для объективных решений – например, место фола (в штрафной/вне штрафной) или фиксация игрока в положении вне игры – судью не нужно приглашать к монитору».

Как «Юнайтед» и «Сити» отреагировали на решение?

Как и ожидалось, по-разному.

Пеп Гвардиола: «Рэшфорд находится в офсайде, Бруну Фернандеш – нет. Рэшфорд отвлекал нашего вратаря и центральных защитников».

Мануэль Аканджи: «В этой ситуации я поставил [Рэшфорда] в положение вне игры, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не касался мяча, но для меня это явный офсайд».

Эрик тен Хаг: «Я могу понять позицию соперника [по голу Бруну Фернандеша]. Есть правила, но это запутанный момент для обороны. Согласно правилам, Маркус Рэшфорд не трогал мяч и не вмешивался в ситуацию. Но я могу понять «Ман Сити».

Бруну Фернандеш: «Я находился лицом к воротам. Маркус, вероятно, видел, что я в лучшей позиции. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде. Он не оказал никакого влияния на защитников».

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«Юнайтед» вплотную приблизился к «Сити» – 38 очков против 39.

«Арсенал» продолжает лидировать и автра может увеличить отрыв от «Ман Сити» до 8 очков, если в гостях победит «Тоттенхэм».

Фото: REUTERS/Phil Noble; Gettyimages.ru/Shaun Botterill