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Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Мануэль Аканджи Мануэль Аканджи
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Есть два мнения.

«Ман Юнайтед» одержал волевую победу над «Ман Сити» – 2:1. Команда Тен Хага собралась после гола Джека Грилиша на 60-й минуте и ответила двойным ударом: на 78-й забил Бруну Фернандеш, на 82-й Маркус Рэшфорд вывел «МЮ» вперед.

Но после игры больше обсуждают не победу «МЮ», а справедливость решения судьи засчитать первый гол «МЮ».

Что произошло?

На 78-й минуте Каземиро запустил Рэшфорда за спины защитникам «Ман Сити». Проблема в том, что Рэшфорд находился в очевидном офсайде – даже без специальных ракурсов заметно, что он на несколько корпусов обходит игроков соперника. 

Но Рэшфорд не касался мяча – вместе с ним улетел Бруну Фернандеш, который и нанес результативный удар. Рэшфорд стоял рядом.

Главный судья Стюарт Эттуэлл сначала зафиксировал офсайд с подачи ассистента на бровке, но видеоассистент на ВАР посоветовал засчитать гол. Сам Эттуэлл не просматривал эпизод.

Никто не спорит, что Рэшфорд был в офсайде. Главный вопрос: это активный или пассивный офсайд?

Что говорят правила?

Вот выдержка из правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на сезон-2022/23: «Футболист, находящийся в положении вне игры, когда партнер по команде касается мяча, нарушает правила только в том случае, если он активно участвует в эпизоде:

− Мешает сыграть или имеет возможность сыграть в мяч, блокируя сопернику обзор;

– Пытается сыграть в мяч;

− Совершает действие, которое влияет на способность соперника сыграть в мяч».

В правилах дополнительно указано: «Игрок, находящийся вне игры, нарушает правила, если находится на пути соперника, мешает его движению к мячу, влияет на способность соперника сыграть в мяч или бороться за мяч».

Есть мнения экспертов?

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что Рэшфорд был в активном офсайде:

«Первый гол «МЮ» засчитывать было нельзя. Рэшфорд находился в положении вне игры, очевидно контролировал мяч, хоть и не коснулся его. Таким образом он прямо воздействовал на соперников: на защитника [Мануэля Аканджи], от которого англичанин закрывал мяч корпусом, и на вратаря, который до последней секунды не понимал, кто сыграет в мяч.

Если бы Рэшфорд остановился и пропустил мяч, вне игры бы не было, но возможность вступить в единоборство появилась бы у защитника. 

Непонятно, почему не позвали к монитору арбитра, ведь эпизод требовал трактовки правил игры».

Есть и другое мнение – издание The Athletic так оценило эпизод: «Рэшфорд бежал рядом с мячом, но не трогал его, и ни один из защитников «Ман Сити» не был в состоянии дотянуться до мяча, чтобы помешать Фернандешу».

Судье стоило самому изучить эпизод на мониторе?

Правила указывают, что арбитру следовало самому ознакомиться с эпизодом: «Для субъективных решений – например, влияние игрока в офсайде на эпизод или игра рукой – рекомендуется пригласить главного судью к монитору.

Для объективных решений – например, место фола (в штрафной/вне штрафной) или фиксация игрока в положении вне игры – судью не нужно приглашать к монитору».

Как «Юнайтед» и «Сити» отреагировали на решение?

Как и ожидалось, по-разному.

Пеп Гвардиола: «Рэшфорд находится в офсайде, Бруну Фернандеш – нет. Рэшфорд отвлекал нашего вратаря и центральных защитников».

Мануэль Аканджи: «В этой ситуации я поставил [Рэшфорда] в положение вне игры, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не касался мяча, но для меня это явный офсайд».

Эрик тен Хаг: «Я могу понять позицию соперника [по голу Бруну Фернандеша]. Есть правила, но это запутанный момент для обороны. Согласно правилам, Маркус Рэшфорд не трогал мяч и не вмешивался в ситуацию. Но я могу понять «Ман Сити».

Бруну Фернандеш: «Я находился лицом к воротам. Маркус, вероятно, видел, что я в лучшей позиции. Я не знал, был ли кто-то из нас в офсайде. Он не оказал никакого влияния на защитников».

***

«Юнайтед» вплотную приблизился к «Сити» – 38 очков против 39.

«Арсенал» продолжает лидировать и автра может увеличить отрыв от «Ман Сити» до 8 очков, если в гостях победит «Тоттенхэм».

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
14 января, 15.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 60 Грилиш, 1:1 – 78 Бруну Фернандеш, 2:1 – 82 Рэшфорд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес, 90), Эриксен (Гарначо, 72), Каземиро (Мактомини, 90), Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Антони, 46), Рэшфорд (Магуайр, 90).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Грилиш, 57), Марез, Холанд.
Предупреждения:
Эриксен (64), Фред (88), Каземиро (89).

Фото: REUTERS/Phil Noble; Gettyimages.ru/Shaun Botterill

41 комментарий

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CONST_VAN_G
"и на вратаря, который до последней секунды не понимал, кто сыграет в мяч."
Надо кричать тому кто будет бить или как?
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mj23.net
Для меня лично тут три разных момента:
1) Сити слишком часто помогали судьи в ситуациях с активным офсайдом (Сити-Уотфорд, гол Стерлинга; АВ Сити, момент Родри с Мингзом). Оба решения были позорными, но были отмазаны судейским комитетом Англии, игроками Сити и Пепом, а также болельщиками. Карма прилетела. Тот матч Сити с АВ увеличил отрыв от МЮ до 4х очков, при этом там был другой громадный скандал года в матче МЮ Шеффилд буквально за тур до этого, где арбитры ошиблись результативно 2! раза против МЮ, потом признав это тайно, но решение было публично освещено Сульшером, за что он потом был оштрафован.
2) Это больше активный офсайд, чем нет.
3) Аканджи по его же словам "оставил Решфорда в офсайде", совершив большую ошибку. Любая попытка добраться до мяча моментально активировала бы офсайд. Даже если бы он просто корпус в корпус сыграл в самый последний момент, когда Решфорд вообще встал и "передавал" мяч Бруну. Но даже там защитник просто находился рядом. Он даже борьбу не обозначил. Все любят, когда спорные эпизоды рассматриваются в пользу атакующей команды. Реш доиграл эпизод до конца, а Аканджи нет. В любом виде спорта не любят таких, как Аканджи, которые бросают играть) В современном футболе с ВАР надо доигрывать до конца.
Как болельщик МЮ доволен таким решением) Но все это СЛЕДСТВИЕ тех ошибок в матчах с Сити и в других играх, где судей отмазывали. Если бы в АПЛ был нормальный судейский комитет, эти ошибки можно было давно уже искоренить.
Но как я уже не раз приводил в пример этот эпизод:
https://www.youtube.com/watch?v=PyIwvlSMfMQ
Уверен, что у британских арбитров это до сих пор опорная рука)))
P.S. Говорят арбитра уже PGMOL отмазали. Так что ныть нет смысла фанам Сити) Все в одном цирке выступают.
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Геннадий Туник
По старым трактовкам это явный офсайд,а по современным главное,что игрок находившийся в офсайде,не касался мяча.То,что он якобы при этом мешал защитникам,судья посчитал несущественным.Не было там явной помехи.
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Ахма Начоо
Ответ Артем Бреховских
Эмм, но находись Реш в противоположной стороне поля - Аканджи точно так же мог ориентироваться по нему и создавать искусственный оффсайд, что помешало бы ему догнать Бруну, это не делает его положение Реша активным, критерии совершенно не выдерживают критики
Если бы Аканджи чуть ускорился ты был бы полностью прав просто он не сразу включился в эпизод что и создаёт спорный момент я так эту ситуацию понял типо Аканджи и так не догонял Бруно а Рэш не мешал Уокеру вроде и вратарю это единственное объяснение такого решения.
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Ice81
Да всё правильно. Чистый гол)
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хавбек+
чел десять метров пробежал, пассивный офсайд тут может быть только у глоров победителя и хейтеров сити
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Quack
Уже есть анализ от The athletic и официальное заявление PGMOL (отвечают за судей и судейство), что гол чистый. Но если местные эксперты и товарищ из «але, рэф» говорят, что засчитывать было нельзя, то так и запишем конечно.
Умиляет конечно, как защитники перестали бежать, несмотря на то, что бежал Бруну, а потом машут руками арбитру. Тут товарищам надо только на самих себя обижаться
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frumkin78
Ответ Моё Моя
Анатолий Синяев не знает правил или не смотрел игру. Защитники Сити никак не успевали к Решфорду. Решфорд не мог им мешать.
Защитники Сити не успевали за Рэшфордом, но за мячом они успевали точно, если бы не Рэшфорд который стал стеной перед мячом, при этом его не касавшись(они его сбивать должны были?). Однозначное участие в эпизоде. Такой гол засчитывать нельзя.
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Контрольный выстрел
Нет никакого скандала. Есть потеря гравитации секты КР7))
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Даниил Лапарин
Ответ just man
Я болею за МЮ, но на мой взгляд, эпизод бесспорный - однозначно активный оффсайд и гол нельзя засчитывать. Даже если не по правилам, то по духу игры точно
по какому духу?)) давай красивые удары со средней в крестовину тоже засчитывать... они красивые и по духу тоже
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Артем Бреховских
Ответ Николай Ким
Рэш находится именно в активном оффсайде,так как защитники создают линию и оставляют его за ней,этим и создаётся такое отставание Аканджи от него. Да, рэшфорд не мешает Аканджи,так как тот от него сильно отстал,но это вызвано именно созданием линии оффсайда. Не будь там рывка рэшфорда,Бруно не получил бы этот мяч никак,а рэш участвовал в эпизоде находясь в оффсайде,а значит гол не должен быть засчитан.
Эмм, но находись Реш в противоположной стороне поля - Аканджи точно так же мог ориентироваться по нему и создавать искусственный оффсайд, что помешало бы ему догнать Бруну, это не делает его положение Реша активным, критерии совершенно не выдерживают критики
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Bentley B
Ответ Alda
Да тут как бы и думать то особо нечего, офсайд и фраза "он не касался" вообще тут никак не влияет. Мне понравился пост Петра Чеха про это: "Первый гол Юнайтед только что доказал, что люди, которые устанавливают правила, не понимают игру".
Петр Чех завидует положению МЮ,учитывая положение Челси.
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Ахма Начоо
Ответ Николай Ким
Рэш находится именно в активном оффсайде,так как защитники создают линию и оставляют его за ней,этим и создаётся такое отставание Аканджи от него. Да, рэшфорд не мешает Аканджи,так как тот от него сильно отстал,но это вызвано именно созданием линии оффсайда. Не будь там рывка рэшфорда,Бруно не получил бы этот мяч никак,а рэш участвовал в эпизоде находясь в оффсайде,а значит гол не должен быть засчитан.
В этом сезоне и МЮ доставалось от спорных моментов это один из немногих которые решились в нашу пользу, судья тоже схитрил если что скажет var подсказало так.
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Артем Бреховских
Зашел на спортс.ру после матча и на самом деле удивился, что появилась статья с "судейским скандалом". Мне категорически непонятно, что здесь скандального и почему Решфорд мог находиться в активном положении вне игры
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Emin Muhammetgulyyew
Короче мнение всех "экспертов" по барабану, пока Пьерлуиджи Коллина не скажет бул тут офсайд или нет
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Ахма Начоо
Рэшфорд с одной стороны мешал с другой он мешал игроку который не пытался даже доиграть момент вратарю и кто там второй был защитник им помех не было.
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В поисках смысла
Считаю, гол засчитывать было нельзя
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Моё Моя
Анатолий Синяев не знает правил или не смотрел игру.
Защитники Сити никак не успевали к Решфорду. Решфорд не мог им мешать.
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City!
Тут и по выдержке из правил непонятно как судьи могут оправдать такое решение?
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cmorblr
Когда вкусно покушал, но весь обляпался
0
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Nickolay Lyskov
Ответ Direct free kick
Позорище - гордиться такой победой, признак маленького клуба
Видимо, признак большого клуба - гордиться победой после единственного в игре удара в створ?
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xion76
Играть нужно до конца(с детства учат), что делал Уокер - просто сопровождал Бруно.
Да и Аканджи особого рвения не проявил. Все просто смотрели на мяч.
И да это офсайд, как фан МЮ пишу.
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Direct free kick
Позорище - гордиться такой победой, признак маленького клуба
+3
-4
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Токсик
Ответ Arima Baki
Эпизод однозначный, офсайд
Professional Game Match Officials Board официально признала легитимность забитого гола. Ну, можешь и дальше кричать
+4
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just man
Ответ Даниил Лапарин
Я болею за МЮ. И очень рад победе. Но спорный момент.
Я болею за МЮ, но на мой взгляд, эпизод бесспорный - однозначно активный оффсайд и гол нельзя засчитывать. Даже если не по правилам, то по духу игры точно
+4
-2
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