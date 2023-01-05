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«Они сводят игрока с ума. Это неуважение». «Челси» сбивает цену на Энцо Фернандеса – и бесит «Бенфику»

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Тренер публично возмутился.

Энцо Фернандес остается в центре внимания. После победы на ЧМ лучший молодой игрок турнира задержался в Аргентине, что не очень понравилось «Бенфике». Но португальцы если и готовы расстаться с полузащитником, то только за очень большие деньги.

В контракте Энцо прописаны отступные в 120 миллионов евро – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» эта сумму несколько остудила, а вот «Челси», как сообщалось на днях, практически согласовал трансфер. Например, об этом написал Джанлука Ди Марцио.

Однако не все так гладко.

120 млн евро «Челси» все-таки не предлагал. Клуб торгуется и хочет включить в сделку других игроков

В чем же проблема, если англичане просто активируют опцию выкупа? На самом деле все чуть сложнее.

• Оказалось, что «Челси» гораздо дальше от сделки, чем было впечатление изначально. Клубы все еще не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат. The Athletic пишет, что владельцы «Челси», президент «Бенфики» Руй Кошта и агент игрока Жорже Мендеш встретились в Лондоне, но так и не пришли к соглашению.

Фабрицио Романо добавляет, что последнее предложение лондонцев – 85 миллионов евро. По его данным, «Челси» никогда не предлагал за аргентинца 120 млн. Record сообщает, что «Челси» предлагал 90 млн плюс Хакима Зиеша. Помимо этого англичане готовы отдать «Бенфике» в аренду форварда Давида Фофана и полузащитника Андрея Сантоса.

Лондонцы хотят сбить цену: аргументируют тем, что ни один клуб не заплатит сумму, прописанную как отступные. Кошта же готов рассматривать только 120 миллионов – не меньше.

«Бенфика» не спешит расставаться с аргентинцем, которого сама подписала из «Ривер Плейта» всего полгода назад. Португальцы летом продали Дарвина Нуньеса за 100 миллионов евро (с учетом бонусов), поэтому в срочных деньгах точно не нуждаются.

Сделка пока далековато, а тренер «Бенфики» уже раздражен. Обвинил «Челси» в неуважении

Переговоры явно трудные.

• Если лондонцы и согласятся на требования «Бенфики» по цене, наверняка будут платить не все сразу. Ранее сообщалось, что клубы договорились о трех траншах примерно по 40 миллионов. В таком случае придется выплатить дополнительные 7 миллионов – проценты.

Потенциальные 127 млн евро – место в топ-6 самых дорогих покупок за всю историю футбола. Больше платили только за Неймара (222 млн), Килиана Мбаппе (180 млн), Усмана Дембеле (140 млн), Филиппе Коутиньо (135 млн) и Жоау Феликса (127,2 млн).

• Фабрицио Романо пишет, что переговоры пока в тупике, а новую встречу стороны пока не назначили. Прогнозов по этому поводу нет.

При этом с резким заявлением выступил тренер «Бенфики» Рогер Шмидт. Немец обвинил «Челси» в неуважении:

«Во-первых, Энцо хороший человек и неординарный игрок. Мы хотим, чтобы он остался. Конечно, ситуация непростая, он выиграл чемпионат мира, поступили предложения, на кону большие деньги. Он молодой футболист, нормально, что он думает об этом и сбит с толку. Думаю, мы все можем это понять. Он замечательный парень.

Ему не разрешили поехать в Аргентину, но он пропустил две тренировки – это неприемлемо и будет иметь последствия. Однако мы не хотим его продавать. Никто не хочет продавать – ни я, ни президент, никто.

У Энцо есть пункт в контракте – если он хочет уйти и кто-то активирует этот пункт, мы ничего не сможем сделать и, вероятно, потеряем игрока.

Есть клуб, которому нужен наш игрок, и они знают, что мы не хотим его продавать. Они пытались переманить игрока, хотя знают, что могут заполучить его только в том случае, если выплатят отступные. То, что они делают, неуважительно, они сводят игрока с ума. Они делают вид, что собираются заплатить отступные, а затем хотят вести переговоры дальше. Не так устанавливают хорошие отношения между клубами, когда кто-то хочет подписать игрока.

Больше я об этом ничего не скажу, вы знаете мою позицию».

Под Новый год «Бенфика» также выпустила заявление о намерении сохранить Энцо до конца сезона. Прошлым летом португальцы заплатили за 21-летнего полузащитника всего 10 миллионов евро – он провел за клуб 25 матчей, в них забил три мяча и отдал пять голевых. А потом поехал на чемпионат мира, помог Аргентине выиграть золото – и вскружил голову европейским топ-клубам.

21-летний Энцо Фернандес по кличке Толстяк изменил игру Аргентины. Он один из лучших распасовщиков Европы в этом сезоне

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos

26 комментариев

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Alda
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Игрок хочет перейти в Челси, Бенфика бахнула нереальную сумму и не хочет уступать, хотя игрок близко этих денег не стоит. Тренер Бенфики - виноваты в Челси.
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Руслан Бекух
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Типичный Челси - покупает игрока на хайпе. Следующим летом его цена будет в два раза ниже.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Андрей
А вообще новые боссы Челси сами виноваты. Хаотичные летние покупки с диким оверпрайсом - Фофана, Кукурелья и иже с ними - дали понять клубам, что Боэли надо доить до последнего. И выдоят же.
Ты не переживай, скоро арсенал сдаётся и улетит на своё любимое шестое место !
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Cearvm
Цена Фернандеса - 55 млн евро. И это после корректировки после ЧМ на 20 миллионов, которая не факт, что оправдана - все-таки игрок молодой, всякое случается. А тренеру Бенфики еще хватает наглости говорить, что Челси мучает игрока... Так это Бенфика его мучает, не продает за 90 миллионов с Зиешом и бонусами, хотя это гораздо выше его реальной стоимости. Отступные же всегда завышены, обычно за них никто не покупает, только клубы разводят.
Все четко расписал ! Плюсануть не могу, но плюсую комментарием
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AlistarOvereem
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Бенфика на очень тонкой грани торгуется, если Челси правда предлагает 80 млн. Сейчас цена завышена за счет чемпионства Аргентины, через 2-3 года и 40 млн за него никто не даст.
Конечно, мое мнение - дилетанта, но я не понимаю откуда цена такая взялась, из-за отступных?
Если выделить лучших в этой Аргентине, вряд ли Энцо попадает в ТОП-5 лучших.
Чем он сильнее Ковачича и даже Галлахера?
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aslvowk@mail.ru
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Сейчас эксперты спортсру объяснят нубам из клубов АПЛ, как нужно вести бизнес и оценивать стоимость игроков. А то ведь АПЛ совершенно случайно столько денег имеет, и там бы все давно обанкротились без экспертных подсказок пользователей спортса.
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Исмаилгаджи Хачалов
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Ответ obid
Не стоит вообще никого покупать из этих аргентинских чемпионов за оверпрайс. До этого они играли не особо, с чего бы после чм они должны стать мегакрутыми с ценниками по 120 млн.? Энцо стоит максимум 40-50, Макаллистер - 25-30.
МакАллистер 25? За такие деньги даже английское дерево не возможно купить
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d.xoxlov
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Надо было предлагать 80 и пару фофанов.
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sashka.loker
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Ответ Cearvm
Цена Фернандеса - 55 млн евро. И это после корректировки после ЧМ на 20 миллионов, которая не факт, что оправдана - все-таки игрок молодой, всякое случается. А тренеру Бенфики еще хватает наглости говорить, что Челси мучает игрока... Так это Бенфика его мучает, не продает за 90 миллионов с Зиешом и бонусами, хотя это гораздо выше его реальной стоимости. Отступные же всегда завышены, обычно за них никто не покупает, только клубы разводят.
Обычно клуб-покупатель договаривается с игроком после того как договорился с клубом. Челси сказал что выплатит отступные, Бенфика дала добро на переговоры синих с игроком, те договорились и вернулись к Бенфике с новым предложением ниже изначального, которое Бенфику не устраивает.
Челси в этой истории реально поступили как шулеры
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last_guard
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он стоит в 2 раза меньше чем отступные за него. Чтобы бы из ноу нейма получить ценрик в 120 млн надо на чм сыграть как Месси, Мбаппе ну или на худой конец как Гонсалу Рамуш
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med-a-lion
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Ответ obid
Не стоит вообще никого покупать из этих аргентинских чемпионов за оверпрайс. До этого они играли не особо, с чего бы после чм они должны стать мегакрутыми с ценниками по 120 млн.? Энцо стоит максимум 40-50, Макаллистер - 25-30.
причем скорее не 50 и 30, а 40 и 25
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obid
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Не стоит вообще никого покупать из этих аргентинских чемпионов за оверпрайс. До этого они играли не особо, с чего бы после чм они должны стать мегакрутыми с ценниками по 120 млн.?
Энцо стоит максимум 40-50, Макаллистер - 25-30.
+20
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justbored
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Этот чав закончит в Спартаке Москва через три года.
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динамовец1923
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Чё так сложно, играйте в футбол
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Dan Kennedy
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Ответ Ноно Гомес
Португальский молодняк полузащитник тоже хорошо показал себя помним, купил даже Бавария, щас по моему во Франции играет... Фамилию забыл... Как бы также не получилось...
Ренато Саншеш, да и не играет вроде особо, на лавке ПСЖ.
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Олег Кузнецов
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Бенфика наглеет, когда Челси предлагает 90 млн, а ее обвиняют в неуважении. Я бы на месте Челси прервал переговоры.)
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Giggs888
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Ответ Ноно Гомес
Португальский молодняк полузащитник тоже хорошо показал себя помним, купил даже Бавария, щас по моему во Франции играет... Фамилию забыл... Как бы также не получилось...
Саншеш
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Андрей
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А вообще новые боссы Челси сами виноваты. Хаотичные летние покупки с диким оверпрайсом - Фофана, Кукурелья и иже с ними - дали понять клубам, что Боэли надо доить до последнего. И выдоят же.
+26
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Эль Иберико
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Че-то совсем обнаглели челсюки.
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Alexzers
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Фернандес еще не известно в какого игрока вырастит) а Бенфика хочет 120. Смешные ребята, через пару сезонов, если вообще Фернандес будет держать уровень, да и сам он не подпишет следующий контракт с Бенфикой, так как захочет в чемпионат и клуб который на виду в топе. а это Барса или Реал или АПЛ. Так что Бенфика потом будет локти кусать, когда игрок уйдет за сумму в разы меньше чем 120, а то и вообще бесплатно.
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Ноно Гомес
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Португальский молодняк полузащитник тоже хорошо показал себя помним, купил даже Бавария, щас по моему во Франции играет... Фамилию забыл... Как бы также не получилось...
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ratkke
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Когда-нибудь этот пузырь лопнет. Энцо и Мудрики по 80лямов
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Андрей
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Я думаю, Бенфике стоит прервать все контакты с Челси и добавить телефон Боэли в чёрный список. Летом продадут парня без проблем за нужные деньги без этого американского цирка.
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Demyan Grachev
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Ответ achrustalev
При Абрамовиче такого не было. Сколько нужно, столько и платили.
На деньги покорных глубинариев рабинович чувствовал себя прекрасно))
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Cearvm
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Цена Фернандеса - 55 млн евро. И это после корректировки после ЧМ на 20 миллионов, которая не факт, что оправдана - все-таки игрок молодой, всякое случается. А тренеру Бенфики еще хватает наглости говорить, что Челси мучает игрока... Так это Бенфика его мучает, не продает за 90 миллионов с Зиешом и бонусами, хотя это гораздо выше его реальной стоимости. Отступные же всегда завышены, обычно за них никто не покупает, только клубы разводят.
+18
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