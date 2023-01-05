«Они сводят игрока с ума. Это неуважение». «Челси» сбивает цену на Энцо Фернандеса – и бесит «Бенфику»

Тренер публично возмутился.

Энцо Фернандес остается в центре внимания. После победы на ЧМ лучший молодой игрок турнира задержался в Аргентине, что не очень понравилось «Бенфике». Но португальцы если и готовы расстаться с полузащитником, то только за очень большие деньги.

В контракте Энцо прописаны отступные в 120 миллионов евро – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» эта сумму несколько остудила, а вот «Челси», как сообщалось на днях, практически согласовал трансфер. Например, об этом написал Джанлука Ди Марцио.

Однако не все так гладко.

120 млн евро «Челси» все-таки не предлагал. Клуб торгуется и хочет включить в сделку других игроков

В чем же проблема, если англичане просто активируют опцию выкупа? На самом деле все чуть сложнее.

• Оказалось, что «Челси» гораздо дальше от сделки, чем было впечатление изначально. Клубы все еще не могут договориться о сумме трансфера и графике выплат. The Athletic пишет, что владельцы «Челси», президент «Бенфики» Руй Кошта и агент игрока Жорже Мендеш встретились в Лондоне, но так и не пришли к соглашению.

Фабрицио Романо добавляет, что последнее предложение лондонцев – 85 миллионов евро. По его данным, «Челси» никогда не предлагал за аргентинца 120 млн. Record сообщает, что «Челси» предлагал 90 млн плюс Хакима Зиеша. Помимо этого англичане готовы отдать «Бенфике» в аренду форварда Давида Фофана и полузащитника Андрея Сантоса.

Лондонцы хотят сбить цену: аргументируют тем, что ни один клуб не заплатит сумму, прописанную как отступные . Кошта же готов рассматривать только 120 миллионов – не меньше.

«Бенфика» не спешит расставаться с аргентинцем, которого сама подписала из «Ривер Плейта» всего полгода назад. Португальцы летом продали Дарвина Нуньеса за 100 миллионов евро (с учетом бонусов), поэтому в срочных деньгах точно не нуждаются.

Сделка пока далековато, а тренер «Бенфики» уже раздражен. Обвинил «Челси» в неуважении

Переговоры явно трудные.

• Если лондонцы и согласятся на требования «Бенфики» по цене, наверняка будут платить не все сразу. Ранее сообщалось, что клубы договорились о трех траншах примерно по 40 миллионов. В таком случае придется выплатить дополнительные 7 миллионов – проценты.

Потенциальные 127 млн евро – место в топ-6 самых дорогих покупок за всю историю футбола. Больше платили только за Неймара (222 млн), Килиана Мбаппе (180 млн), Усмана Дембеле (140 млн), Филиппе Коутиньо (135 млн) и Жоау Феликса (127,2 млн).

• Фабрицио Романо пишет, что переговоры пока в тупике, а новую встречу стороны пока не назначили. Прогнозов по этому поводу нет.

При этом с резким заявлением выступил тренер «Бенфики» Рогер Шмидт. Немец обвинил «Челси» в неуважении:

«Во-первых, Энцо хороший человек и неординарный игрок. Мы хотим, чтобы он остался. Конечно, ситуация непростая, он выиграл чемпионат мира, поступили предложения, на кону большие деньги. Он молодой футболист, нормально, что он думает об этом и сбит с толку. Думаю, мы все можем это понять. Он замечательный парень.

Ему не разрешили поехать в Аргентину, но он пропустил две тренировки – это неприемлемо и будет иметь последствия. Однако мы не хотим его продавать. Никто не хочет продавать – ни я, ни президент, никто.

У Энцо есть пункт в контракте – если он хочет уйти и кто-то активирует этот пункт, мы ничего не сможем сделать и, вероятно, потеряем игрока.

Есть клуб, которому нужен наш игрок, и они знают, что мы не хотим его продавать. Они пытались переманить игрока, хотя знают, что могут заполучить его только в том случае, если выплатят отступные. То, что они делают, неуважительно, они сводят игрока с ума. Они делают вид, что собираются заплатить отступные, а затем хотят вести переговоры дальше. Не так устанавливают хорошие отношения между клубами, когда кто-то хочет подписать игрока.

Больше я об этом ничего не скажу, вы знаете мою позицию».

Под Новый год «Бенфика» также выпустила заявление о намерении сохранить Энцо до конца сезона. Прошлым летом португальцы заплатили за 21-летнего полузащитника всего 10 миллионов евро – он провел за клуб 25 матчей, в них забил три мяча и отдал пять голевых. А потом поехал на чемпионат мира, помог Аргентине выиграть золото – и вскружил голову европейским топ-клубам.

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos