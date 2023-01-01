Цифра дня: 7 очков отрыва у «Арсенала» от «Сити». Закончили год идеально
Выиграли и воспользовались ошибкой.
По итогам субботы лондонский «Арсенал» на два очка увеличил отрыв от «Манчестер Сити» – благодаря собственной победе над «Брайтоном» и ничьей конкурента в домашнем матче с «Эвертоном».
Теперь между главными участниками чемпионской гонки в АПЛ – семь очков.
«Сити» играл чуть раньше, быстро повел благодаря Эрлингу Холанду (ну а как еще), но в середине второго тайма пропустил – когда Демарар Грей положил в девятку. Пеп Гвардиола даже при неустраивающем ничейном счете не делал замен до 87-й минуты, там выпустил троих участников чемпионата мира, но не успел помочь даже Хулиан Альварес – 1:1.
У «Арсенала» все получилось, причем уверенно: Букайо Сака забил уже на 66-й секунде (самый быстрый гол клуба почти за десять лет, с Уолкотта-2013), Мартин Эдегор добавил к концу первого тайма, в начале второго повели уже 3:0 благодаря Эдварду Нкетиа, который забил третий раз за три матча. А обмен голами в концовке ни на что не повлиял – забрали игру со счетом 4:2.
Для лондонцев это четвертая победа в АПЛ подряд, в то время как у «Сити» на таком же отрезке пять потерянных очков (перед паузой на ЧМ проиграли «Брентфорду») – отсюда и выросший отрыв.
Дальше у «Арсенала» матч с прорывным по итогам 2022-го «Ньюкаслом» с третьего места (играют 3 января), а «Сити» предстоит жесткий отрезок из «Челси» (5 января), «Юнайтед» (14-го) и «Тоттенхэма» (19-го) подряд.
Весьма вероятно, январь и будет одним из ключевых в погоне Пепа за Микелем Артетой.
Артета – мой герой года. Шутки про доминатора уже не в тему
- Дата проведения
- 31 декабря, 20.30, «Фалмер»
- Голы:
- 0:1 – 2 Сака, 0:2 – 39 Эдегор, 0:3 – 47 Нкетиа, 1:3 – 65 Митома, 1:4 – 71 Мартинелли, 2:4 – 77 Фергюсон.
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Брайтон –
Санчес, Лэмпти, Данк, Колуилл, Эступиньян, Лаллана (Сармиенто, 61), Гросс, Марч (Энсисо, 76), Гилмор, Митома, Троссард (Фергюсон, 60).
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 60), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 60), Джака, Парти (Эль-Ненни, 74), Эдегор (Холдинг, 87), Сака, Нкетиа, Мартинелли.
Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images
А дальше Ньюкасл...