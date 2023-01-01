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Цифра дня: 7 очков отрыва у «Арсенала» от «Сити». Закончили год идеально

Эдвард Нкетиа Эдвард Нкетиа
Микель Артета Микель Артета
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Выиграли и воспользовались ошибкой.

По итогам субботы лондонский «Арсенал» на два очка увеличил отрыв от «Манчестер Сити» – благодаря собственной победе над «Брайтоном» и ничьей конкурента в домашнем матче с «Эвертоном».

Теперь между главными участниками чемпионской гонки в АПЛ – семь очков.

«Сити» играл чуть раньше, быстро повел благодаря Эрлингу Холанду (ну а как еще), но в середине второго тайма пропустил – когда Демарар Грей положил в девятку. Пеп Гвардиола даже при неустраивающем ничейном счете не делал замен до 87-й минуты, там выпустил троих участников чемпионата мира, но не успел помочь даже Хулиан Альварес – 1:1.

У «Арсенала» все получилось, причем уверенно: Букайо Сака забил уже на 66-й секунде (самый быстрый гол клуба почти за десять лет, с Уолкотта-2013), Мартин Эдегор добавил к концу первого тайма, в начале второго повели уже 3:0 благодаря Эдварду Нкетиа, который забил третий раз за три матча. А обмен голами в концовке ни на что не повлиял – забрали игру со счетом 4:2.

Для лондонцев это четвертая победа в АПЛ подряд, в то время как у «Сити» на таком же отрезке пять потерянных очков (перед паузой на ЧМ проиграли «Брентфорду») – отсюда и выросший отрыв.

Дальше у «Арсенала» матч с прорывным по итогам 2022-го «Ньюкаслом» с третьего места (играют 3 января), а «Сити» предстоит жесткий отрезок из «Челси» (5 января), «Юнайтед» (14-го) и «Тоттенхэма» (19-го) подряд.

Весьма вероятно, январь и будет одним из ключевых в погоне Пепа за Микелем Артетой.

Артета – мой герой года. Шутки про доминатора уже не в тему

Брайтон – Арсенал 2:4 (0:2, 2:2)
Дата проведения
31 декабря, 20.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Сака, 0:2 – 39 Эдегор, 0:3 – 47 Нкетиа, 1:3 – 65 Митома, 1:4 – 71 Мартинелли, 2:4 – 77 Фергюсон.
БрайтонСанчес, Лэмпти, Данк, Колуилл, Эступиньян, Лаллана (Сармиенто, 61), Гросс, Марч (Энсисо, 76), Гилмор, Митома, Троссард (Фергюсон, 60).
АрсеналРэмсдейл, Уайт (Томиясу, 60), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 60), Джака, Парти (Эль-Ненни, 74), Эдегор (Холдинг, 87), Сака, Нкетиа, Мартинелли.
Предупреждения:
Гилмор (45), Габриэл (45), Парти (45), Сака (54), Марч (57), Сармиенто (81).

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images

14 комментариев

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Andrey Kulchitsky
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Ответ МТБ
Да, но вы так говорите, будто Аллисон, ВВД или Салах до Клоппа котировались как убер-топ игроки по 200 лямов каждый. Это вы сегодня знаете Салаха, но он на этот уровень вышел при КЛоппе, а после Ромы или Фио он был чуть известнее Саки
Аллисон и Ван Дейк били трансферные рекорды. тяжело даже вспомнить другого тренера, в которого самые дорогие игроки сразу на две позиции.
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Юра Трутнев
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Спасибо за великолепные эмоции команде, за которую болею больше 20 лет! Не так много позитива было в этом году! Футбол делает нашу жизнь лучше!
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Azat Muratbaev
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Такие хорошие новости для нового года. Первое пожелание было наше чемпионство! Вперед Пушкари!
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Anonymous
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Я думаю МЮ отомстит МС, они явно сейчас на ходу
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Stewee
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Ответ iegord
Но до 3 финалов лч Арсеналу пока как до неба, так что сравнение не совсем корректное
Так выигран только 1. Через лет 15 большинство забудет, к сожалению, про финалы эти.
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МТБ
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Ответ Stewee
Забавно, что если Арсенал станет чемпионом, то Артета сравняется по чемпионствам с Клоппом. Без Алиссонов, ВВД, Салахов и т.д.
Да, но вы так говорите, будто Аллисон, ВВД или Салах до Клоппа котировались как убер-топ игроки по 200 лямов каждый. Это вы сегодня знаете Салаха, но он на этот уровень вышел при КЛоппе, а после Ромы или Фио он был чуть известнее Саки
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iegord
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Ответ Stewee
Забавно, что если Арсенал станет чемпионом, то Артета сравняется по чемпионствам с Клоппом. Без Алиссонов, ВВД, Салахов и т.д.
Но до 3 финалов лч Арсеналу пока как до неба, так что сравнение не совсем корректное
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Stewee
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Забавно, что если Арсенал станет чемпионом, то Артета сравняется по чемпионствам с Клоппом. Без Алиссонов, ВВД, Салахов и т.д.
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Антон Казанский
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Сегодня, когда при счёте 0:3 начался валидол, я сразу вспомнил памятный матч с Ньюкаслом. Отпустило только после финального свистка...

А дальше Ньюкасл...
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Иван Петров
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Ученик превзошёл учителя
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Рустам Гарипов
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Ответ Андрей
Лучшая команда Англии в 2022-м.
Во второй половине если только, в первой половине ливерпуль по любому
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Arima Baki
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Эдегор просто нечто, рядом с ним Мартинелли и Сака прогрессируют очень быстро
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Слава Каплунов
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Арсенальчик чемпик :)
+6
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Андрей
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Лучшая команда Англии в 2022-м.
+13
0
+13
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