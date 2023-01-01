Цифра дня: 7 очков отрыва у «Арсенала» от «Сити». Закончили год идеально

Выиграли и воспользовались ошибкой.

По итогам субботы лондонский «Арсенал» на два очка увеличил отрыв от «Манчестер Сити» – благодаря собственной победе над «Брайтоном» и ничьей конкурента в домашнем матче с «Эвертоном».

Теперь между главными участниками чемпионской гонки в АПЛ – семь очков.

«Сити» играл чуть раньше, быстро повел благодаря Эрлингу Холанду (ну а как еще), но в середине второго тайма пропустил – когда Демарар Грей положил в девятку. Пеп Гвардиола даже при неустраивающем ничейном счете не делал замен до 87-й минуты, там выпустил троих участников чемпионата мира, но не успел помочь даже Хулиан Альварес – 1:1.

У «Арсенала» все получилось, причем уверенно: Букайо Сака забил уже на 66-й секунде (самый быстрый гол клуба почти за десять лет, с Уолкотта-2013), Мартин Эдегор добавил к концу первого тайма, в начале второго повели уже 3:0 благодаря Эдварду Нкетиа, который забил третий раз за три матча. А обмен голами в концовке ни на что не повлиял – забрали игру со счетом 4:2.

Для лондонцев это четвертая победа в АПЛ подряд, в то время как у «Сити» на таком же отрезке пять потерянных очков (перед паузой на ЧМ проиграли «Брентфорду») – отсюда и выросший отрыв.

Дальше у «Арсенала» матч с прорывным по итогам 2022-го «Ньюкаслом» с третьего места (играют 3 января), а «Сити» предстоит жесткий отрезок из «Челси» (5 января), «Юнайтед» (14-го) и «Тоттенхэма» (19-го) подряд.

Весьма вероятно, январь и будет одним из ключевых в погоне Пепа за Микелем Артетой.

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images