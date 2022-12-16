Яркий рестарт АПЛ: камбэк «Тоттенхэма» с 0:2, рекорд и оскорбления Кейна

Сильный сюжет первого же матча.

АПЛ вернулась – первые матчи после чемпионата мира проводят ровно в Boxing Day. «Брентфорду» принимал «Тоттенхэм», и они дали хорошее шоу.

«Брентфорд» забил уже на 15-й минуте, когда не самый известный немец Витали Янельт закатил в пустые ворота с нескольких метров, в начале второго тайма повели даже 2:0 – благодаря Айвену Тоуни.

Форварда пока не дисквалифицировали, хотя претензий по ставкам уже 200 с лишним, так что он продолжает зажигать, не зря он в топе самых эффективных для фэнтези-турнира – занес еще

Но команда Антонио Конте перевернула матч.

На 65-й минуте Клеман Лангле навесил в штрафную на Харри Кейна – форвард перевисел защитника «Брентфорда», головой переправил мяч в ворота и доказал, что запоротый 11-метровый в четвертьфинале ЧМ-2022 его не сломал.

Теперь Кейн с семью голами в 10 матчах – лучший бомбардир АПЛ в Boxing Day.

Гол капитана зарядил «Тоттенхэм»: через шесть минут лондонцы сравняли.

После прострела Деяна Кулусевски с правого фланга мяч от защитника «Брентфорда» отрикошетил к Пьеру-Эмилю Хейбьергу и датчанин с близкого расстояния отправил его в девятку.

На 2:2 и закончили.

Несколько любопытных деталей.

•‎ За «Тоттенхэм» не играл французский вратарь Уго Льорис – ему дали отдохнуть после ЧМ-2022, где его сборная дошла до финала. Зато весь матч отпахал хорват Иван Перишич, который тоже только вернулся из Катара. Его сборная там дошла до полуфинала и играла за третье место, то есть полузащитник освободился всего на день раньше.

•‎ Фанаты «Брентфорда» в начале матча вроде бы поддержали Кейна. Но потом скандировали: «Ты подвел своих». Харри ответил голом – максимально по-футбольному.

•‎ Ненависть фанатов «Брентфорда» наверняка связана еще и с тем, что на ЧМ не взяли Тоуни. Он идеально бьет пенальти – реализовал в карьере 26 пенальти из 27 (в АПЛ – 8 из 8). Но Гарета Саутгейта не впечатлила ни реализация Айвена, ни его хорошая форма перед турниром – и форвард остался в Англии.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein