«Барса» и «МЮ» сыграют в Лиге Европы – а ведь когда-то рубились в финалах ЛЧ! Вот их главные матчи
Лео и Криш, Гвардиола и Фергюсон.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов прошла без «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», которые когда-то регулярно играли в плей-офф и периодически добирались до решающих матчей.
Сейчас оба клуба в кризисе: каталонцы уже два сезона подряд проваливаются из группы ЛЧ в Лигу Европы, а англичане теперь и вовсе не добираются до главного еврокубка.
Как результат – «Барса» и «МЮ» сыграют друг против друга в стыках Лиги Европы (победитель пройдет в 1/8 финала). Хави уже пожаловался на «худший жребий из возможных» и заявил, что Роналду по-прежнему может делать разницу (у португальца, к слову, 20 голов в 34 матчах с «Барселоной»).
Самое время вспомнить, как эти команды рубились между собой в еврокубках. Не будем уходить слишком уж далеко, начнем с эпохи Алекса Фергюсона.
Финал Кубка кубков-1990/91: победный гол из офсайда и спасение после удара Лаудрупа
Фергюсон возглавил «МЮ» в 1986-м и через пять лет привел к европейскому трофею – первому со времен другого шотландца Мэтта Басби (Кубок европейских чемпионов-1968). Получилось триумфальное возвращение английского футбола в еврокубки после пятилетнего запрета из-за Эйзельской трагедии.
В роттердамском финале дублем во втором тайме стрельнул Марк Хьюз, на что «Барса» ответила только одним голом в исполнении Роналда Кумана. Правда, потом даже Фергюсон признал, что Марк забивал победный мяч из офсайда.
К первому евротитулу с «МЮ» Фергюсон шел почти 5 лет: от 21-го места в Англии до победы над «Барсой» Кройффа
На последних минутах Микаэль Лаудруп мог сравнять, но Клейтон Блэкмор спас пустые ворота.
«Это спасение важнее любого из 26 моих голов за «Юнайтед», – отметил Блэкмор в автобиографии. – Тот момент был последним шансом «Барсы», так что мой вынос привел к победе – первой для Англии после 5-летней дисквалификации из-за Эйзельской трагедии».
Групповой этап ЛЧ-1994/95: разгром на «Камп Ноу», который не пустил «Юнайтед» в плей-офф
В следующий раз команды встретились уже в группе ЛЧ. Матч на «Олд Траффорд» завершился яркими 2:2: первым снова забил Хьюз, но каталонцы еще до перерыва сравняли (Ромарио), а вскоре вышли вперед. Ли Шарп спас «Юнайтед» на 80-й минуте.
На «Камп Ноу» такой борьбы не получилось: дубль Христо Стоичкова, а также голы Ромарио и Альберто Феррера привели к разгрому гостей – 4:0.
Сюрприз, но с первого места в группе в итоге вышел шведский «Гетеборг». «Барса» по дополнительным показателям обошла «МЮ» – и прорвалась в плей-офф со второго места. Правда, шведы и каталонцы вылетели в первом же раунде.
Групповой этап ЛЧ-1998/99: две эпичные ничьи с 12 голами, а за ними – великий камбэк в финале
Четыре года спустя «Юнайтед» отомстил. Вновь групповой этап ЛЧ, но на этот раз за бортом плей-офф осталась «Барса».
Оба матча получились мегарезультативными.
На «Олд Траффорд» хозяева повели 2:0 уже к 24-й минуте – по голу забили Райан Гиггз и Пол Скоулз. Однако к концу часа игры команда Фегюсона растеряла все преимущество – сравняли каталонцы ударом с пенальти. Вскоре Дэвид Бекхэм вновь вывел «МЮ» вперед, но «Барса» заработала еще один 11-метровый и увезла ничью 3:3.
На «Камп Ноу» команды выдали еще один спектакль. «Барселона» забила уже на первой минуте, но затем пропустила трижды. Ривалдо пришлось спасать дублем – снова 3:3!
«Юнайтед» пристроился на втором месте вслед за «Баварией», с которой тоже дважды сыграл вничью (2:2 в Мюнхене и 1:1 в Манчестере). А затем эти же команды встретились в финале, выдав самую сумасшедшую концовку в истории. Вы помните: Шерингем и Сульшер перевернули игру в компенсированное время (2:1) и принесли «МЮ» первую победу в турнире с 1968-го.
Полуфинал ЛЧ-2007/08: гол Скоулза, который вывел «Юнайтед» в победный московский финал
На этот раз противостояние ограничилось всего одним голом. До великой «Барсы» оставалось совсем недолго, но пока это была не она. Все решил пушечный удар Пола Скоулза в Манчестере – Лео Месси в ответ ничего не смог.
В памятном московском финале против «Челси» манкунианцы в третий и пока последний раз забрали кубок ЛЧ себе.
Финал ЛЧ-2008/09: начало эпохи Гвардиолы
Финал, где впервые проиграл «Манчестер Юнайтед». До этого клуб трижды добирался до решающего матча и всегда побеждал. Но с той командой Пепа Гвардиолы не могли справиться даже Ферги с Криштиану в составе. Гол Самюэля Это′О и точный удар головой от Месси привели к уверенным 2:0.
Пеп стал самым молодым тренером, побеждавшим в Лиге чемпионов. А «Барса» в том сезоне первой из испанских клубов сделала требл: взяли чемпионат, Кубок Испании и ЛЧ.
Финал ЛЧ-2010/11: вторая попытка переиграть Пепа
Два года спустя команды вновь добрались до решающего матча. Стадион «Уэмбли» не помог Фергюсону – «Юнайтед» вновь не справился с бандой Гвардиолы.
На голы Педро, Месси (игрок матча) и Давида Вильи англичане ответили только мячом Уэйна Руни. Позднее Фергюсон комплиментарно отзывался о сопернике в автобиографии:
«Барселона» была сильнейшей командой мира, с которой доводилось встречаться моему «Манчестер Юнайтед». Ту группу чемпионов, собранную вокруг Лионеля Месси, обыграть было очень непросто. У меня нет чувства зависти. Да, мне обидно, что мы проиграли, но я не завидую».
Хави сыграл в обоих финалах, во втором носил капитанскую повязку.
Четвертьфинал ЛЧ-2018/19: еще две сухие победы «Барсы»
С учетом двух финалов «Барселона» победила уже в четырех последних матчах против «МЮ». Две последние победы – из четвертьфинала четырехлетней давности. «Барса» не почувствовала сопротивления: 1:0 в Манчестере (автогол Шоу) и 3:0 в Барселоне (дубль Месси и мяч Фелипе Коутиньо).
Правда, «Барса» тогда эпично вылетела в полуфинале: после 3:0 в первом матче с «Ливерпулем», в отвеной игре на «Энфилде» каталонцы влетели 0:4.
После того полуфинала дела у «Барселоны» только хуже: четвертьфинал, 1/8 финала и вот уже два сезона подряд клуб останавливается на групповом этапе ЛЧ. «МЮ» же только в прошлом сезоне впервые с 2019-го добрался до 1/8 финала, больше времени проводя в Лиге Европы.
Пора возвращаться на топ-уровень – но пока оба клуба ждут разборки в ЛЕ.
Кто-то не попадет в топ-16 даже этого турнира.
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Mark Thompson, David Rogers
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