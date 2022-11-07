«Барса» и «МЮ» сыграют в Лиге Европы – а ведь когда-то рубились в финалах ЛЧ! Вот их главные матчи

Лео и Криш, Гвардиола и Фергюсон.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов прошла без «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», которые когда-то регулярно играли в плей-офф и периодически добирались до решающих матчей.

Сейчас оба клуба в кризисе: каталонцы уже два сезона подряд проваливаются из группы ЛЧ в Лигу Европы, а англичане теперь и вовсе не добираются до главного еврокубка.

Как результат – «Барса» и «МЮ» сыграют друг против друга в стыках Лиги Европы (победитель пройдет в 1/8 финала). Хави уже пожаловался на «худший жребий из возможных» и заявил, что Роналду по-прежнему может делать разницу (у португальца, к слову, 20 голов в 34 матчах с «Барселоной»).

Самое время вспомнить, как эти команды рубились между собой в еврокубках. Не будем уходить слишком уж далеко, начнем с эпохи Алекса Фергюсона.

Финал Кубка кубков-1990/91: победный гол из офсайда и спасение после удара Лаудрупа

Фергюсон возглавил «МЮ» в 1986-м и через пять лет привел к европейскому трофею – первому со времен другого шотландца Мэтта Басби (Кубок европейских чемпионов-1968). Получилось триумфальное возвращение английского футбола в еврокубки после пятилетнего запрета из-за Эйзельской трагедии.

В роттердамском финале дублем во втором тайме стрельнул Марк Хьюз, на что «Барса» ответила только одним голом в исполнении Роналда Кумана. Правда, потом даже Фергюсон признал, что Марк забивал победный мяч из офсайда.

На последних минутах Микаэль Лаудруп мог сравнять, но Клейтон Блэкмор спас пустые ворота.

«Это спасение важнее любого из 26 моих голов за «Юнайтед», – отметил Блэкмор в автобиографии. – Тот момент был последним шансом «Барсы», так что мой вынос привел к победе – первой для Англии после 5-летней дисквалификации из-за Эйзельской трагедии».

Групповой этап ЛЧ-1994/95: разгром на «Камп Ноу», который не пустил «Юнайтед» в плей-офф

В следующий раз команды встретились уже в группе ЛЧ. Матч на «Олд Траффорд» завершился яркими 2:2: первым снова забил Хьюз, но каталонцы еще до перерыва сравняли (Ромарио), а вскоре вышли вперед. Ли Шарп спас «Юнайтед» на 80-й минуте.

На «Камп Ноу» такой борьбы не получилось: дубль Христо Стоичкова, а также голы Ромарио и Альберто Феррера привели к разгрому гостей – 4:0.

Сюрприз, но с первого места в группе в итоге вышел шведский «Гетеборг». «Барса» по дополнительным показателям обошла «МЮ» – и прорвалась в плей-офф со второго места. Правда, шведы и каталонцы вылетели в первом же раунде.

Групповой этап ЛЧ-1998/99: две эпичные ничьи с 12 голами, а за ними – великий камбэк в финале

Четыре года спустя «Юнайтед» отомстил. Вновь групповой этап ЛЧ, но на этот раз за бортом плей-офф осталась «Барса».

Оба матча получились мегарезультативными.

На «Олд Траффорд» хозяева повели 2:0 уже к 24-й минуте – по голу забили Райан Гиггз и Пол Скоулз. Однако к концу часа игры команда Фегюсона растеряла все преимущество – сравняли каталонцы ударом с пенальти. Вскоре Дэвид Бекхэм вновь вывел «МЮ» вперед, но «Барса» заработала еще один 11-метровый и увезла ничью 3:3.

На «Камп Ноу» команды выдали еще один спектакль. «Барселона» забила уже на первой минуте, но затем пропустила трижды. Ривалдо пришлось спасать дублем – снова 3:3!

«Юнайтед» пристроился на втором месте вслед за «Баварией», с которой тоже дважды сыграл вничью (2:2 в Мюнхене и 1:1 в Манчестере). А затем эти же команды встретились в финале, выдав самую сумасшедшую концовку в истории. Вы помните: Шерингем и Сульшер перевернули игру в компенсированное время (2:1) и принесли «МЮ» первую победу в турнире с 1968-го.

Полуфинал ЛЧ-2007/08: гол Скоулза, который вывел «Юнайтед» в победный московский финал

На этот раз противостояние ограничилось всего одним голом. До великой «Барсы» оставалось совсем недолго, но пока это была не она. Все решил пушечный удар Пола Скоулза в Манчестере – Лео Месси в ответ ничего не смог.

В памятном московском финале против «Челси» манкунианцы в третий и пока последний раз забрали кубок ЛЧ себе.

Финал ЛЧ-2008/09: начало эпохи Гвардиолы

Финал, где впервые проиграл «Манчестер Юнайтед». До этого клуб трижды добирался до решающего матча и всегда побеждал. Но с той командой Пепа Гвардиолы не могли справиться даже Ферги с Криштиану в составе. Гол Самюэля Это′О и точный удар головой от Месси привели к уверенным 2:0.

Пеп стал самым молодым тренером, побеждавшим в Лиге чемпионов. А «Барса» в том сезоне первой из испанских клубов сделала требл: взяли чемпионат, Кубок Испании и ЛЧ.

Финал ЛЧ-2010/11: вторая попытка переиграть Пепа

Два года спустя команды вновь добрались до решающего матча. Стадион «Уэмбли» не помог Фергюсону – «Юнайтед» вновь не справился с бандой Гвардиолы.

На голы Педро, Месси (игрок матча) и Давида Вильи англичане ответили только мячом Уэйна Руни. Позднее Фергюсон комплиментарно отзывался о сопернике в автобиографии:

«Барселона» была сильнейшей командой мира, с которой доводилось встречаться моему «Манчестер Юнайтед». Ту группу чемпионов, собранную вокруг Лионеля Месси, обыграть было очень непросто. У меня нет чувства зависти. Да, мне обидно, что мы проиграли, но я не завидую».

Хави сыграл в обоих финалах, во втором носил капитанскую повязку.

Четвертьфинал ЛЧ-2018/19: еще две сухие победы «Барсы»

С учетом двух финалов «Барселона» победила уже в четырех последних матчах против «МЮ». Две последние победы – из четвертьфинала четырехлетней давности. «Барса» не почувствовала сопротивления: 1:0 в Манчестере (автогол Шоу) и 3:0 в Барселоне (дубль Месси и мяч Фелипе Коутиньо).

Правда, «Барса» тогда эпично вылетела в полуфинале: после 3:0 в первом матче с «Ливерпулем», в отвеной игре на «Энфилде» каталонцы влетели 0:4.

После того полуфинала дела у «Барселоны» только хуже: четвертьфинал, 1/8 финала и вот уже два сезона подряд клуб останавливается на групповом этапе ЛЧ. «МЮ» же только в прошлом сезоне впервые с 2019-го добрался до 1/8 финала, больше времени проводя в Лиге Европы.

Пора возвращаться на топ-уровень – но пока оба клуба ждут разборки в ЛЕ.

Кто-то не попадет в топ-16 даже этого турнира.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Mark Thompson, David Rogers