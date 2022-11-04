«Они провозглашают себя спасителями футбола. Фейк». Ла Лига мочит Суперлигу

Раскладка по фактам.

Проект Суперлиги все еще не заморожен, а его феномен продолжает активно обсуждаться. На днях Ла Лига выпустила ролик, в котором объяснила причины протеста против турнира. Получился содержательный и аргументированный выпад.

Что внутри?

Ролик длится две минуты и сопровождается закадровым голосом. Вот текст содержимого видео.

«Суперлигу Европы официально представили в апреле 2021 года. Весь европейский футбол выступил против ее закрытой, эгоистичной и элитарной модели.

Теперь сторонники Суперлиги пытаются переделать ее формат, говоря, что модель турнира еще не разработана, но заверяя, что он будет открытым. Мы знаем, что это ложь. Они хотят представить полузакрытый турнир, похожий на тот, который был в 2019 году, когда идею уже отклонили европейские клубы и лиги.

Эта модель основана на возможности подняться в высший дивизион и вылететь из него, а национальные лиги там не дают доступ на высший уровень. Напротив, они хотят сделать так, чтобы несколько привилегированных клубов всегда могли участвовать в Суперлиге, даже если они слабо выступят в национальных чемпионатах. Давайте проясним: даже если какой-то клуб получит право играть там благодаря успеху в национальном чемпионате, этот турнир останется закрытым или полузакрытым.

Суперлига может похвастаться тем, что создает более захватывающее соревнование. Но то, что она собирается предложить, со временем превратится в однотипные столкновения топ-клубов. Сенсации в отсутствие андердогов вообще перестанут существовать.

Суперлига не даст возможность превращать мечты в реальность, а великие подвиги «Порту», «Лестера», «Вильярреала», «Монако», «Ромы», «Лидса», «Дортмунда» и многих других клубов больше никогда не повторятся.

Еще мы слышали, что Суперлига провозглашает себя спасителем футбола. Фейк. Аудитория Ла Лиги среди лиц младше 24 лет выросла более чем на 22% за 4 сезона. А отчет международного агентства Global Web Index показывает, что по всему миру количество фанатов в возрасте от 16 до 29 лет выросло на 3,4%. Кроме того, согласно официально статистике тиктока (очень популярная у молодежи соцсеть), 60% пользователей интересуются футболом. Это самый просматриваемый спортивный контент

Люди, которые раскручивают идею Суперлиги, должны уважать волю болельщиков и граждан европейских стран. Совет Европы уже выступил против Суперлиги, а Европейский парламент защитил открытую демократическую модель, основанную на меритократии», – сказано в видео.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас – ярый противник Суперлиги

Выпады Ла Лиги в сторону Суперлиги не удивляют тех, кто знаком с позицией босса элитного испанского дивизиона Хавьера Тебаса, – он уже давно критикует идею создания альтернативной силы в европейском футболе. Приведем лишь часть его высказываний о Суперлиге.

•‎ «Суперлига выставила себя на посмешище, а ее концепция продемонстрировала серьезное невежество ее лидеров в том, что касается понимания индустрии и фанатов по всему миру. Я не чувствую себя преданным. Я в этом деле уже много лет, и эгоизм некоторых клубов мне уже известен. Идея Суперлиги втайне назревала давно. Нехорошо делать что-то втайне, скрывая от других», – говорил Тебас через несколько дней после объявления проекта.

•‎ Глава Ла Лиги продолжал нападать на Суперлигу в октябре 2021 года: «Они хотят супертурниров между ними, и это идет вразрез с принципами национальных чемпионатов. Это противоречит любым этическим соображениям. Нужно ли создавать турниры для того, чтобы платить игрокам еще больше, чтобы у них стало 10 «Феррари» вместо 7? Мы что-то делаем не так, если индустрия приносит выгоду только 150 топ-игрокам».

•‎ В феврале этого года Тебас высказывался еще более жестко: «Это идеологическое оружие. Три клуба, потерпевших кораблекрушение, взяли этот флаг, чтобы создать ощущение ложного единства. Это ложь, ведь мы видим, как дела у «Ювентуса» и «Барсы». Суперлига принесла бы вред Ла Лиге – мы бы зарабатывали на 1,9 млрд меньше каждый сезон. Испанский футбол изменился бы. Суперлига не добьется экономического успеха. Модель, которую они пытались продать, не будет существовать, потому что английских клубов в турнире уже не будет».

•‎ В марте сообщалось, что Суперлигу хотят перезапустить. Хавьер отреагировал мгновенно: «Будет нанесен огромный вред. Я чувствую себя униженным».

•‎ В конце октября в ход пошли политические аргументы. «Практически все страны Евросоюза, 26 из 27, за исключением Люксембурга, выступили против Суперлиги, и это очень важно. Во-вторых, из 630 депутатов Европарламента 570 проголосовали против. Если Европейский суд посчитает, что модель УЕФА ставит под угрозу конкуренцию, то я абсолютно уверен, что он издаст директиву, что модель УЕФА должна находиться в рамках законодательства Евросоюза», – утверждал Тебас.

Проект создания Суперлиги до сих пор жив?

Да, недавно активизировался новый генеральный директор проекта Бернд Райхарт.

«Мы предложили УЕФА путь к диалогу, и это предложение было принято. На следующей неделе я буду в Ньоне, чтобы обсудить этот вопрос с УЕФА, – рассказал Райхарт в подкасте Тони Крооса Einfach Mal Luppen. – Под диалогом я понимаю то, чтобы обе стороны были услышаны и мы могли бы обсудить идеи. Конечно, мы не сможем обо всем договориться. Но это хороший знак для клубов, которые, возможно, все еще сторонятся или даже опасаются санкций за вступление в диалог.

Выбор Кросса неслучаен – полузащитник «Реала» полностью поддерживает запуск Суперлиги, чуть ли не главным идеологом которой считается Флорентино Перес. Вот сентябрьское заявление Тони:

«Никогда нельзя противоречить своему президенту (смеется). Это должно было быть сделано давным-давно. Я думаю, что потребуется некоторое время, чтобы это сделать, и я, вероятно, не увижу ее действующим игроком. Мое мнение на этот счет таково, что я все еще верю, что это произойдет, но не могу сказать, когда именно».

По словам Райхарта, Суперлигу планируют запустить в течение двух-трех лет. Ориентировочная дата запуска – сезон-2024/25. Правда, из 12 клубов-основателей идею пока поддерживают те же три самых активных участника. Только если раньше Суперлигу защищали боссы «Реала», «Барсы» и «Ювентуса», то теперь эту функцию на себя взял Райхарт.

Вот несколько свежих заявлений немца:

• О статусе Суперлиги: «Она очень даже жива. Есть люди, которые хотят заявить, что она мертва, но тот факт, что они много говорят об этом, вызывает подозрения. В Европе есть клубы, которые, несомненно, разделяют видение «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны», и теперь у них есть возможность высказать свое мнение».

• О переговорах с клубами АПЛ: «Мы делаем добровольное предложение поговорить. Если кто-то закрывает двери, то, конечно, я не смогу с ним общаться, но я ожидаю, что интерес будет проявлен, а важные клубы захотят обсудить ситуацию. Есть целый ряд клубов, сохраняющих интерес и продолжающих предлагать решения, несмотря на критику. Эти клубы возвращаются, выслушивают нас, выносят что-то новое для себя и подключаются к диалогу».

• О формате: «Мы не хотим никого оставлять позади. В нашем новом подходе также будут предусмотрены выходы [в высшие дивизионы] и вылеты.

Европейский футбол теряет ведущую роль в мировом спорте, а клубы отстают в плане возможностей. Система стала довольно нестабильной, она больше не является самодостаточной. Я думаю, что клубы должны иметь возможность решать свою судьбу, поскольку они также несут [финансовые] риски. Большинство клубов согласны с тем, что так больше продолжаться не может».

Фото: Gettyimages.ru/ Angel Martinez / Stringer ; globallookpress.com/Bruno de Carvalho/Keystone Press Agency , Apo Caballero/Keystone Press Agency; acte.be