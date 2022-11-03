«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру

Последний матч – в субботу.

Главная неожиданность вечера: Жерар Пике завершает карьеру. В субботу он проведет последний матч в качестве игрока «Барселоны» – на «Камп Ноу» приедет «Альмерия». На прощание Жерар опубликовал красивый ролик: там он вспоминает детские годы и произносит важную речь.

«Последние недели, месяцы многие говорили обо мне. Но до этого момента я ничего не отвечал. Но теперь говорить буду я.

Как и многие из вас, я всегда был болельщиком «Барсы». Я родился в семье любителей футбола и фанатов «Барселоны». Когда я был маленьким, то хотел стать не футболистом, а игроком «Барсы».

В последнее время я много думал об этом мальчике. Что, если бы ему тогда сказали, что все мечты сбудутся, что он попадет в первую команду «Барсы», что он выиграет все возможные трофеи, станет чемпионом Европы и мира, поиграет с лучшими футболистами мира и станет одним из капитанов, найдет друзей на всю жизнь?

С того момента, как я присоединился к «Барселоне», прошло 25 лет. Я ушел, но вернулся. Футбол дал мне все, «Барса» дала мне все. Вы, кулес, дали мне все. И теперь, когда все мечты этого мальчика сбылись, я хочу вам сообщить о своем решении – что пришло время завершить это путешествие. Я всегда говорил, что другой команды, кроме «Барсы», у меня уже не будет. И так оно и будет.

Субботний матч станет для меня последним на «Камп Ноу». Я стану обычным фанатом, буду поддерживать команду. Я передам свою любовь к «Барсе» своим детям, как это сделали мои родители.

И вы меня знаете: рано или поздно я вернусь. Увидимся на «Камп Ноу». Да здравствует «Барселона»!» – сказал Пике.

• Путь Жерара получился насыщенным: 35 трофеев, из них 9 чемпионских титулов, 4 Лиги чемпионов, золото чемпионата мира-2010 и Евро-2012.

• На взрослом уровне Пике сыграл почти 800 матчей – внушительную часть под руководством Фергюсона, Гвардиолы, Луиса Энрике и Дель Боске.

• Пике закончил со сборной Испании в 2018-м, сыграв 102 матча – это 11-е место в общем зачете.

• Жерар отыграл за «Барсу» 612 матчей – 5-е место. А еще у него аж 30 крупных трофеев с «Барселоной».

У Пике был сложнейший сезон в «Барсе»: расставание с Шакирой, место в запасе и свист от фанатов

В последнее время у Пике все сложно.

• Летом он тяжело расстался с Шакирой – публично без претензий друг другу, но с грязными инсайдами. Писали, что футболист изменял певице и много времени проводил в ночных клубах.

«Пике страдает. Несмотря на то, что у него, отца маленьких детей, сложились совсем не прекрасные обстоятельства, Пике заслуживает всяческой поддержки и любви болельщиков. Не слушайте новости, которые пытаются выставить его легкомысленным человеком, лишенным чувств», – сказал президент «Барсы» Жоан Лапорта.

• С «Барсой» в этом сезоне у Пике тоже не клеилось. Клуб хотел избавиться от него еще прошлым летом из-за гигантской зарплаты. По условиям предыдущего контракта с «Барсой» Жерар был самым высокооплачиваемым защитником Европы – 28,4 млн евро в год (15 млн чистыми). Он выбивал такой статус в переговорах с бывшим президентом Жозепом Бартомеу, чтобы обогнать Серхио Рамоса.

В 2020-м Пике переподписал контракт.

Как утверждает El Mundo, по условиям соглашения зарплата Пике по сезонам была такой: сезон-2020/21 – 18 млн евро до уплаты налогов, сезон-2021/22 – 27,7 млн евро до уплаты налогов, сезон-2022/23 – 29,5 млн евро до уплаты налогов, сезон-2023/24 – 40,8 млн евро до уплаты налогов. Каталонские медиа утверждали, что Пике дважды соглашался на снижение зарплаты – первый раз еще при Бартомеу в 2020-м (на 50 процентов), а второй раз уже после прихода Жоана Лапорты. Но вероятнее всего, речь идет об отсрочке платежей – и клуб должен был возвращать долги в ближайшее время, именно с этим был связан рост зарплаты защитника.

• 35-летний деф потерял твердое место в старте и конфликтовал с главным тренером команды Хави. По данным Diario Sport, Пике не нравилось, что его просят о снижении зарплаты и что он потерял место в основе. Хави же не в восторге от жалоб защитника. В сентябре даже писали про интерес к Пике от «Атлетико».

Но «Барсу» настигла эпидемия травм – повреждения у Кунде, Гарсии, Кристенсена и Араухо – поэтому Пике начал играть. Правда, фанаты освистали защитника – Хави пришлось заступаться: «Независимо от того, играет Жерар или нет, в раздевалке он отличный пример. Пике тренируется на все сто и отдает всего себя команде, играет ли он 10 минут или 90. Он пример капитана, и люди должны это знать».

Соглашение Пике с «Барселоной» действует еще 2 года – по информации Фабрицио Романо, контракт расторгнут на следующей неделе. Таким образом Жерар поможет «Барсе», которая испытывает финансовые проблемы.

А еще Пике внезапно включили в расширенную заявку сборной Испании на ЧМ – вряд ли там ждали такого решения от защитника «Барсы».

Но на этом все.

Фото: East News/Josep LAGO / AFP; Gettyimages.ru/David Ramos, Marco Luzzani; REUTERS/Darren Staples