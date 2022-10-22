Новый эпизод сериала Икарди с Вандой: она снялась в клипе популярного рэпера, он потребовал прекратить «медийный фарс»

Это не закончится никогда.

Мауро Икарди летом ушел из «ПСЖ» в «Галатасарай» (пока аренда), но не впечатляет даже там: сыграл лишь 118 минут во всех турнирах и не сделал ничего результативного.

Возможно, на столь неубедительную игру Икарди влияет болезненный разрыв с Вандой Нарой.

В конце сентября пара в очередной раз рассталась, но на этом, конечно же, не закончилось. Медиа продолжили подогревать интерес к тяжелым отношениям Икарди и Нары, а помогал им Мауро, который активно публиковал в соцсетях скриншоты общения с экс-возлюбленной.

На днях новую волну обсуждений токсичных отношений запустил 22-летний аргентинский рэпер L-Gante – он выпустил клип на песню El Ultimo Romantico, там Ванда снялась в роли его возлюбленной.

Corriere dello Sport писал, что Икарди, увидев клип, сорвался в Аргентину. Из аэропорта он поехал в отель, где живет Нара, но внутрь его не пустила служба безопасности. «Галатасарай», естественно, не в восторге от незапланированного трипа аргентинца – в Турции Мауро наверняка ждут санкции.

Сам Мауро после сообщений в медиа вышел в прямой эфир и опроверг, что он пытался прорваться к Ванде в отель. По словам Икарди, если бы он захотел этого, никто бы не стал препятствовать его входу.

«Икарди позвонил Ванде – он попросил ее немедленно положить конец этому медийному фарсу и вернуться в Турцию. Мауро больше не знает, какие слова использовать: он зол и опечален одновременно», – говорил журналист Хуан Этчегойен в эфире радио Mitre.

Сообщается, что дети, которые живут вместе с Икарди в Турции, тоже недовольны поведением матери – 14-летний Валентино даже перестал следить за Нарой в соцсетях.

А что происходит в клипе?

Там очень много кадров с участием Ванды. Все начинается с постельной сцены.

Затем пара плавно перемещается в гостиную.

Куда же без ужина с друзьями!

Кадр, где Нара с грустным лицом складывает вещи в чемодан, – возможная отсылка на расставание с Икарди.

Есть сцена на фоне Mercedes-Benz C-Class – не самый очевидный выбор для дорогого рэп-клипа.

Заканчивается клип тем, что Ванда и L-Gante отказываются общаться с прессой – видимо, предвидели повышенный интерес!

Уже запаслись поп-корном для следующего эпизода?