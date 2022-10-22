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Новый эпизод сериала Икарди с Вандой: она снялась в клипе популярного рэпера, он потребовал прекратить «медийный фарс»

светская хроника
Галатасарай Галатасарай
Ванда Нара Ванда Нара
Мауро Икарди Мауро Икарди
Футбол Футбол

Это не закончится никогда.

Мауро Икарди летом ушел из «ПСЖ» в «Галатасарай» (пока аренда), но не впечатляет даже там: сыграл лишь 118 минут во всех турнирах и не сделал ничего результативного.

Возможно, на столь неубедительную игру Икарди влияет болезненный разрыв с Вандой Нарой.

В конце сентября пара в очередной раз рассталась, но на этом, конечно же, не закончилось. Медиа продолжили подогревать интерес к тяжелым отношениям Икарди и Нары, а помогал им Мауро, который активно публиковал в соцсетях скриншоты общения с экс-возлюбленной.

На днях новую волну обсуждений токсичных отношений запустил 22-летний аргентинский рэпер L-Gante – он выпустил клип на песню El Ultimo Romantico, там Ванда снялась в роли его возлюбленной.

Corriere dello Sport писал, что Икарди, увидев клип, сорвался в Аргентину. Из аэропорта он поехал в отель, где живет Нара, но внутрь его не пустила служба безопасности. «Галатасарай», естественно, не в восторге от незапланированного трипа аргентинца – в Турции Мауро наверняка ждут санкции.

Сам Мауро после сообщений в медиа вышел в прямой эфир и опроверг, что он пытался прорваться к Ванде в отель. По словам Икарди, если бы он захотел этого, никто бы не стал препятствовать его входу.

«Икарди позвонил Ванде – он попросил ее немедленно положить конец этому медийному фарсу и вернуться в Турцию. Мауро больше не знает, какие слова использовать: он зол и опечален одновременно», – говорил журналист Хуан Этчегойен в эфире радио Mitre.

Сообщается, что дети, которые живут вместе с Икарди в Турции, тоже недовольны поведением матери – 14-летний Валентино даже перестал следить за Нарой в соцсетях.

А что происходит в клипе?

Там очень много кадров с участием Ванды. Все начинается с постельной сцены.

Затем пара плавно перемещается в гостиную.

Куда же без ужина с друзьями!

Кадр, где Нара с грустным лицом складывает вещи в чемодан, – возможная отсылка на расставание с Икарди.

Есть сцена на фоне Mercedes-Benz C-Class – не самый очевидный выбор для дорогого рэп-клипа.

Заканчивается клип тем, что Ванда и L-Gante отказываются общаться с прессой – видимо, предвидели повышенный интерес!

Уже запаслись поп-корном для следующего эпизода?

Икарди и Ванда разводятся. Или все-таки нет?

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