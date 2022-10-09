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«Боруссия» вырвала ничью у «Баварии» на 95-й – и разогнала эмоции Оливера Кана на максимум!

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Очень хотел выиграть.

Дер-Класикер удался: «Боруссия» вернулась с 0:2 и вызвала бурю эмоций у легендарного Оливера Кана.

«Дортмунд» организовал камбэк за 20 минут – спасибо Модесту и Мукоко

«Бавария» повела на 33-й минуте: Мусиала откатил под удар Горетцке, а Леон нанес точный удар в нижний угол. Во втором тайме мюнхенцы закрепили успех: Сане удачно пробил с левой – показалось, что «Бавария» близка к девятой подряд победе над «Дортмундом».

Но «Боруссия» вернулась! На 75-й минуте отметился 17-летний Юссуфа Мукоко: он отыскал опытного Модеста, а потом открылся для ответного паса – и хорошо пробил с правой.

Все шло к победе «Баварии», но после 90-й минуты сценарий поменялся. Сначала Коман схватил вторую желтую и удалился, а потом Модест откликнулся на идеальный наброс Шлоттербека – и вырвал ничью на 95-й! Особенно отметим ассистента, который все-таки сохранил мяч в игре.

В этот момент показали генерального директора «Баварии» Оливера Кана – реакция прославленного вратаря лучше любых слов.

Мюнхенцы могли выйти в лидеры Бундеслиги – хотя бы до матчей «Фрайбурга» и «Униона». Теперь же «Бавария» замыкает топ-3 вместе с «Дортмундом» (по 16 очков в 9 турах) – в этом сезоне они дарят интригу.

«Больно, мы должны были лучше защищаться». Нагельсманн считает результат справедливым

«У нас было много моментов при переходе из обороны в атаку, чтобы снять все вопросы. Потом мы плохо защищались и пропустили.

Больно, конечно, но не незаслуженно. Мы должны были лучше защищаться перед тем, как счет стал 2:2. Это была равная игра, но во втором тайме у нас было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе», – сказал Нагельсманн.

Цифры подтверждают мысль Юлиана: «Боруссия» даже чуть впереди по xG (0,85–0,81) и ударам 12:9 (в створ – 6:3). Мюнхенцы были лучше лишь во владении – 56% на 44%.

У «Баварии» 4 ничьих в 6 последних матчах чемпионата – до этого не обыграли «Штутгарт» (2:2), «Унион» (1:1) и «Боруссию» М (1:1).

Дальше команды сыграют в ЛЧ: «Бавария» снова проверит «Викторию», а «Боруссия» – «Севилью».

Боруссия Д – Бавария 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
8 октября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Горетцка, 0:2 – 53 Сане, 1:2 – 74 Мукоко, 2:2 – 90 Модест.
Боруссия ДМайер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 53), Беллингем, Брандт, Мален (Модест, 70), Мукоко (Азар, 89).
БаварияНойер, Павар, Упамекано, де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46), Забитцер (Киммих, 46), Горетцка, Мане (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Коман, 46), Сане, Мусиала.
Предупреждения:
Забитцер (2), де Лигт (11), Беллингем (14), Джан (40), Горетцка (57), Коман (77), Адейеми (90), Сане (90).
Удаление:
Коман (90).

Мусиала – новая звезда «Баварии». Что делает его особенным?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne

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