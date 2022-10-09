«Боруссия» вырвала ничью у «Баварии» на 95-й – и разогнала эмоции Оливера Кана на максимум!

Очень хотел выиграть.

Дер-Класикер удался: «Боруссия» вернулась с 0:2 и вызвала бурю эмоций у легендарного Оливера Кана.

«Дортмунд» организовал камбэк за 20 минут – спасибо Модесту и Мукоко

«Бавария» повела на 33-й минуте: Мусиала откатил под удар Горетцке, а Леон нанес точный удар в нижний угол. Во втором тайме мюнхенцы закрепили успех: Сане удачно пробил с левой – показалось, что «Бавария» близка к девятой подряд победе над «Дортмундом».

Но «Боруссия» вернулась! На 75-й минуте отметился 17-летний Юссуфа Мукоко: он отыскал опытного Модеста, а потом открылся для ответного паса – и хорошо пробил с правой.

Все шло к победе «Баварии», но после 90-й минуты сценарий поменялся. Сначала Коман схватил вторую желтую и удалился, а потом Модест откликнулся на идеальный наброс Шлоттербека – и вырвал ничью на 95-й! Особенно отметим ассистента, который все-таки сохранил мяч в игре.

В этот момент показали генерального директора «Баварии» Оливера Кана – реакция прославленного вратаря лучше любых слов.

Мюнхенцы могли выйти в лидеры Бундеслиги – хотя бы до матчей «Фрайбурга» и «Униона». Теперь же «Бавария» замыкает топ-3 вместе с «Дортмундом» (по 16 очков в 9 турах) – в этом сезоне они дарят интригу.

«Больно, мы должны были лучше защищаться». Нагельсманн считает результат справедливым

«У нас было много моментов при переходе из обороны в атаку, чтобы снять все вопросы. Потом мы плохо защищались и пропустили.

Больно, конечно, но не незаслуженно. Мы должны были лучше защищаться перед тем, как счет стал 2:2. Это была равная игра, но во втором тайме у нас было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе», – сказал Нагельсманн.

Цифры подтверждают мысль Юлиана: «Боруссия» даже чуть впереди по xG (0,85–0,81) и ударам 12:9 (в створ – 6:3). Мюнхенцы были лучше лишь во владении – 56% на 44%.

У «Баварии» 4 ничьих в 6 последних матчах чемпионата – до этого не обыграли «Штутгарт» (2:2), «Унион» (1:1) и «Боруссию» М (1:1).

Дальше команды сыграют в ЛЧ: «Бавария» снова проверит «Викторию», а «Боруссия» – «Севилью».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne