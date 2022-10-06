«Атлетико» все же выкупит Гризманна у «Барсы» – но за 20 млн, а не за 40. Больше никаких появлений после 60-й минуты

«Барса» вряд ли довольна.

«Атлетико» и «Барселона» близки к договоренности о полноценном трансфере Антуана Гризманна. Клубы в скором времени подпишут соглашение о трансфере француза за 20 млн евро плюс 2 млн бонусов – об этом сообщает Relevo и подтверждает Marca.

Сам Гризманн подпишет новый долгосрочный контракт с понижением зарплаты на 30% – до 7 млн евро в год. Ключевыми факторами в достижении соглашения стали позиция Диего Симеоне и самого Антуана.

Еще в сентябре ситуация вокруг Гризманна и его игрового времени в мадридском клубе была напряженной – «Барса» даже готова была судиться с «Атлетико».

Напомним контекст.

«Атлетико» выпускал Гризманна после 60-й минуты, чтобы не платить «Барсе» 40 млн евро выкупа. Каталонцы грозились пойти в суд

Практически во всех матчах этого клубного сезона Гризманн выходил на поле после 60-й минуты. Исключениями стали игры с «Реалом» в Ла Лиге и с «Брюгге» в ЛЧ – в них Антуан провел все 90 минут.

Дело было в условиях арендного соглашения между «Барсой» и «Атлетико». «Атлетико» был обязан выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона в клубе. Инсайдер Фернандо Поло добавлял, что 50% матчей в первом сезоне предполагало автоматическое продление аренды еще на сезон, что и случилось.

Симеоне намекал, что выходы Гризмана после 60-й – решение клуба, а президент Энрике Сересо скидывал ответственность на аргентинца.

«Антуан – отличный игрок, и я очень рад, что он с нами. Он замечательный человек, и у меня с ним прекрасные отношения, – не влезает Сересо. – Я могу только сказать, что он великолепный игрок, и он с нами. Я никогда не занимаюсь вопросами состава или вопросами такого рода».

Сам Антуан не переживал и просто хотел приносить пользу команде.

«Все так, как есть. Это не в моих руках. Я благодарен Богу за то, что здесь. Семья счастлива. Конечно, хочется большего, но собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю. Чувствую себя человеком клуба. Я счастлив здесь и просто хочу играть. Отдать все ради клуба, ради тренера и болельщиков», – признался игрок после игры с «Порту».

А вот «Барселону» эта ситуация напрягала. По сообщениям ESPN, в клубе были уверены, что «Атлетико» должен был выкупить игрока уже в сентябре, ведь в прошлом сезоне тот сыграл более 45 минут в 30 из 37 возможных матчей. Точная юридическая формулировка из арендного соглашения была неизвестна – «Барса» просто намекала, что у нее есть простор для маневра.

«Атлетико» считал утечку информации о возможном иске попыткой оказать давление. Выход Гризманна лишь после 60-й минуты объясняли как техническое решение, которое никак не доказать или опровергнуть.

Издание El Larguero писало, что каталонцы уже готовили иск, потому что не хотели возвращать Антуана – его зарплата в 20 млн евро в год стала бы проблемой в условиях жесткого лимита трат. «Атлетико» же не хотел отдавать 40 млн евро за игрока, которому в конце нынешнего сезона исполнится 32 года, и хотел скинуть ценник до 15 млн.

В ситуацию включился даже президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Пусть его [пункт соглашения] истолкует нужный орган. Подобное происходит не в первый раз. Вопрос был передан в арбитражный суд и должен быть решен именно на этом уровне. Через 6 месяцев будет вынесено решение, не подлежащее обжалованию».

Решения суда ждать не пришлось – переговоры между клубами прошли успешно. Теперь «Атлетико» наконец сможет использовать Гризманна без ограничений.

Фото: REUTERS/Susana Vera, Juan Medina; Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer