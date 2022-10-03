Шапи не полетит в Польшу на матч Лиги Конференций. Говорят, из-за запрета на въезд для россиян

Большая потеря.

Похоже, Магомед-Шапи Сулейманов, который летом переехал из «Краснодара» в «Хапоэль Беер-Шева» (аренда за 150 тысяч евро), не полетит на матч Лиги Конференций. Это могла быть обычная спортивная новость, если бы не контекст: все из-за запрета на въезд в Польшу для россиян.

«Хапоэль Беер-Шева» в четверг сыграет в гостях против польского «Леха» – это третий тур группового этапа ЛК.

Вот инсайд от израильского издания Walla Sport: «Хапоэль» не оставляет попыток выбить для Сулейманова разрешение на вылет, но шансы равны нулю».

Почему Шапи не может попасть в Польшу?

19 сентября Польша – вместе с Латвией, Литвой и Эстонией – запретила въезд гражданам России даже при наличии шенгенской визы, выданной третьим государством, для туризма, бизнеса, спорта или в культурных целях. Исключения предусмотрены лишь для россиян, посещающих родственников, а также дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок и волонтеров.

Сулейманов под эти критерии не подпадает, так что почти наверняка пропустит ближайший матч «Хапоэля».

Запрет на въезд государства объяснили усилением мер безопасности в ответ на значительный приток россиян. В совместном заявлении Польша, Латвия, Литва и Эстония уточнили, что общепринятые законные исключения останутся в силе для въезда из гуманитарных побуждений и ряда других обстоятельств (вроде семейных связей или дипломатических миссий). «На национальном уровне нет полных прямых запретов на въезд», – говорится в сообщении.

Хм, УЕФА вмешается?

«Чемпионат» уже уточнял это у пресс-службы УЕФА.

Ответ: «К сожалению, мы не можем точно сказать, смогут ли футболисты с российским гражданством выезжать на турниры под эгидой УЕФА в страны, запретившие въезд для россиян. Этот вопрос не входит в компетенцию УЕФА. Для этого необходимо обратиться в соответствующие органы Эстонии, Литвы, Латвии и Польши».

Шапи играл в других матчах Лиги Конференций?

Шапи провел три матча – в квалификации против «Университатя Крайова» (Румыния) и на групповом этапе против «Аустрии» (Австрия) и «Вильярреала» (Испания). Против «Университати» отметился ассистом, который спас команду от поражения в дополнительное время, а в серии пенальти Шапи реализовал свою попытку. В группе пока молчит.

Сулейманова вполне можно назвать важным игроком «Хапоэля». Он регулярно выходит в старте и набрал 2+2 по гол+пас в 9 матчах за клуб во всех турнирах.

Так что пропуск матча с «Лехом» – большая потеря для команды.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun; hbsfc.co.il.com