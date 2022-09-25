О духе времени
Блог

Испания проиграла впервые за год, Холанд опять забил, но Митрович еще круче. Свежее из Лиги наций

Артем Довбик Артем Довбик
сборная Чехии по футболу сборная Чехии по футболу
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Диогу Далот Диогу Далот
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Александар Митрович Александар Митрович
Сборная Сербии по футболу Сборная Сербии по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Сборная Швеции по футболу Сборная Швеции по футболу
Мануэль Аканджи Мануэль Аканджи
Лига наций УЕФА Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Швейцарии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Футбол Футбол

Холанд продолжает забивать.

Прошел еще один игровой день Лиги наций. В субботу хватало интересных сюжетов.

Выжимаем самое главное.

Испания проиграла – впервые почти за год

Одна из главных вывесок вечера – встреча испанцев с Швейцарией.

У команды Луиса Энрике было 8 матчей без поражений и первое место в сложной группе – там еще Португалия с Чехией. Швейцарцы шли на последнем месте и особо не надеялись на выход в финальную часть.

Испанцы давили с самого начала, но на 21-й минуте пустили с первого же углового: новичок «Ман Сити» Мануэль Аканджи смял Сезара Аспиликуэту в штрафной и пробил головой с очень неприятным отскоком от газона. 

В первом тайме Испания никак не могла забраться в штрафную соперника. Зато после перерыва все сразу пошло – на 55-й минуте включился Марко Асенсио: после крутого прохода он покатил мяч свободному Жорди Альбе. Удар защитника «Барсы» в дальнюю девятку – без шансов даже для Яна Зоммера. Гол должен был наконец изменить ход встречи в пользу испанцев.

Только вот включилась Швейцария. На 58-й минуте семь испанцев в штрафной смотрели, как все тот же Аканджи скидывает мяч с ближней штанги во вратарскую на Эмболо – и тот заносит в ворота Симона. Судья даже на всякий случай посмотрел ВАР – тоже не поверил, что топовая сборная может так плохо играть на стандартах.

После этого команды обменялись еще парой опасных моментов, но ничего толкового испанцы так и не придумали – 1:2 и потерянное лидерство в группе перед решающей игрой с португальцами.

Португальцев затащил игрок «МЮ» – и это не Роналду

Португалия снесла Чехию со счетом 4:0 – и после слива испанцев забралась на первое место в группе. Следующий тур – решающий.

Помогли звезды «МЮ» и особенно Диогу Далот. На его счету два гола, и второй получился особенно красивым: шикарно уложил из-за штрафной нерабочей левой.

Португальцы зажимали соперника, а на 82-й добили четвертым – отличился Диогу Жота. Важнее, что забил он с передачи Криштиану Роналду – для 37-летнего Криша это первый ассист в сезоне. Копит голы на Испанию?

«Надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Я все еще мотивирован, мои амбиции высоки. Мой путь в национальной команде пока еще не закончился, – заряжен Криш. – У нас много хороших молодых игроков. Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы».

Роналду, кстати, играл с разбитым носом: привез пенальти и отметился ассистом

Митрович снова в ударе. На этот раз досталось шведам

Сербы уверенно проехались по сборной Швеции – 4:1.

Хотя шведы даже забили первыми. Но это не спасло их от Александра Митровича – лидер «Фулхэма» за полчаса уложил хет-трик. Митровичу осталось совсем немного до звания лучшего бомбардира турнира – там пока Эрлинг Холанд с 12 мячами. Александар пока забил только 11 голов – и в последнем туре им как раз играть друг против друга.

Шансы против норвежца есть – сейчас Митрович в отличной форме. У него 11 мячей за последние 11 игр и вагон комплиментов от партнеров. «Он лучший нападающий в истории Сербии. Не могу не восхищаться этим парнем», – уверен Душан Влахович.

Что еще? Холанд тоже забил, Украина крупно обыграла Армению

Кратко по остальным матчам.

• Украинцы крупно обыграли Армению – 5:0. Особенно постарался 25-летний нападающий Артем Довбик: на его счету дубль и ассист на Данила Игнатенко. Украинцы пока вторые – нужно обязательно побеждать Шотландию в последнем туре.

• Эрлинг Холанд не останавливается – на этот раз пострадала Словения. Только вот гол Эрлинга все равно не помог – Норвегия проиграла 1:2, и теперь все решится в матче последнего тура против Сербии.

• Сборная Израиля на последних минутах вытащила победу против Албании 2:1 – и уже вышла в Лигу A. Это первый серьезный успех сборной за долгое время: Израиль стал первым в группе с Исландией и Россией, но нашу сборную отстранили.

Криштиану разбил нос в игре с Чехией: героически доиграл, привез пенальти и отдал голевую

Фото: REUTERS/Juan Medina, Marko Djurica, David W Cerny, Hayk Baghdasaryan

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные