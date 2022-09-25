Испания проиграла впервые за год, Холанд опять забил, но Митрович еще круче. Свежее из Лиги наций

Холанд продолжает забивать.

Прошел еще один игровой день Лиги наций. В субботу хватало интересных сюжетов.

Выжимаем самое главное.

Испания проиграла – впервые почти за год

Одна из главных вывесок вечера – встреча испанцев с Швейцарией.

У команды Луиса Энрике было 8 матчей без поражений и первое место в сложной группе – там еще Португалия с Чехией. Швейцарцы шли на последнем месте и особо не надеялись на выход в финальную часть.

Испанцы давили с самого начала, но на 21-й минуте пустили с первого же углового: новичок «Ман Сити» Мануэль Аканджи смял Сезара Аспиликуэту в штрафной и пробил головой с очень неприятным отскоком от газона.

В первом тайме Испания никак не могла забраться в штрафную соперника. Зато после перерыва все сразу пошло – на 55-й минуте включился Марко Асенсио: после крутого прохода он покатил мяч свободному Жорди Альбе. Удар защитника «Барсы» в дальнюю девятку – без шансов даже для Яна Зоммера. Гол должен был наконец изменить ход встречи в пользу испанцев.

Только вот включилась Швейцария. На 58-й минуте семь испанцев в штрафной смотрели, как все тот же Аканджи скидывает мяч с ближней штанги во вратарскую на Эмболо – и тот заносит в ворота Симона. Судья даже на всякий случай посмотрел ВАР – тоже не поверил, что топовая сборная может так плохо играть на стандартах.

После этого команды обменялись еще парой опасных моментов, но ничего толкового испанцы так и не придумали – 1:2 и потерянное лидерство в группе перед решающей игрой с португальцами.

Португальцев затащил игрок «МЮ» – и это не Роналду

Португалия снесла Чехию со счетом 4:0 – и после слива испанцев забралась на первое место в группе. Следующий тур – решающий.

Помогли звезды «МЮ» и особенно Диогу Далот. На его счету два гола, и второй получился особенно красивым: шикарно уложил из-за штрафной нерабочей левой.

Португальцы зажимали соперника, а на 82-й добили четвертым – отличился Диогу Жота. Важнее, что забил он с передачи Криштиану Роналду – для 37-летнего Криша это первый ассист в сезоне. Копит голы на Испанию?

«Надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Я все еще мотивирован, мои амбиции высоки. Мой путь в национальной команде пока еще не закончился, – заряжен Криш. – У нас много хороших молодых игроков. Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы».

Роналду, кстати, играл с разбитым носом: привез пенальти и отметился ассистом.

Митрович снова в ударе. На этот раз досталось шведам

Сербы уверенно проехались по сборной Швеции – 4:1.

Хотя шведы даже забили первыми. Но это не спасло их от Александра Митровича – лидер «Фулхэма» за полчаса уложил хет-трик. Митровичу осталось совсем немного до звания лучшего бомбардира турнира – там пока Эрлинг Холанд с 12 мячами. Александар пока забил только 11 голов – и в последнем туре им как раз играть друг против друга.

Шансы против норвежца есть – сейчас Митрович в отличной форме. У него 11 мячей за последние 11 игр и вагон комплиментов от партнеров. «Он лучший нападающий в истории Сербии. Не могу не восхищаться этим парнем», – уверен Душан Влахович.

Что еще? Холанд тоже забил, Украина крупно обыграла Армению

Кратко по остальным матчам.

• Украинцы крупно обыграли Армению – 5:0. Особенно постарался 25-летний нападающий Артем Довбик: на его счету дубль и ассист на Данила Игнатенко. Украинцы пока вторые – нужно обязательно побеждать Шотландию в последнем туре.

• Эрлинг Холанд не останавливается – на этот раз пострадала Словения. Только вот гол Эрлинга все равно не помог – Норвегия проиграла 1:2, и теперь все решится в матче последнего тура против Сербии.

• Сборная Израиля на последних минутах вытащила победу против Албании 2:1 – и уже вышла в Лигу A. Это первый серьезный успех сборной за долгое время: Израиль стал первым в группе с Исландией и Россией, но нашу сборную отстранили.

Фото: REUTERS/Juan Medina, Marko Djurica, David W Cerny, Hayk Baghdasaryan