«Арсенал» – лидер АПЛ! 4 победы подряд, но Артета не думает о чемпионстве

Мощный старт.

«Арсенал» прекрасно стартовал в АПЛ – четыре победы подряд с красивым камбэком против «Фулхэма» (с 0:1 на 2:1). У команды Микеля Артеты максимальные 12 очков – такого не было почти 20 лет.

«Мы участвуем в марафоне». Артета еще не думает о борьбе за титул

«Арсеналу» пришлось отыгрываться: уже во втором тайме отличился нападающий Александар Митрович – это уже четвертый мяч мощного серба в Премьер-лиге-2022/23. В гонке бомбардиров он пока на втором месте: столько же забил Родриго из «Лидса», больше (6 голов) – только у Эрлинга Холанда, который в субботу ввалил хет-трик «Кристал Пэлас».

Но «Арсенал» все-таки забрал три очка: Мартин Эдегор сравнял счет, а защитник Габриэл Магальяэс принес команде победу – вырвали на характере. С игрой у лондонцев порядок: 72% владения мячом против 28% у соперника и 22 удара по воротам против 11. По xG тоже очевидное преимущество: 2,73 у «Арсенала» против 0,83 у «Фулхэма».

• «Арсенал» лидирует в АПЛ. У «Ман Сити» и «Брайтона» по 10 баллов. Столько же может взять «Тоттенхэм», если в этом туре победит «Ноттингем Форест».

• Для лондонцев это исторический результат: забрали четыре стартовых победы в АПЛ впервые с сезона-2004/05 (прошло уже 18 лет!), тогда команда в итоге заняла 2-е место.

• Микель Артета – четвертый тренер «Арсенала», начавший в лиге с четырех побед кряду. До него этого добивались Арсен Венгер, Том Уиттакер (тренировал с 1947-го по 1956-й) и Герберт Чепмен (с 1925-го по 1934-й).

Сам испанец о борьбе за титул пока не думает – слишком мало туров прошло: «Большой заряд бодрости, побеждать так очень приятно. Мы допустили ошибку, и они нас наказали. Но наша реакция на проблемы, вера команды в успех и поддержка болельщиков перевернули игру.

На следующей неделе у нас еще две игры, мы должны хорошо подготовиться и восстановиться. Каждый матч в этой лиге очень непрост».

– Это начало борьбы за титул?

– Нет, это только начало сезона. Мы участвуем в длинном, длинном марафоне, – сказал Артета.

В следующих шести турах у «Арсенала» три топ-соперника

Дальше Артете будет посложнее – вот ближайший календарь «Арсенала» в АПЛ.

• 31 августа: «Астон Вилла» дома;

• 4 сентября: «Манчестер Юнайтед» в гостях;

• 11 сентября: «Эвертон» дома;

• 18 сентября: «Брентфорд» в гостях;

• 1 октября: «Тоттенхэм» дома;

• 8 октября: «Ливерпуль» дома.

В октябре еще домашняя игра с «Сити».

Фото: REUTERS/David Klein