Победы t.A.T.u. и Звягинцева, Пол Маккартни на Красной площади. Какой была Россия в последний год без Федуна в «Спартаке»

Вспоминаем 2003-й.

В 2003-м Олег Романцев покинул «Спартак», и команда рухнула на 10 место. Так низко клуб не опускался с тех пор, как в 1977-м вернулся из Первой лиги.

Более успешным, чем Романцев – Червиченко, оказался дуэт t.A.T.u. – в 2003 группа взлетела на первое место в британских чартах. А в феврале, хайпуя на конфликте США и Ирака, выступила в шоу американского канала NBC Tonight в майках с надписью «*** войне!»

Также группа t.A.T.u. установила абсолютный рекорд по объему продаж в Японии – 1,8 млн экземпляров альбома «200 km/h in the Wrong Lane». Побили рекорды The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны.

• 27 мая 2003 года началось празднование 300-летия Санкт-Петербурга. К памятнику Петра I возложили цветы губернатор города Владимир Яковлев, будущий тесть Александра Кержакова Вадим Тюльпанов и другие официальные лица. Праздник продолжался до 1 июня.

• Первая режиссерская работа Андрея Звягинцева, фильм «Возвращение», который снимали на Ладожском озере, под Питером, получил главный приз Венецианского кинофестиваля. А также премию Европейской киноакадемии как открытие года.

• 5 мая 2003 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге открыли памятник ученому и правозащитнику Андрею Сахарову.

Это первый памятник Сахарову в России. Елена Боннэр выступала против монумента своему мужу, считая такой жест – в современной России – лицемерием.

• 24 мая 2003 года состоялся первый концерт Пола Маккартни в России – на Красной площади! Шоу длилось почти три часа.

• 5 июня 2003-го – в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась первая премия Муз-ТВ.

Лучшей поп-группой стала «Дискотека Авария». Рок-группой – «Ленинград». Лучшим альбомом – «Четырнадцать недель тишины» Земфиры.

• 22 июня 2003-го закрыли телеканал ТВС, где работали звезды НТВ 90-х. Канал отключили приказом Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с формулировкой «в интересах телезрителей».

Право на вещание на шестой метровой частоте передали телеканалу «Спорт».

• 7 премий «ТЭФИ» и 3 премии «Золотой орел» получил в 2003-м драматический телесериал Владимира Бортко «Идиот» с Евгением Мироновым в роли князя Мышкина. Прочие роли исполнили Владимир Машков, Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Михаил Боярский и другие.

• В сентября 2003 года Анастасию Волочкову уволили из Большого театра. Формально – из-за того, что Волочкова не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнера.

Сама Волочкова объяснила изгнание местью миллиардера Сулеймана Керимова, с которым она рассталась незадолго до увольнения.

• 5 октября 2003-го Ахмата Кадырова избрали президентом Чечни.

• В октябре 2003-го – через несколько месяцев после покупки «Челси» Абрамовичем – российский фан-клуб «синих» получил статус официального. Презентацию сайта фан-клуба посетил экс-вратарь «Челси» Дмитрий Харин.

• В октябре 2003-го Нобелевскую премию по физике получили российские ученые Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург – за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

• 25 октября 2003-го совладелец и глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом) арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. На момент ареста был одним из богатейших людей в мире. Его состояние оценивалось в 15 млрд долларов.

Сборная России вышла на Евро-2004! Георгий Ярцев принял команду в тяжелой турнирной ситуации, но все же вывел в стыки, и после 0:0 в Москве мы прошли Уэльс благодаря голу Вадима Евсеева в Кардиффе.

• На декабрьских выборах в Госдуму победил блок «Единство и Отечество – Единая Россия» – 37,56 %. КПРФ стала второй – 12,61 %. Третьей ЛДПР – 11,45 %. Четвертой – «Родина» – 9,02 %. СПС и «Яблоко» не преодолели 5-процентный барьер и в Думу не попали.

Фото: Gettyimages.ru/Oleg Nikishin, Tatiana Makeyeva, Kommersant, Sean Gallup; chelseablues.ru; commons.wikimedia.org/SamzMe; РИА Новости/Владимир Вяткин, Владимир Федоренко, Виталий Савельев, Вячеслав Коротихин