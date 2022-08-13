Новая акция фанатов «Зенита» против Fan ID – на этот раз с отсылкой к «Достучаться до небес»

Самое заметное событие первых минут главного матча тура «Зенита» – ЦСКА – баннер фанатов хозяев.

Расшифровка простая: это отсылка к культовому фильму «Достучаться до небес», где герой Тиля Швайгера умирает, исполнив мечту увидеть море. На баннере в этой роли – фанат в футболке под 12-м номером. Отсылка очевидна: из-за закона о Fan ID стадионы РПЛ лишились значительной части активных болельщиков.

А дальше фанаты заиграли на саксофоне «Реквием по мечте» Клинта Мэнселла – саундтрек к одноименному фильму Даррена Аронофски.

Через несколько минут активные болельщики возобновили поддержку «Зенита», но оставили часть баннера «Достучаться до небес» под трибуной.

Это не первая акция фанатов «Зенита» против Fan ID

Не вся активная часть фанатов «Зенита» присоединилась к бойкоту матчей. Внутри движения «Ландскрона» разные мнения: одни – за немедленный бойкот, другие – только на матчах, куда уже не попасть без Fan ID

Вместо полного бойкота болельщики устраивают регулярные перфомансы.

Например, пришли на матч с «Локо» в черных футболках и поочередно заряжали названия стадионов, на которых уже требуется паспорт болельщика.

Выглядело примерно так: скандирование «Сочи Арена» – минута молчания, «Ростов Арена» – минута молчания. И так со всеми городами, где теперь нужен Fan ID. Заряд «Fan ID – убийца футбола» зрители с центральных трибун встретили аплодисментами.

На Суперкубке фанаты «Зенита» вывесили на Вираже большое полотно. На нем – стадион, закрытый бетонным забором с колючей проволокой и дозорными вышками. Охранники с дубинками и собаками ставят болельщиков к стенке и досматривают – проверяют очень тщательно, на входе также ждет еще один охранник. Пик протеста против карты болельщика на Суперкубке – перекличка «Нам не нужен Fan ID» между трибунами «Зенита» и «Спартака». Закончилась она взаимными аплодисментами.

Голоса против Fan ID все громче. Даже в эфире «Матч ТВ»

Из-за закона в РПЛ значительно просела посещаемость. Например, матч «Урал» – «Спартак» с Fan ID посетил 8931 зритель. В мае на этой же игре было 26402 болельщика.

На прошлой неделе Андрей Аршавин выступил в программе Георгия Черданцева: «Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте все вернем». Обычному люду не достучаться. Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос», – сказал Аршавин.

Против даже депутат Роман Терюшков: «Система не заработала в полном объеме. Может, нужно отложить».

А также исполняющий обязанности босса РПЛ Александр Алаев: «РПЛ видит необходимость в дополнительных консультациях с органами федеральной власти и продолжении диалога с болельщиками».

Полный дайджест мнений здесь.

Фото: Андрей Васильев; imdb.com