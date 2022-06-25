Суперлига мертва, больше матчей – выше зп футболистов, реформа ЛЧ нужна для сенсаций. Главное из интервью Чеферина

Ловко объяснил отношения с президентом «ПСЖ».

Президент УЕФА Александер Чеферин дал интервью итальянскому изданию La Gazetta Dello Sport, в котором выступил с тезисами о Суперлиге, будущих реформах европейского футбола и жалобах футболистов и спортивных функционеров.

Ниже – главное из слов Чеферина.

Реформа ЛЧ пойдет на пользу маленьким клубам

«В текущем формате можно спрогнозировать, кто сыграет в 1/8 финала после жеребьевки. После реформы гранды будут чаще встречаться между собой, а у небольших клубов появится больше шансов пройти квалификацию. Команды в группах будет бороться до конца. Это звучит зрелищно, 2024-й [тогда реформа ЛЧ вступит в силу] уже близко».

Клубы жалуются на увеличение числа матчей – Чеферин не видит проблемы

«Все хотят больше кубковых матчей, но никто ни от чего не отказывается. Проблема не в еврокубках. Например, проведение двух домашних кубковых турниров в одной стране – вот это перебор.

Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА. Если вы играете меньше, вы получаете меньше денег. Кто должен жаловаться, так это заводские рабочие, которые получают 1000 евро в месяц ».

Лига конференций – не бесполезный турнир

«Какой-то гений сказал, что это бесполезная чашка. Но вы все видели сами, когда «Рома» и «Фейеноорд» играли в финале, – это был финал, достойный решающего матча в Лиге Европы. Тот же гений протестовал, потому что игра проходила на маленьком стадионе.

Но настоящий гений – это Жозе Моуринью. Он был тронут, когда я заговорил с ним после финала».

Суперлига мертва

«[После попытки организовать Суперлигу] я не общался с боссом «Ювентуса» Андреа Аньелли, но контактировал с Флорентино Пересом. УЕФА не моя собственность, поэтому во время финала ЛЧ в Париже мы сидели близко друг к другу, и я поздравил его – вот и все.

УЕФА не монополист. Клубы могут сами решать, участвовать ли в наших соревнованиях или организовывать свои собственные. Но в таком случае они не смогут играть в наших турнирах. Логично, да? Проект Суперлиги мертв, потому что никто не хочет в нем участвовать. Я вижу только трех обозленных на всех вокруг людей, тащащих всех в суд . Но теперь все кончено.

У меня хорошие отношения не с президентом «ПСЖ», а с президентом Ассоциации европейских клубов (Аль-Хелайфи – президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) – Sports.ru). Он понимает и защищает европейскую модель футбола, в отличие от других клубов».

Фото: REUTERS/Molly Darlington; eastnews.ru/AA/ABACA/Abaca