Ух, Франция ужасна. 0 побед в 4 матчах Лиги наций против Австрии, Хорватии и Дании, близок вылет из элиты

Сборная Франции продолжает страдать – команда Дидье Дешама проиграла 0:1 Хорватии и осталась на последнем месте в своей группе Лиги наций.

0 побед в 4 матчах – Франция может вылететь в лигу B

Казалось бы, действующие чемпионы мира (и действующие победители Лиги наций) попали в группу, которая благоволит к борьбе за еще один титул. Для этого нужно было обогнать Данию, Хорватию и Австрию. И если Дания на подъеме после мощного Евро (дошли до полуфинала), то Хорватия и Австрия точно не на пике.

Результаты ужасают.

• 1:2 против Дании – французы забили первыми, но пропустили дубль от Андреаса Корнелиуса, вышедшего на замену. Вроде бы смотрелись нормально (14:5 по ударам и 61:39 по процентам владения), но без мощного давления.

Проиграть прогрессирующей команде – не так уж страшно. Да и командой руководил не Дешам, а его помощник, главный тренер ненадолго покинул штаб из-за смерти отца.

• 1:1 против Хорватии – совсем близко к победе, но хорваты ответили результативным пенальти Крамарича на 83-й минуте, у французов до этого забил Рабьо. Здесь вышли много игроков на просмотр в оптимальный состав: Нкунку, Диаби, Тчуамени, Гендузи, Салиба.

• 1:1 против Австрии – тут уже спасалась Франция. Тоже на 83-й минуте – героем стал вышедший на замену Килиан Мбаппе.

Главный тренер австрийцев Ральф Рангник мощно выступил после игры: «Не стоит нас поздравлять, поскольку мы были очень близки к тому, чтобы взять три очка».

• И теперь 0:1 против Хорватии. Снова пропустили с пенальти – в этот раз удар реализовал Модрич. Вроде бы много ударов (16:5), но без выхлопа.

Французские медиа особенно сильно критикуют политику Дешама по выбору правых защитников. Он пробует там Жюля Кунде, который в «Севилье» играет в центре защиты. Дешам пробовал его на фланге еще на Евро-2020 – получилось не очень. Прогресса нет.

Положение Франции в группе – грусть: 2 очка при 4 у Австрии, 7 у Хорватии и 9 у Дании. Остались две игры против Австрии дома и Дании на выезде. Они уже будут в сентябре. Если французы останутся на четвертом месте, они вылетят из топ-дивизиона Лиги наций и следующий цикл проведут с командами рангом ниже.

Что в других группах топ-дивизиона Лиги наций?

С группой A, где играет Франция, разобрались.

Группа B (2 тура до конца): Испания – 8 очков, Португалия – 7, Чехия – 4, Швейцария – 3.

Тут без сюрпризов: Испания и Португалия разыгрывают топ-1, Чехия и Швейцария борются за то, чтобы остаться в главном дивизионе.

Группа C (3 тура до конца): Италия – 5, Венгрия – 4, Германия – 3, Англия – 2.

Очень плотно, и есть сюрпризы: англичане идут последними, венгры выглядят уверенно на фоне топов. Хотя они еще на Евро – в группе с Португалией, Германией и Францией – приучили, что достойно выглядят против сильных команд.

Группа D (3 тура до конца): Нидерланды – 7, Бельгия – 4, Польша – 4, Уэльс – 1.

Главная сенсация – как легко Нидерланды уничтожили Бельгию 4:1. Проигравшие, правда, потом отыгрались на Польше и разорвали команду 6:1. Уэльс отстает.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Lisa Leutner, Antonio Bronic, Bernadett Szabo; East News/VAN DER HASSELT / AFP