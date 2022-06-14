О духе времени
Блог

Ух, Франция ужасна. 0 побед в 4 матчах Лиги наций против Австрии, Хорватии и Дании, близок вылет из элиты

Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Лига наций УЕФА Лига наций УЕФА
сборная Австрии по футболу сборная Австрии по футболу
Дидье Дешам Дидье Дешам
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Футбол Футбол

Сборная Франции продолжает страдать – команда Дидье Дешама проиграла 0:1 Хорватии и осталась на последнем месте в своей группе Лиги наций.

0 побед в 4 матчах – Франция может вылететь в лигу B

Казалось бы, действующие чемпионы мира (и действующие победители Лиги наций) попали в группу, которая благоволит к борьбе за еще один титул. Для этого нужно было обогнать Данию, Хорватию и Австрию. И если Дания на подъеме после мощного Евро (дошли до полуфинала), то Хорватия и Австрия точно не на пике.

Результаты ужасают.

• 1:2 против Дании – французы забили первыми, но пропустили дубль от Андреаса Корнелиуса, вышедшего на замену. Вроде бы смотрелись нормально (14:5 по ударам и 61:39 по процентам владения), но без мощного давления. 

Проиграть прогрессирующей команде – не так уж страшно. Да и командой руководил не Дешам, а его помощник, главный тренер ненадолго покинул штаб из-за смерти отца.

• 1:1 против Хорватии – совсем близко к победе, но хорваты ответили результативным пенальти Крамарича на 83-й минуте, у французов до этого забил Рабьо. Здесь вышли много игроков на просмотр в оптимальный состав: Нкунку, Диаби, Тчуамени, Гендузи, Салиба. 

• 1:1 против Австрии – тут уже спасалась Франция. Тоже на 83-й минуте – героем стал вышедший на замену Килиан Мбаппе. 

Главный тренер австрийцев Ральф Рангник мощно выступил после игры: «Не стоит нас поздравлять, поскольку мы были очень близки к тому, чтобы взять три очка». 

• И теперь 0:1 против Хорватии. Снова пропустили с пенальти – в этот раз удар реализовал Модрич. Вроде бы много ударов (16:5), но без выхлопа. 

Французские медиа особенно сильно критикуют политику Дешама по выбору правых защитников. Он пробует там Жюля Кунде, который в «Севилье» играет в центре защиты. Дешам пробовал его на фланге еще на Евро-2020 – получилось не очень. Прогресса нет.

Положение Франции в группе – грусть: 2 очка при 4 у Австрии, 7 у Хорватии и 9 у Дании. Остались две игры против Австрии дома и Дании на выезде. Они уже будут в сентябре. Если французы останутся на четвертом месте, они вылетят из топ-дивизиона Лиги наций и следующий цикл проведут с командами рангом ниже.

Что в других группах топ-дивизиона Лиги наций?

С группой A, где играет Франция, разобрались. 

Группа B (2 тура до конца): Испания – 8 очков, Португалия – 7, Чехия – 4, Швейцария – 3.

Тут без сюрпризов: Испания и Португалия разыгрывают топ-1, Чехия и Швейцария борются за то, чтобы остаться в главном дивизионе.

Группа C (3 тура до конца): Италия – 5, Венгрия – 4, Германия – 3, Англия – 2. 

Очень плотно, и есть сюрпризы: англичане идут последними, венгры выглядят уверенно на фоне топов. Хотя они еще на Евро – в группе с Португалией, Германией и Францией – приучили, что достойно выглядят против сильных команд. 

Группа D (3 тура до конца): Нидерланды – 7, Бельгия – 4, Польша – 4, Уэльс – 1.

Главная сенсация – как легко Нидерланды уничтожили Бельгию 4:1. Проигравшие, правда, потом отыгрались на Польше и разорвали команду 6:1. Уэльс отстает.

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

В сборной Италии – 2 школьника, бывший каменщик и скандальный болбой. Манчини подрывает основы итальянского футбола

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Lisa Leutner, Antonio Bronic, Bernadett Szabo; East News/VAN DER HASSELT / AFP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные