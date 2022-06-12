Марсело отдал «Реалу» 15 лет и все-таки уходит 😢 Это было великое время с 25 трофеями

Здесь только бразилец и кубки.

Грусть дня: «Реал» подтвердил уход Марсело. Бразилец провел в Мадриде 15 лет и стал самым титулованным игроком в истории клуба: взял рекордные 25 трофеев и обошел легендарного Пако Хенто (23 кубка) еще после победы в Ла Лиге-2021/22.

Марсело собрал фантастическую коллекцию трофеев:

• 6 чемпионатов Испании;

• 2 Кубка Испании;

• 5 Суперкубков Испании;

• 5 ЛЧ;

• 3 Суперкубка УЕФА;

• 4 клубных чемпионата мира.

Бразилец почти сразу поднял кубок: в январе 2007-го оказался в Мадриде, а к концу сезона, получив на поле всего 165 минут, впервые выиграл чемпионат Испании.

В Ла Лиге-2007/08 «Реалом» уже руководил Бернд Шустер. При нем Марсело постепенно влетел в основу, поэтому второй трофей был максимально заслужен.

В сезоне-2008/09 чемпионат взять не удалось, зато прилетел первый Суперкубок Испании. По сумме двух встреч «Реал» выиграл у «Валенсии» – 6:5.

Следующим в копилку Марсело пришел Кубок Испании. В апреле 2011-го Роналду воткнул «Барсе» и принес «Мадриду» трофей в дополнительное время.

В сезоне-2011/12 «Реал» выиграл Ла Лигу. Марсело провел 32 матча, в которых оформил 3 гола и 6 ассистов – очень прилично для крайнего бэка.

В 2012-м он снова забрал Суперкубок страны: «Барса» уступила в двухматчевом противостоянии, потому что забила меньше на выезде.

В следующем году Марсело трофеев не получил, зато в 2014-м завоевал почти все: ЛЧ, клубный чемпионат мира, второй (и последний для него) Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. Тогда «Реалу» не дался только чемпионат, который неожиданно ушел к «Атлетико».

2016 год – время новых триумфов для «Реала» и лично Марсело. Защитник хоть и остался без испанских трофеев, зато снова забрал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2016/17 получилось еще ярче: все то же самое, только добавилось еще и чемпионство в Ла Лиге.

А вот Суперкубок УЕФА-2017.

Затем была третья ЛЧ подряд при Зинедине Зидане. Все решили ошибки Лориса Кариуса и навыки Гарета Бэйла (оформил дубль).

«Четыре трофея Лиги чемпионов за пять лет – каждый был настоящим испытанием, – рассказывал Марсело. – Вы видите нас с трофеем, когда мы улыбаемся. Но вы даже не представляете, чего стоили нам эти финалы. Когда я думаю о них, в голове словно появляется фильм. Но изображения вспыхивают в обратном порядке – от конца истории до начала».

В том же году добавился клубный чемпионат мира – трофей 2018-го стал для Марсело уже четвертым в карьере.

С сезона-2018/19 Марсело больше времени проводил в лазарете, но его трофейная коллекция постоянно росла. Например, в 2020-м пришел испанский дубль – Ла Лига (опередили «Барсу» на 5 очков) и Суперкубок страны (в финале одолели «Атлетико» по пенальти).

Закончилась карьера Марсело в «Реале» просто шикарно: взяли ЛЧ, когда этого мало, кто ждал, и добавили к ней Ла Лигу с Суперкубком. В этом сезоне 34-летний Марсело почти не играл, но в чемпионском матче с «Эспаньолом» вышел в старте и отдал голевую на Родриго.

«Огромная радость. Мы выиграли настолько быстро, насколько возможно, и это результат работы каждого. Очень рады и продолжим прибавлять, – радовался после матча бразилец. – Праздновать с фанатами – самое лучшее. Раньше мы не могли этого сделать из-за ограничений, но сегодня можем. Это их вечеринка. Это великая радость – праздновать на домашнем стадионе с лучшим клубом мира».

В понедельник для Марсело организуют прощальную вечернику: она пройдет на тренировочном комплексе «Сьюдад Реал Мадрид», ее лично посетит президент клуба Флорентино Перес.

Настоящая легенда.

Фото: Gettyimages.ru/ Francois Nel, Jasper Juinen,David Ramos / Stringer, Denis Doyle / Stringer, Laurence Griffiths, Michael Steele, Matt Roberts / Stringer, Dan MullanGonzalo, Arroyo Moreno / Stringer; East News/MARCA/SIPA, AP, AA/ABACA/Abaca; globallookpress.com