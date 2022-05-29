Игроки «Реала» захватили топ самых успешных в истории ЛЧ. 18 из 20 в списке!

Протиснулись только Мальдини и Костакурта.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, а у команды настолько стабильный состав, что эта победа помогла внушительной группе взять уже пятый за карьеру трофей в ЛЧ.

Вот лист из тех, кто брал в истории турнира пять титулов или больше.

Как видите, с шестью титулами только один герой – из совсем другой эпохи (Хенто совсем недавно умер, в январе). Еще семь суперчемпионов из его времени – Альфредо ди Стефано, Хосе Саррага, Эктор Риаль, Хуан Алонсо, Маркитос, Рафаэль Лесмес и Энрике Матеос.

Остальные – наши современники.

• Победа-2022 стала пятым титулом для Бензема, Марсело, Карвахаля, Модрича, Каземиро, Иско, Крооса, Начо и Бэйла. Только Тони Кроос из них подхватил один из титулов, в 2013-м, за «Баварию», на год раньше первого мадридского для этого поколения.

• Криштиану Роналду тут благодаря тому, что задолго до «Реала» впервые выиграл ЛЧ за «Ман Юнайтед» – в незабываемом московском финале. Он ушел из «Мадрида» сразу после пятого для себя титула и в других клубах больше Лигу чемпионов не брал.

• Единственные, кто не имеет никакого отношения к «Реалу», но тоже входят в этот топ – легенды «Милана» Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта. Они связали две миланские эпохи и собрали пять побед своим путем.

• Да и вообще – в мире всего пять клубов, у которых пять и больше побед в ЛЧ. Кроме «Реала» (теперь 14), это «Милан» (7), «Ливерпуль» с «Баварией» (по 6) и «Барселона» (5). Кого ни возьми дальше, у этих игроков «Реала» будет больше побед в ЛЧ, чем у целых клубов за всю историю.

От обилия «Реала» в таком рейтинге рябит – и это признак невероятного величия!

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst