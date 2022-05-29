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Игроки «Реала» захватили топ самых успешных в истории ЛЧ. 18 из 20 в списке!

Марсело Марсело
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Карим Бензема Карим Бензема
Франсиско Хенто Франсиско Хенто
Альфредо Ди Стефано Альфредо Ди Стефано
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Иско Иско
Начо Фернандес Начо Фернандес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Каземиро Каземиро
Тони Кроос Тони Кроос
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Лука Модрич Лука Модрич
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Протиснулись только Мальдини и Костакурта. 

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, а у команды настолько стабильный состав, что эта победа помогла внушительной группе взять уже пятый за карьеру трофей в ЛЧ.

Вот лист из тех, кто брал в истории турнира пять титулов или больше.

Как видите, с шестью титулами только один герой – из совсем другой эпохи (Хенто совсем недавно умер, в январе). Еще семь суперчемпионов из его времени – Альфредо ди Стефано, Хосе Саррага, Эктор Риаль, Хуан Алонсо, Маркитос, Рафаэль Лесмес и Энрике Матеос.

Остальные – наши современники.

• Победа-2022 стала пятым титулом для Бензема, Марсело, Карвахаля, Модрича, Каземиро, Иско, Крооса, Начо и Бэйла. Только Тони Кроос из них подхватил один из титулов, в 2013-м, за «Баварию», на год раньше первого мадридского для этого поколения.

• Криштиану Роналду тут благодаря тому, что задолго до «Реала» впервые выиграл ЛЧ за «Ман Юнайтед» – в незабываемом московском финале. Он ушел из «Мадрида» сразу после пятого для себя титула и в других клубах больше Лигу чемпионов не брал.

• Единственные, кто не имеет никакого отношения к «Реалу», но тоже входят в этот топ – легенды «Милана» Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта. Они связали две миланские эпохи и собрали пять побед своим путем.

• Да и вообще – в мире всего пять клубов, у которых пять и больше побед в ЛЧ. Кроме «Реала» (теперь 14), это «Милан» (7), «Ливерпуль» с «Баварией» (по 6) и «Барселона» (5). Кого ни возьми дальше, у этих игроков «Реала» будет больше побед в ЛЧ, чем у целых клубов за всю историю.

От обилия «Реала» в таком рейтинге рябит – и это признак невероятного величия!

«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑

«Реал» выиграл Лигу чемпионов! С одним ударом в створ за финал

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst

«Реал» снова забрал ЛЧ – величайший клуб в истории?
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Реал Мадрид
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14%
Лига чемпионов УЕФА

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