Златан в 40 лет выиграл Серию А и закурил сигару. Он обещал сделать это только на пенсии

Решил красиво уйти?

«Милан» обыграл «Сассуоло» 3:0, выиграв первое чемпионство с 2011 года. И тогда, и сейчас за команду играл Златан Ибрагимович. В этот раз швед вышел на 72-й минуте, успел забить из офсайда, а на награждение вышел с бутылкой шампанского и сигарой.

Конечно, Ибра заслужил этот праздник. Но сразу вспомнилась его январская цитата:

«Обычно в 40 лет ты оседаешь дома, закуриваешь сигару и с удовлетворением оглядываешься на свою карьеру. Но я еще не готов закурить эту сигару».

Может, теперь готов? Пару дней назад издание Football Italia писало, что Златан объявит о будущем только после заключительной игры. Ранее сообщалось, что шведу могут предложить руководящую должность в клубе, но он хочет еще поиграть. Однако титул, вероятно, сподвигнет Ибру уйти красиво.

В коллекции Ибрагимовича теперь 12 чемпионств. В «Милан» он вернулся из МЛС, чтобы вытащить клуб из кризиса

Златан может быть доволен карьерой – он выиграл 32 трофея, в том числе 12 раз становился чемпионом в четырех странах. Вспомним все титулы: два с «Аяксом» (2001/02, 2003/04), три с «Интером» (2006/07, 2007/08, 2008/09), один с «Барселоной» (2009/10), четыре с «ПСЖ» (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16) и теперь два с «Миланом» (2010/11, 2021/22).

А ведь были еще два аннулированных из-за Кальчополи с «Ювентусом». Если учесть эти чемпионства, то Ибрагимович за восемь лет с 2003-го по 2011-й стал настоящим талисманом побед. Тогда он сменил пять клубов из трех стран – и с каждым финишировал первым! В 2012-м он сделал небольшую передышку, а затем взял еще 4 чемпионства подряд во Франции.

Особенным для него стал титул с «Миланом» в 2011-м. Тогда Италия была очень нужна самому Ибре после сложного отрезка в «Барсе» (комфорту мешали неидеальные отношения с Гвардиолой). У шведа получилось перезагрузиться: Ибра набрал 21+11 и привел клуб к первому за семь лет золоту.

За второй сезон в «Милане» Златан оформил 35 мячей, 28 из них – в Серии А (10 – с пенальти). Швед выиграл Суперкубок Италии, стал лучшим бомбардиром чемпионата и ушел в «ПСЖ».

Дальше были «МЮ» и поездка в МЛС. Казалось, швед плавно движется к заслуженной пенсии, но не тут-то было. Кризисное состояние «Милана» не давало Златану покоя, в 2019-м он обрушился на клуб с критикой: «Я никогда не чувствовал себя настолько сильным, как в «Милане». Это были особенные годы для меня. Они вернули мне радость от игры, которую я потерял в «Барселоне».

Но нынешний «Милан» – это катастрофа. Они много говорят, но ничего не делают. Это не тот клуб, в который влюблялись по всему миру . Возможно, в там слишком много неправильных людей, которые должны быть в другом месте».

И зимой 2020-го Ибра поехал спасать «Милан» лично. Тогда команда шла на 11-м месте и отставала от «Интера» с «Юве» на 21 очко. В следующие три сезона швед побил кучу возрастных рекордов и набрал набрал 33+10 в Серии А (8+3 в 23 матчах этого сезона).

Вклад форварда в возрождение команды трудно переоценить. Помимо собственных результативных действий, он стал вожаком для молодежи, которая сходу начала стараться соответствовать высоким требованиям кумира. Это помогло вытащить «Милан» из кризиса.

Анте Ребич: «Сестра прислала мне газету 2012 года, где я рассказываю, что Златан – мой любимый футболист. Играть с ним – настоящее удовольствие. Все мы чувствуем себя сильнее, когда Златан в команде. Он – победитель, заряжает раздевалку, много помогает советами».

Рафаэл Леау: «Совсем недавно я играл за него на Playstation, а теперь мы в одной команде. Ибра – как старший брат. Он может быть жестким во время матча, но очень помогает».

Самуэль Кастильехо: «Одно его присутствие нагоняет страх. Уровень матчей и тренировок очень вырос. Когда кто-то ошибается, он так смотрит – мол, проснись уже. Это идет на пользу команде».

Златан – великий. Теперь ждем решения о будущем.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo; Gettyimages.ru/Chris Ricco